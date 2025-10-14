Con trai khóc xin mẹ đừng làm Ban đại diện phụ huynh nữa: Quyết định của người mẹ TP.HCM gây tranh cãi

Câu chuyện của một phụ huynh TP.HCM chia sẻ gần đây đang khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Người mẹ kể, chị làm Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp con, một vị trí nghe tưởng "oai" nhưng lại khiến con trai chị phải chịu nhiều tổn thương.

"Con mình học khá, toàn tự học thôi. Thế mà mấy đứa nhỏ cứ nói: "Bạn học giỏi vì mẹ bạn là hội trưởng Ban đại diện". Con về khóc, nói: 'Mẹ đừng làm gì nữa, vì mẹ làm nên năng lực con không được bạn bè thừa nhận, suốt ngày bị nói xấu" - chị viết.

Ban đầu, người mẹ này đã từ chối nhiều lần, nhưng giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu vẫn kiên trì vận động. "Cô nói nếu mình không làm thì sẽ khó trình bày với BGH. Nghe vậy mình lại thấy ngại, nên nhận lời. Giờ thì chỉ dám lặng lẽ, né các hoạt động để con đỡ bị chú ý".

Nhưng chính sự "ngại từ chối" ấy lại khiến quyết định của chị trở thành tâm điểm tranh luận.

Nhiều người cho rằng, đây là ví dụ điển hình cho việc người lớn đôi khi đặt cảm xúc của người khác lên trên cảm xúc của chính con mình. Con đã khóc, đã xin, nghĩa là tổn thương đã thật sự xảy ra. Thế nhưng, người mẹ vẫn gật đầu chỉ vì sợ làm phật lòng giáo viên hay "khó xử với Ban giám hiệu". Trong mắt nhiều phụ huynh, đó là một ranh giới bị vượt qua, khi bản năng bảo vệ con bị đánh bại bởi sự cả nể và mong muốn "làm đẹp lòng thiên hạ".

Một phụ huynh bình luận: "Nếu con đã đau lòng vì bị nói xấu, thì mọi lý do 'vì tập thể', 'vì cô giáo' đều trở nên vô nghĩa. Một người mẹ thật sự phải biết giới hạn của mình ở đâu". Điều quan trọng hơn cả là người lớn cần biết đâu là ranh giới giữa thiện chí và cả nể. Một đứa trẻ khóc, chỉ vì không muốn bị gắn với danh xưng "con của hội trưởng", đáng ra phải là tín hiệu để người mẹ dừng lại. Bởi trường học có thể có nhiều Ban đại diện khác nhau, nhưng với mỗi đứa trẻ, chỉ có một người mẹ duy nhất, người đáng lẽ phải đứng về phía con, trước hết và trên hết.

Thế nhưng, cũng có không ít người tỏ ra cảm thông. Với họ, những ai từng làm Ban đại diện mới hiểu hết cái "khổ" của công việc này, có tiếng mà không có miếng, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Người làm phải chịu đủ áp lực: bị phụ huynh nghi ngờ, bị quy chụp "thân cô giáo", "sân sau của trường", "thu tiền quỹ lớp". Nhiều người nhận lời chỉ vì ngại, vì thấy thương cô giáo, hoặc đơn giản vì… không ai chịu đứng ra và vì cái tâm cho các con.

Và quả thực, ở nhiều nơi, nhờ sự nhiệt tình của họ mà học sinh có thêm cơ hội tham gia hoạt động ngoại khóa, hoặc nhận học bổng, phần thưởng khích lệ.

Thế nhưng, cũng chính vì thiếu minh bạch và niềm tin, mối quan hệ giữa các phụ huynh trong lớp đôi khi lại trở nên căng thẳng. Những lời bàn tán, ngờ vực, hay hiểu lầm về chuyện tiền bạc khiến "cầu nối" Ban đại diện biến thành rào cản. Nhiều người từng làm thừa nhận, sau một năm "giữ chức", họ chỉ muốn… rút lui cho nhẹ đầu.

Với câu chuyện của người mẹ ở TP.HCM, quyết định của chị rõ ràng gây tranh cãi – nhưng đằng sau đó là một áp lực thật sự tồn tại trong các mối quan hệ xã hội ở trường học.

nhiều người cho rằng, nếu không thể từ chối thì điều quan trọng nhất là nói chuyện với con bằng sự thấu hiểu. Bạn có thể bắt đầu bằng một lời xin lỗi nhẹ nhàng: "Mẹ biết con buồn khi nghe bạn nói vậy. Mẹ rất thương con và không muốn để con chịu áp lực".

Sau đó, giải thích rõ: "Mẹ làm Ban đại diện không phải để ai nghĩ con giỏi hơn, mà để giúp cô và các bạn có môi trường học tốt hơn".

Đồng thời, khẳng định lại giá trị của con: "Con học tốt là do con nỗ lực, không ai có thể phủ nhận điều đó". Cuối cùng, cùng con "ký một thỏa thuận nhỏ": mẹ hứa không để công việc ảnh hưởng đến con, còn con hãy học cách bình thản trước những lời nói không đúng. Chỉ cần con hiểu, mẹ luôn đứng về phía con thì dù mẹ có làm Ban đại diện hay không, con cũng sẽ thấy mình được bảo vệ.

Làm Ban đại diện phụ huynh, suy cho cùng, là công việc đầy áp lực, dễ bị hiểu lầm, nhưng nếu làm đúng, minh bạch và thực tâm, đó vẫn là vai trò cần thiết để gắn kết nhà trường, phụ huynh, học sinh.