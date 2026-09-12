Con trai thứ của ông Phạm Nhật Vượng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng tiếp quản vai trò Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam từ ông Nguyễn Quốc Tuấn.

Công ty VinFast và Công ty GSM công bố bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp cao mới. Theo đó, ông Phạm Nhật Quân Anh đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, còn ông Phạm Nhật Minh Hoàng trở thành Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam.

Ngày 12/9/2026, Công ty VinFast và Công ty GSM công bố bổ nhiệm nhân sự mới, thay thế cho ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương trong vai trò lãnh đạo cấp cao.

Hoạt động kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo cấp cao của VinFast và GSM diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển nhân tài tại chỗ và chuyển giao vai trò cho thế hệ lãnh đạo trẻ, nhằm đáp ứng nhu cầu và tốc độ phát triển của hệ thống. VinFast và GSM đều đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và quyết liệt trên phạm vi toàn cầu, theo thông báo.

Theo đó, tại GSM, ông Nguyễn Quốc Tuấn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch GSM toàn cầu thay bà Phạm Thu Hương. Ông Phạm Nhật Minh Hoàng trở thành Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam, kế nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các công ty VinFast, Green Future, VinSmart Future, GSM... Ngoài việc tham gia điều hành, ông còn trực tiếp góp vốn và là cổ đông chính tại nhiều doanh nghiệp công nghiệp - công nghệ, năng lượng, hạ tầng trong hệ sinh thái Vingroup như VinSpeed, VinEnergo, VinMetal, VinVentures, các công ty robot…

Hiện tại, VinFast đã có mặt tại 16 quốc gia trên thế giới, gồm các thị trường trọng điểm như Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ. Các sản phẩm ô tô, xe máy điện VinFast hiện đang được sản xuất tại 4 nhà máy ở 3 quốc gia gồm Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ.

Song hành cùng VinFast là GSM với thương hiệu di chuyển xanh Green SM. Hiện hãng đang vận hành tại 7 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch, dự kiến sẽ mở rộng tối thiểu thêm 3 thị trường nữa ngay trong năm nay. Bên cạnh đó, GSM đang hướng tới mục tiêu trở thành công ty đại chúng quy mô toàn cầu có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế.

Theo thông báo, việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm đáp ứng các yêu cầu thách thức hơn trong giai đoạn phát triển mới, mà còn phản ánh kỳ vọng tích cực vào tương lai của VinFast và GSM trong quá trình chinh phục các thị trường quốc tế.