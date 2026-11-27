Món quà này giúp ích cho hoạt động đào tạo, thực hành và nghiên cứu khoa học tại Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng của trường.

Món quà đặc biệt cho thầy và trò của đại học Phenikaa

Ngày 27/11, Đại học Phenikaa thông báo tiếp nhận hai ô tô điện gồm VF 7 và VF 9 do VinFast trao tặng, phục vụ hoạt động đào tạo, thực hành và nghiên cứu khoa học tại Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng.

VinFast hiện do ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

VinFast trao tặng ô điện cho thầy và trò của đại học Phenikaa

Theo Đại học Phenikaa, trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đang chuyển dịch mạnh mẽ theo xu hướng điện hóa và thông minh hóa, việc đưa các mẫu xe điện thương mại vào giảng dạy sẽ giúp sinh viên trực tiếp tiếp cận những công nghệ hiện đại về hệ thống truyền động điện, quản lý năng lượng, công nghệ pin, hệ thống điều khiển và hỗ trợ người lái.

Không chỉ phục vụ thực hành, hai mẫu xe còn được sử dụng để giảng viên và sinh viên triển khai các đồ án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu về xe điện, phần mềm ô tô và phương tiện thông minh.

Hai ô tô điện gồm VF 7 và VF 9 do VinFast trao tặng

Trước đó, ngày 18/11, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tiếp nhận hai mẫu xe VF 7 và VF 9. Đến ngày 25/11, Trường Đại học Thủy lợi tiếp tục được hãng xe điện Việt Nam tài trợ hai ô tô gồm VF 8 và VF 9.

Như vậy, chỉ trong 10 ngày, VinFast đã trao tặng tổng cộng 6 ô tô điện cho 3 trường đại học tại Hà Nội, gồm hai chiếc VF 7, một chiếc VF 8 và ba chiếc VF 9.

Ngôi trường của tỷ phú Hồ Xuân Năng

Đại học Phenikaa có tiền thân là Trường Đại học Thành Tây, được thành lập năm 2007. Bước ngoặt của ngôi trường diễn ra vào năm 2017, khi Tập đoàn Phenikaa do tỷ phú Hồ Xuân Năng làm Chủ tịch HĐQT đầu tư vào trường.

Tháng 11/2018, trường chính thức đổi tên thành Trường Đại học Phenikaa. Sau khi được tập đoàn đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và hoạt động nghiên cứu khoa học, tháng 4/2025, trường được Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển thành Đại học Phenikaa.

Không chỉ đứng đầu tập đoàn đầu tư vào trường, Giáo sư Hồ Xuân Năng hiện còn giữ chức Chủ tịch Hội Đại học Phenikaa.