Con trai mất đồ, mẹ nhắn 1 câu khiến nhóm chat phụ huynh "bùng nổ": Việc NHỎ hoá TO vì 1 câu thiếu tinh tế!

Nhóm chat phụ huynh vốn là nơi trao đổi thông tin học tập, sinh hoạt của con, đồng thời giúp gắn kết giữa gia đình và nhà trường. Thế nhưng, không ít lần, chính những tin nhắn trong nhóm lại trở thành nguyên nhân gây tranh cãi, chỉ vì một vài câu chữ thiếu khéo léo. Chẳng hạn như vụ việc xảy ra trong một nhóm chat phụ huynh, được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây.

Câu chuyện bắt đầu từ một quả bóng rổ bị mất

Theo đó, một học sinh tiểu học bị mất quả bóng rổ trong giờ học thể dục. Phụ huynh của em này đã đăng tin trong nhóm chat chung, cho biết đến nay vẫn chưa tìm được. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như bà mẹ này không nhắn những câu sau: "Quả bóng tuy giá trị không nhiều, các bạn bé có thể không biết mình cầm hay lấy nhầm. Nhưng là bố mẹ thì nên dạy con đức tính thật thà ạ".

Đoạn tin nhắn gây tranh cãi

Ngay lập tức, một phụ huynh khác đã phản ứng khá gay gắt. Người này đề nghị nên hỏi giáo viên kiểm tra trong kho trước khi đưa ra lời nhắc nhở mang tính ám chỉ. Đồng thời cho rằng việc dạy con thật thà là điều cha mẹ nào cũng làm, không riêng ai. Phụ huynh này cũng nhấn mạnh, điều quan trọng là dạy trẻ tự bảo quản đồ đạc của mình, thay vì quy kết cho con của người khác khi chưa rõ sự việc.

Đoạn trò chuyện sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Đa phần các ý kiến đều phản đối, bức xúc trước cách phản ánh vấn đề của người mẹ có con bị mất quả bóng rổ.

Câu chữ thiếu tinh tế - mồi lửa cho xung đột

Ở sự việc này, dễ thấy, điều khiến các phụ huynh khác trong lớp, cũng như cộng đồng mạng bức xúc không nằm ở việc mất quả bóng - một chuyện nhỏ, hoàn toàn có thể giải quyết êm đẹp mà ở cách hành xử thiếu tinh tế của phụ huynh khi phản ánh.

Theo nhiều ý kiến, câu nói "Bố mẹ thì nên dạy con đức tính thật thà" mang hàm ý quy chụp, như thể có học sinh đã lấy bóng mà không trả. Khi chưa có bằng chứng, việc đưa ra lời lẽ như vậy trong nhóm chung chẳng khác nào đặt nghi vấn công khai lên tất cả các con trong lớp, khiến phụ huynh khác dễ tổn thương và lập tức phản ứng.

Hành xử thiếu khéo léo ở đây không chỉ làm tổn hại bầu không khí trong nhóm phụ huynh, mà còn biến một sự việc đơn giản thành xung đột không cần thiết. Thay vì tập trung tìm giải pháp, như kiểm tra lại đồ trong kho, hỏi giáo viên, hay khuyến khích các con tìm giúp thì cuộc trò chuyện bị kéo sang hướng tranh luận về đạo đức và cách dạy con, khiến mọi người khó giữ bình tĩnh.

Sự việc này là lời nhắc rõ ràng cho các bậc phụ huynh: khi phản ánh vấn đề trong nhóm chung, hãy cân nhắc kỹ từng câu chữ. Một thông điệp nếu thiếu trung lập hoặc bị hiểu là quy chụp có thể trở thành "mồi lửa" châm ngòi cho mâu thuẫn. Dù câu chuyện bắt đầu từ một quả bóng rổ, hậu quả về niềm tin và mối quan hệ giữa các phụ huynh mới là điều đáng lo ngại hơn cả.



