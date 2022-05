Công an Bà Rịa-Vũng Tàu trao quyết định bổ nhiệm loạt cán bộ

Ngày 9/5, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 3 đồng chí lãnh đạo cấp phòng.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và quyết định của Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/5 đối với Thượng tá Phạm Trọng Luật, Trưởng phòng Xuất nhập cảnh và Thượng tá Phạm Quang Phúc, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động. Quyết định về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6 đối với Thượng tá Vũ Văn Biên, Phó Trưởng phòng Ngoại tuyến.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 3 đồng chí lãnh đạo cấp phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói rằng, gần 40 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, Thượng tá Phạm Trọng Luật, Thượng tá Phạm Quang Phúc và Thượng tá Vũ Văn Biên đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, đóng góp năng lực, trí tuệ để góp phần cùng lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

“Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, tôi ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của ba đồng chí. Mỗi sự trưởng thành và cống hiến của các đồng chí đã góp phần tô thắm thêm truyền thống của lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian tới, tôi mong các đồng chí tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm cho các thế hệ cán bộ trẻ, đồng thời cống hiến trí tuệ để góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương”, Đại tá Bùi Văn Thảo.

Trước đó, tại Công an TP.Bà Rịa, Đại tá Bùi Văn Thảo cũng chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Bùi Văn Thảo đã trao quyết định điều động đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Trưởng Công an huyện Long Điền về nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP.Bà Rịa.

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng Điểm, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.