Ngày 12/1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lấy lời khai đối với Nguyễn Văn Khôi (27 tuổi, trú phường Tuy Hòa) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân là ông N.N.T (60 tuổi, trú xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, do có mối quan hệ từ trước, ông N.N.T đã đến nhà bà T. (mẹ của Khôi) tại phường Tuy Hòa để thăm hỏi.

Hiện trường vụ việc.

Tại đây, giữa ông T. và Khôi bất ngờ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi kịch liệt. Trong lúc thiếu kiềm chế, Khôi đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người ông T. khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ. Ngay sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy bắt. Chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt giữ khi Khôi đang lẩn trốn tại nhà một người thân.

Ông N.N.T được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng đã tử vong sau đó.