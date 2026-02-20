Ông Eric Trump đang đầu tư vào nhà sản xuất drone Xtend của Israel (Ảnh: Getty Images)

Ông Eric Trump, người con trai thứ hai trong ba người con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang đầu tư vào nhà sản xuất thiết bị bay không người lái (drone) của Israel là Xtend, theo Wall Street Journal (WSJ). Khoản rót vốn này được cho là một phần của thương vụ trị giá 1,5 tỷ USD, dự kiến sẽ đưa công ty lên sàn thông qua sáp nhập với một doanh nghiệp xây dựng có trụ sở tại bang Florida.

Các chuyên gia quốc phòng cho rằng UAV ngày càng giữ vai trò trung tâm trong các hoạt động tình báo, giám sát và tấn công chính xác. Việc đầu tư vào các nhà sản xuất drone mới nổi được xem là bước đi tài chính mang tính chiến lược trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu gia tăng.

Theo WSJ, nhà phát triển Israel Xtend quảng bá một số mẫu drone của mình như các loại đạn dược có “chi phí hạ gục thấp” (low cost per kill). Công ty này đã củng cố uy tín thực địa trong các chiến dịch quân sự gần đây tại Gaza, nơi sản phẩm của họ được sử dụng trong tác chiến tầm gần và môi trường đô thị. Giải pháp chi phí thấp này được cho là phù hợp với các định hướng quốc phòng của Mỹ nhằm phục vụ chiến tranh hiện đại.

Tờ báo cho biết Xtend đã mở một cơ sở sản xuất tại Florida, giành được hợp đồng trị giá nhiều triệu USD với Lầu Năm Góc, và đang tham gia một cuộc thi tuyển nhà cung cấp mới do Bộ Chiến tranh Mỹ (tên gọi mới của Bộ Quốc phòng) tổ chức. Công ty được cho là đang lên kế hoạch sáp nhập với JFB Construction, cũng có trụ sở tại Florida.

Ngoài ông Eric Trump - được mô tả là nhà đầu tư chiến lược, thương vụ này còn nhận được hỗ trợ tài chính từ Unusual Machines, một công ty drone khác được hậu thuẫn và cố vấn bởi Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ.

Đầu tháng này, Bộ Chiến tranh Mỹ đã đưa nhà sản xuất Israel vào danh sách 25 công ty được mời tham gia giai đoạn đầu của “Chương trình Thống trị Drone” (Drone Dominance Program) - một sáng kiến mua sắm có thể đạt tổng giá trị 1,1 tỷ USD.