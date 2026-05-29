HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Con trai lỡ lời, cha đi xét nghiệm ADN và phát hiện mình 'nuôi con tu hú' 22 năm

Nguyệt Ánh/ VTC News
|

Nghi ngờ sau một câu lỡ miệng của con trai cả, ông bố đi xét nghiệm ADN và phát hiện không chỉ anh ta mà cả con trai út cũng không phải máu mủ của mình.

Người đàn ông họ Giang (sống ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) kết hôn vào năm 2002 và hai con trai lần lượt ra đời vào năm 2004 và 2014. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2022, vợ ông gần như không về nhà nữa. Do khoảng thời gian sống xa nhau quá dài nên vào năm 2023, hai bên đồng thuận ly hôn.

Ngoài việc chia tài sản cho mỗi con trai, ông Giang còn cùng vợ cũ chia sẻ chi phí sinh hoạt, học hành, chăm sóc y tế.

Tuy nhiên, sau khi bố mẹ ly hôn, người con trai cả thường xuyên về gặp bố nhà đòi thêm tiền và tài sản, thậm chí còn hành hung ông Giang. Trong một lần cãi vã, con trai cả buột miệng nói trong nỗi hậm hực: "Ông không phải cha ruột của tôi" . Câu nói này làm dấy lên sự nghi ngờ của ông Giang, và ông đã bí mật dùng bàn chải đánh răng của con trai cả để xét nghiệm huyết thống.

Ông Giang đệ đơn kiện vợ cũ. (Ảnh: Elephant News)

Kết quả xét nghiệm ADN chứng thực điều nghi vấn, con trai cả quả thực không phải con ruột của ông Giang. Người đàn ông này đã đệ đơn kiện ra tòa yêu cầu xác định vấn đề huyết thống và tòa án sau các thủ tục kiểm tra, chứng thực đã kết luận ông không có quan hệ máu mủ với cả hai đứa con.

"Khi nhìn thấy kết quả, tôi cảm thấy như trời sập xuống", ông Giang đau khổ nói.

Sau vụ việc đó, vợ cũ của ông cũng tìm cách chiếm đoạt và chuyển nhượng tài sản chung của vợ chồng bằng những thủ đoạn bất chính. Tháng 4 năm ngoái, ông Giang đâm đơn khởi kiện bà.

Không ngờ, một sự việc gây sốc khác lại xảy ra. Tháng 5/2025, vợ của người anh họ đột nhiên khởi kiện ông Giang về chuyện tài sản.

"Cô ta (chị dâu họ) cáo buộc anh họ tôi ngoại tình với vợ cũ của tôi, và nói rằng tất cả tài sản mà vợ cũ tôi sở hữu trong những năm qua đều do anh họ tôi cho cô ta" , ông Giang bất lực nói trong một cuộc phỏng vấn. Ông cũng nghi ngờ một trong hai con trai hờ của mình thực chất là con của anh họ. Hai gia đình đã cắt đứt liên lạc sau đó.

"Hiện tại, tôi chỉ muốn kết thúc vụ kiện càng sớm càng tốt, lấy lại những gì thuộc về mình và trở lại cuộc sống bình thường ", ông Giang nói. Trước khi tham dự phiên tòa vào ngày 27/5, ông Giang nói với giới truyền thông: " Tôi là một người lương thiện, nhưng tôi không thể để mình bị bắt nạt như thế này. Tôi chỉ muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình một cách hợp pháp."

Cứ có nữ phạm nhân bị lưu đày, nha dịch lại giành nhau nhận việc: Sự thật ẩn giấu ít ai biết
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại