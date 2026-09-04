Công an bắt Đàm Văn Hưng SN 1991 lúc 0h15

Khoảng 00h15 ngày 25/8/2026, bắt quả tang Đàm Văn Hưng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Cao Bằng ngày 4/9/2026 cho biết, ngày 2/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Văn Hưng (sinh năm 1991, trú tại thôn Làn Lừa, xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 00h15 ngày 25/8/2026, tại thôn Vinh Phú, xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Công an xã Quang Long và Công an xã Vinh Quý phát hiện, bắt quả tang Đàm Văn Hưng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Công an Cao Bằng

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 05 bánh heroin, có tổng khối lượng 1.682,56g, cùng một số tài liệu, đồ vật khác có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.