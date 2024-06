Công an ập lên sà lan chở đường trong đêm, công an phát hiện nhóm người làm điều phạm pháp

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an ngày 14/6 cho biết vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp tài sản đường thủy nội địa.



Cụ thể, vào khoảng 04 giờ 30 phút ngày 13/6/2024, Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh, phòng chống tội phạm trên đường thủy nội địa đã phát hiện bắt quả tang nhóm 4 đối tượng đang thực hiện hành vi Trộm cắp tài sản (đường thực phẩm) từ sà lan của ông Phạm Văn Tân (tỉnh Long An) xuống ghe gỗ của Phạm Văn Trai (SN 1970, huyện Cần Đước, Long An).

Các đối tượng sau đó được làm rõ là: Phạm Hữu Tiến (SN 1987); Thái Ngọc Cầm (SN 1989); Phạm Văn Tân (SN 1965) đều trú Tp Tân An, tỉnh Long An và Phạm Văn Trai (SN 1970, trú huyện Cần Đước, tỉnh Long An).

Số đường mà các đối tượng đã đóng để chuẩn bị vận chuyển - Ảnh: Cục CSGT

Các đối tượng khai nhận vào ngày 12/6, Tiến, Cầm, Tân vận chuyển đường thực phẩm bằng sà lan số hiệu SG7929 với tổng khối lượng 1.304.850 kg cho Công ty ở Tiền Giang. Theo hợp đồng vận chuyển hàng hoá nội địa giữa Phạm Văn Tân và Công ty có thoả thuận tỷ lệ hao hụt cho phép bằng 0,3% tổng khối lượng hàng hoá (khoảng 3.900 kg) nên Tiến bàn với Cầm và Tân ý định trộm cắp số đường được phép hao hụt để bán lấy tiền tiêu xài.

Tiến liên hệ với Phạm Văn Trai để bán 4.000 kg với giá tiền 5.000 đồng/kg. Sau đó Trai thuê 06 người để đóng bao và vận chuyển số đường đã thoả thuận mua với Tiến xuống ghe gỗ.

Tang vật mà công an thu giữ - Ảnh: Cục CSGT

Khoảng 04 giờ 30 phút ngày 13/6, sau khi đã đóng bao được 156 bao đường với tổng khối lượng 7.240 kg và đã vận chuyển xuống ghe được 100 bao với tổng khối lượng 4.400 kg thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.

Công an đã thu giữ toàn bộ số đường tang vật và một số dụng cụ để cân, đóng đường như đồng hồ, cân, máng xúc...

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được cơ quan chức năng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Hữu Tiến, Thái Ngọc Cầm, Phạm Văn Tân về hành vi "Trộm cắp tài sản", Phạm Văn Trai về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".