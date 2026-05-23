HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Con vật quý nặng 5 kg "đi lạc" vào khu dân cư, nhiều người lần đầu nhìn thấy

Q.Nhật
|

Lần đầu tiên nhìn thấy một con vật nặng khoảng 5 kg đi lạc vào khu dân cư, người dân đã giao nộp cho chính quyền địa phương để thả về tự nhiên.

TIN MỚI

Ngày 23-5, UBND phường Phong Điền (TP Huế) cho biết vừa phối hợp với Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền thả về tự nhiên một con kỳ đà vân quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

- Ảnh 1.

Con kỳ đà vân được giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, người dân tại tổ dân phố Khánh Mỹ, phường Phong Điền bất ngờ phát hiện một cá thể kỳ đà vân kích thước lớn xuất hiện trong khu dân cư.

Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, người dân đã báo cho chính quyền địa phương để bàn giao cho lực lượng chức năng.

- Ảnh 2.

Con kỳ đà vân được thả về môi trường tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng phối hợp chăm sóc, theo dõi sức khỏe cá thể kỳ đà vân nặng khoảng 5 kg này.

Theo cơ quan chuyên môn, kỳ đà vân là loài động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định về quản lý động vật hoang dã và thực thi Công ước CITES.

Qua theo dõi, lực lượng chức năng xác định cá thể kỳ đà vân đủ điều kiện sinh tồn ngoài tự nhiên nên đã tiến hành tái thả về khu vực rừng sâu thuộc Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền vào ngày 22-5.

Chính quyền địa phương đánh giá việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã quý hiếm là hành động đẹp, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Đáng sợ! Bật điều hòa sau nửa năm không dùng, người đàn ông 32 tuổi bất ngờ nhập viện cấp cứu
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại