Con trai thuê người giả làm chủ nợ đến nhà đòi bố mẹ trả thay 130 triệu đồng

Theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 31-1-2019, anh T.Đ (SN 1981, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng N.Q (SN 1986, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đưa Nguyễn Quang Thái (SN 1993, trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang) đến trụ sở Công an phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa tự thú về việc Nguyễn Quang Thái có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 130 triệu đồng của anh Đ thông qua hình thức mua điện thoại di động iPhone XS Max.

Theo lời khai của bị hại và đối tượng, Thái quen biết với anh Đ làm kinh doanh điện thoại. Do bản thân không có tiền tiêu nên Thái nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đ.

Vào sáng 6-12-2018, Thái liên hệ với anh Đ nói về việc có lô hàng điện thoại từ công ty muốn thanh lý với giá rẻ. Do trước đây giữa anh Đ và Thái có giao dịch mua bán điện thoại nên đã tin tưởng và đồng ý giao dịch mua bán.



Thái yêu cầu anh Đ đặt cọc số tiền 200 triệu đồng cho lô hàng 10 chiếc điện thoại nhưng anh Đ không có đủ nên chỉ đưa cho Thái số tiền 130 triệu đồng. Sau khi nhận tiền xong, Thái ra về và đã sử dụng số tiền trên chi tiêu cá nhân. Sau khi tiêu hết tiền, Thái tắt máy điện thoại không liên lạc với anh Đ nữa. .

Qúa trình tiếp nhận và điều tra vụ viêc, Công an quận Đống Đa xác định không có việc nhận tiền để mua điện thoại như các đối tượng khai nhận. Qua đấu tranh với Nguyễn Quang Thái, đối tượng khai toàn bộ nội dung lời khai trước đây tại cơ quan điều tra là không đúng sự thật.

Thực tế không có việc Thái nhận số tiền 130 triệu đồng của anh Đ để mua điện thoại. Mà trước đó, Thái đăng lên mạng xã hội để tìm người giả vờ làm chủ nợ sau đó về nhà Thái để bố mẹ mình trả tiền nợ giúp.

Thực hiện theo kế hoạch, Thái gặp những người đã nhận giúp sức rồi viết một giấy biên nhận với nội dung nợ tiền 130 triệu đồng để mua điện thoại. Nếu lừa được gia đình trót lọt, Thái sẽ chia đôi số tiền 130 triệu đồng cho các đối tượng.

Sau đó, Thái về nhà trước, còn các đối tượng đến nhà Thái đòi tiền như kế hoạch đã định trước. Tuy nhiên, mẹ của Thái không tin tưởng câu chuyện của Thái và các đối tượng “vẽ” ra, nên không đưa tiền.

Để lấy được sự tin tưởng của mẹ Thái, các đối tượng đã đến Công an huyện Tân Yên, Bắc Giang để trình báo như kế hoạch. Công an huyện Tân Yên hướng dẫn nhóm này đến trình báo tại Công an phường Quốc Tử Giám để giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT- CAQ Đống Đa đang tiếp tục củng cố tài liệu xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.

