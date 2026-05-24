Công an bao vây nhiều lớp, bóc gỡ các mắt xích đường dây ma túy

Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Công an xã Tả Van triệt phá vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại thôn Bản Pho, thu giữ nhiều gói heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Khoảng 17h30 ngày 19/5, trong quá trình tuần tra trên Tỉnh lộ 152 đoạn qua thôn Bản Pho, lực lượng chức năng phát hiện Sùng A Páo (38 tuổi, trú xã Tả Van) có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức kiểm tra, thu giữ 2 gói heroin có tổng trọng lượng 0,206 gram. Sùng A Páo bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhóm người liên quan cùng vật chứng của vụ án. (Công an tỉnh Lào Cai)

Từ lời khai của tên này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai nhanh chóng mở rộng xác minh, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp Má Thị Xao (53 tuổi, trú thôn Bản Pho).

Làm việc với cơ quan công an, Má Thị Xao khai đã bán số heroin trên cho Sùng A Páo. Cả hai đều có kết quả test nhanh dương tính với chất ma túy và sau đó bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Tiếp tục mở rộng vụ án, ngày 20/5, các tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm nghi vấn ở thôn Bản Pho.

Quá trình khám xét nơi ở của Má Thị Sáo (52 tuổi) và Lý Thị Chi (70 tuổi), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm heroin cùng nhiều dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.

Tại nhà Má Thị Sáo, công an phát hiện Giàng A Lành (20 tuổi) đang lẩn trốn và thu giữ 0,182 gram heroin. Cùng thời điểm, tại nhà Lý Thị Chi, lực lượng chức năng thu giữ thêm 0,217 gram heroin.

Theo cơ quan công an, nhóm này lợi dụng địa hình đồi núi phức tạp, đường rừng hiểm trở và sự thông thuộc địa bàn để che giấu hoạt động phạm tội. Tuy nhiên, nhiều mũi trinh sát đã được triển khai bao vây nhiều lớp, rà soát từng khu vực nghi vấn để bóc gỡ các mắt xích liên quan.

Hầu Thị Vu (28 tuổi, trú thôn Bản Pho) đã đến cơ quan công an đầu thú, tự nguyện giao nộp một gói heroin và khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra vụ án.