"Con trai lớn tránh mẹ, con gái lớn tránh bố": Từ mấy tuổi là vừa?

Dân gian xưa có câu: Con trai lớn phải tránh mẹ, con gái lớn phải tránh bố. Vậy từ "lớn" ở đây chính xác là bao nhiêu tuổi?

Thời tiết những ngày này ở nhiều nơi rất oi nóng. Trong không gian sinh hoạt gia đình, người lớn khó tránh khỏi thói quen mặc đồ thoáng mát, tần suất tắm rửa hay thay quần áo cũng dày đặc hơn.

Khi con cái bắt đầu lớn dần, nhiều phụ huynh rơi vào thế khó xử với những băn khoăn rất thực tế: Chúng ta có nên có quá thoải mái khi ở nhà có con cái? Thay đồ, cách ăn mặc, tư thế, cách sinh hoạt...?

Dân gian xưa có câu: Con trai lớn phải tránh mẹ, con gái lớn phải tránh bố. Vậy từ "lớn" ở đây chính xác là bao nhiêu tuổi? Và chữ "tránh" nên được hiểu thế nào cho đúng trong giáo dục hiện đại?

3 tuổi – "Thời điểm vàng" để dạy con ranh giới riêng tư

Trong giáo dục giới tính hiện đại, chữ "tránh" không mang nghĩa cha mẹ phải xa cách hay né tránh con cái, mà được hiểu là: Tránh để trẻ tiếp xúc lâu dài với những tương tác gia đình có ranh giới cơ thể mờ nhạt.

Việc cha mẹ mặc nội y đi lại trước mặt con khác giới hay thản nhiên thay đồ không che chắn chính là hành vi xóa mờ ranh giới này.

Các chuyên gia tâm lý và y tế nhi khoa nhận định, không có một cột mốc tuổi cố định áp dụng cho tất cả trẻ em, nhưng khoảng 3 tuổi được xem là "thời điểm vàng":

Từ 2 - 3 tuổi: Trẻ bắt đầu nhận biết được sự khác biệt hình thể giữa nam và nữ.

Khoảng 3 tuổi: Trẻ đã có ý thức sơ khai về bộ phận riêng tư và ranh giới cơ thể, dù khả năng tự chủ hành vi còn hạn chế.

Xây dựng ranh giới cơ thể là mắt xích cốt lõi trong giáo dục giới tính. Nhận thức không đầy đủ ở giai đoạn này có thể khiến trẻ gặp nhiều rủi ro khi lớn lên:

Không biết cách từ chối khi bị người khác ôm, hôn, đụng chạm gây khó chịu.

Không nhận biết được các hành vi xâm hại để báo cho người lớn.

Dễ xâm phạm khoảng cách của người khác (tự ý tốc áo, vỗ hay chạm vào cơ thể bạn bè).

Lưu ý: Xây dựng ranh giới là một quá trình. Dù trước hay sau 3 tuổi, cha mẹ đều có thể bắt đầu rèn luyện cho con với các phương pháp linh hoạt theo từng độ tuổi.

Lộ trình từng bước giúp con làm chủ cơ thể theo độ tuổi

Giai đoạn 2 – 3 tuổi: Nhận biết cơ thể và làm quen ranh giới

Đặc điểm của trẻ: Trẻ đã nói rõ "Con là con trai/con gái"; tò mò về sự khác biệt cơ thể (thích nhìn bố/mẹ khác giới tắm, đi vệ sinh hoặc tự sờ vào vùng riêng tư của mình). Trẻ chưa hiểu các khái niệm trừu tượng như "quy chuẩn xã hội".

Cha mẹ nên làm:

Gọi đúng tên khoa học: Khi tắm cho con, hãy thản nhiên dạy con tên các bộ phận sinh dục giống như dạy chỉ mắt, mũi, tai.

Dùng hành động làm gương: Khép cửa khi đi vệ sinh. Tắm xong nên mặc quần áo chỉnh tề trong phòng rồi mới ra phòng khách.

Giải đáp thắc mắc tự nhiên: Khi thấy con tò mò nhìn bố/mẹ tắm, đừng quát mắng hay làm con xấu hổ. Hãy tranh thủ giải thích sự khác nhau giữa nam - nữ và chỉ rõ những vùng cơ thể bắt buộc phải mặc đồ che lại.

Giai đoạn 3 – 4 tuổi: Hình thành thói quen riêng tư

Đặc điểm của trẻ: Bắt đầu đi học mầm non, có trải nghiệm trực quan về khoảng cách giữa người với người. Trẻ hiểu quy tắc "Vùng áo may ba lỗ và quần lót che lại là không ai được xem hay chạm vào", nhưng hành vi vẫn dễ bị chi phối bởi cảm xúc bộc phát.

Cha mẹ nên làm:

Gắn sự riêng tư vào sinh hoạt: Biến việc "vào phòng đóng cửa khi thay đồ", "đi vệ sinh đóng cửa" thành thói quen tự nhiên như rửa tay trước khi ăn.

Phụ huynh khác giới chủ động "rút lui": Khuyến khích bố tắm cho con trai, mẹ tắm cho con gái để trẻ hiểu rằng giữa những người khác giới — dù là cha mẹ — vẫn cần có khoảng cách.

Tận dụng sách, truyện tranh: Dùng hình ảnh trực quan để giải đáp các câu hỏi như "Con sinh ra từ đâu?", "Tại sao bạn nam và bạn nữ lại khác nhau?".

Giai đoạn 4 – 6 tuổi: Củng cố quy tắc và quyền tự chủ cơ thể

Đặc điểm của trẻ: Khả năng tự chủ tăng rõ rệt, biết ngại ngùng nếu vô tình để lộ nội y. Trẻ hiểu giới tính là cố định nhưng chủ yếu tuân thủ quy tắc vì "người lớn dặn thế".

Cha mẹ nên làm:

Nâng cấp thành quy tắc xã hội: Dạy con việc không tốc váy, không hở đồ lót nơi công cộng là cách bảo vệ bản thân và tôn trọng mọi người xung quanh.

Đào tạo kỹ năng an toàn: Dặn con câu thần chú: "Nếu ai muốn xem, chạm vào vùng riêng tư của con hoặc bắt con xem của họ, hãy nói KHÔNG thật to, chạy đi và báo ngay cho bố mẹ!" (Giải thích rõ trường hợp ngoại lệ là khi bố mẹ tắm hoặc bác sĩ khám bệnh có sự giám sát của phụ huynh).

Tập cho con tự tắm: Hướng dẫn con các thao tác vệ sinh cá nhân. Khi con đã tự tắm được, cha mẹ (kể cả cùng giới) nên từng bước rút lui.

Tôn trọng quyền cơ thể của con: Khi người lớn muốn ôm hôn, hãy hỏi ý kiến trẻ. Nếu con từ chối, cha mẹ cần lên tiếng ủng hộ.

Từ 6 tuổi trở lên: Khóa chặt ranh giới, chuẩn bị tiền dậy thì

Đặc điểm của trẻ: Trẻ có tư duy logic, quan tâm đến đánh giá của bạn bè, nhạy cảm với các đụng chạm thân thể từ phụ huynh khác giới và có nhu cầu cao về không gian riêng.

Cha mẹ nên làm:

Tránh hoàn toàn việc tắm, thay đồ cho con khác giới: Rút lui ngay khi con có biểu hiện ngượng ngùng hoặc chủ động yêu cầu.

Cùng lập "Quy ước gia đình": Cùng con thống nhất các quy tắc như: Gõ cửa trước khi vào phòng, mẹ cho em bé bú thì các thành viên nam chủ động tránh đi...

Tôn trọng quyền riêng tư: Tuyệt đối không lục lọi nhật ký, điện thoại hay đồ dùng cá nhân của con.

Đồng hành thời kỳ tiền dậy thì: Chủ động trò chuyện trước về những thay đổi tâm sinh lý sắp tới giúp con đón nhận giai đoạn dậy thì một cách tự tin, tích cực.

Cần xử trí ra sao trong gia đình đơn thân? Trường hợp gia đình chỉ có bố hoặc mẹ nuôi con (khác giới), phụ huynh không nên quá hoảng lốt hay áp lực.

Hãy linh hoạt áp dụng các nguyên tắc sau:

Nới lỏng giới hạn tuổi một cách hợp lý: Trong thời gian chưa thể để con tự lập hoàn toàn, việc hỗ trợ tắm rửa hay vệ sinh vẫn có thể duy trì trên tinh thần tôn trọng cảm xúc của trẻ, kết hợp song song việc hướng dẫn con tự chăm sóc bản thân sớm nhất có thể.

Bù đắp không gian cảm xúc: Trẻ nuôi dạy bởi cha/mẹ đơn thân thường có tâm lý phụ thuộc mạnh mẽ. Cha mẹ có thể nhờ sự hỗ trợ từ người thân tin cậy cùng giới với con (như cậu, dì, chú, bác...) để giúp trẻ có mô hình gắn bó đa dạng và phát triển tâm lý lành mạnh.

Lời kết

"Con trai lớn tránh mẹ, con gái lớn tránh bố" không đồng nghĩa với việc tạo ra khoảng cách hay sự lạnh nhạt trong gia đình. Cốt lõi của việc "tránh" chính là hành trình đồng hành cùng con lớn lên - giúp trẻ phân định rõ ràng giữa tình yêu thương gia đình và ranh giới riêng tư cá nhân, từ đó biết cách tự bảo vệ mình và tôn trọng người khác.

Chuyên gia của bài viết này

Nguồn: Sohu