Con trai làm chuyện liều lĩnh ở tuổi 25, danh hài Minh Nhí phải làm một việc đặc biệt

Ở tuổi 25, diễn viên Minh Khải bước những bước chân đầu tiên vào vai trò sản xuất khi tự đầu tư tiền thực hiện series phim ngắn “Tổng tài Bá Khải”.

Trong phim Minh Khải vào vai giám đốc Bá Khải. Anh chàng có mối tình đầy lãng mạn với Hải Mi - cô cháu gái sống chung nhà nhưng không phải ruột thịt và chỉ kém anh vài tuổi. Mối tình của họ gặp không ít sóng gió bởi cô tiểu thư nhà giàu mưu mô, luôn tìm cách quyến rũ anh chàng giám đốc điển trai.

“Tổng tài Bá Khải” quy tụ dàn diễn viên đều là những hot Tiktoker hiện nay như Đức Anh Phạm (sở hữu 6 triệu lượt follow), Thanh Trúc (hơn 2 triệu follow), Diễm My (12 triệu follow), diễn viên Quang Anh…

Chia sẻ về dàn cast trong phim, con trai danh hài Minh Nhí cho biết: “Các bạn đều thân thiết với tôi, quý tôi nên không ai lấy castxe nhưng tôi vẫn đưa chút lộc để mọi người vui”.

Diễn viên Minh Khải.

Phim sẽ được phát trên kênh Tiktok cùng tên với bộ phim “Tổng tài Bá Khải” từ ngày 26/8/2025 lúc 19 giờ 30 phút các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần.

Con trai nghệ sĩ Minh Nhí thừa nhận mình có sự liều lĩnh khi để phim phát trên một kênh mới toanh, chưa có lượt follow tốt. Tuy nhiên, anh chàng sinh năm 2000 tự tin, với sự chỉn chu của bộ phim, kênh sẽ thu hút lượt người theo dõi.

Được biết, ban đầu, Minh Khải dự định chỉ đầu tư khoảng 20 đến 30 triệu để làm series phim ngắn này nhưng cho tới thời điểm hiện tại đã phát sinh gấp đôi, gấp ba số tiền.

Minh Khải tâm sự: “Nhờ làm sản xuất, tôi mới thấy thương ba (NSƯT Minh Nhí – PV) nhiều hơn. Sản xuất giống như làm bầu, phải lo từng bữa ăn cho mọi người, deadline để không bị tăng ngày, tốn kém chi phí… Khi mình biết những cái như vậy thì thấy thương ba. Tôi chỉ mong ba giữ gìn sức khỏe để làm những gì ba mơ ước”.

Danh hài Minh Nhí và con trai - diễn viên Minh Khải.

Trong dự án đầu tay của Minh Khải, nghệ sĩ Minh Nhí hết lòng ủng hộ dù biết dự án này rất liều lĩnh.

Minh Khải cũng tiết lộ, trong quá trình làm phim, anh nhận được sự giúp đỡ của ba nuôi và cả nghệ sĩ Bình Tinh.

“Ba ủng hộ tôi về mặt tinh thần. Những người xung quanh ai cũng nói tôi gan, quá liều lĩnh, dám bỏ cả đống tiền để đầu tư 1 kênh mới hoàn toàn, chưa ai biết đến và đẩy follow từ từ. Dù vậy thì ba vẫn động viên tôi cố gắng. Ngày đầu tiên, cơm đoàn phim là ba tài trợ cả 3 bữa sáng trưa chiều tối. Ba cũng cho tôi chút tiền để khích lệ tinh thần nữa.

Chị Bình Tinh còn cho tôi mượn chiếc May Bach trị giá 16,17 tỷ để tôi quay cho đẹp, cho đúng chất tổng tài. Chị cho mượn xe, còn cho mượn tài xế để các cảnh quay được thuận lợi. Tôi may mắn được mọi người hỗ trợ nhiều nên dự án mới chỉ phát sinh gấp đôi gấp 3, nếu không, có lẽ đã lên tới một hai trăm triệu rồi”.

Tự bỏ tiền đầu tư sản xuất phim ở tuổi 25 của diễn viên Minh Khải được xem là một hành động liều lĩnh.

Minh Khải sinh năm 2000 là con nuôi danh hài Minh Nhí. Minh Khải trưởng thành từ Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, để lại dấu ấn qua khá nhiều dự án từ sitcom “Những con quỷ lớp 12A1”, “Vợ tui tui sợ”, nam chính phim điện ảnh “Ngốc ơi tuổi 17”, “Kiều @”…

Minh Khải cũng là cái tên quen thuộc trong nhiều vở diễn tại Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh như: Truy lùng Thái tử, Ngày mai người ta lấy chồng, Lẹ lẹ trễ phà, “Ba ơi, Tía ơi, con nhớ cha…

Ngoài vai trò diễn viên, Minh Khải còn bén duyên với công việc người mẫu và được mời làm giám khảo ở một số cuộc thi nhan sắc. Năm 20 tuổi, Minh Khải được mời làm giám khảo cuộc thi Nét đẹp sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng. 22 tuổi làm giám khảo cuộc thi Nét đẹp sinh viên trường Đại học Ngân hàng.

Anh cũng vừa hoàn thành vai trò Đại sứ cho một hãng sữa học đường. Với dự án “Tổng tài Bá Khải” đây là lần đầu tiên, con trai danh hài Minh Nhí đảm nhận vai trò sản xuất.