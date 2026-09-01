Con trai đưa người yêu về ra mắt, tôi choáng vì cách ăn mặc và những câu chuyện của cô gái ấy, nghe đến đâu là lấn cấn đến đó

Tôi chưa từng nghĩ một đứa con mình nuôi gần 30 năm lại có thể nói với mẹ một câu như vậy.

Con trai tôi năm nay 28 tuổi, cũng đến lúc tính chuyện lập gia đình nên trước giờ tôi vẫn mong nó tìm được một cô gái ngoan ngoãn, biết ăn biết ở. Vì thế, hôm nó đưa bạn gái về ra mắt, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón tiếp. Nhưng vừa nhìn cô gái ấy bước vào nhà, thú thật tôi đã không có thiện cảm.

Tôi biết quê cô bé ở một tỉnh lẻ. Chuyện quê quán với tôi chẳng quan trọng, nhà giàu hay nghèo tôi cũng không đặt nặng. Điều khiến tôi để ý là cách ăn mặc của cô ấy.

Cô bé mặc bộ đồ khá nổi bật, trang điểm đậm, đeo nhiều phụ kiện, nói chuyện thì liên tục nhắc đến những nhà hàng sang, những món đồ hàng hiệu, những chuyến du lịch mà bạn bè cô ấy từng đi. Tôi ngồi nghe một lúc mà trong lòng cứ lấn cấn.

Tôi không nghĩ cứ ăn mặc đẹp hay thích những thứ đắt tiền là người xấu. Nhưng tôi sợ con trai mình còn trẻ, thu nhập cũng chỉ ở mức khá, nếu lấy một người có cách sống quá thiên về hưởng thụ thì sau này sẽ áp lực.

Tối hôm đó, khi cô bé về rồi, tôi nhẹ nhàng nói chuyện với con.

Tôi phân tích rằng lấy vợ không chỉ nhìn vào ngoại hình hay cảm xúc lúc yêu. Hai người còn phải sống với nhau hàng chục năm, rồi tiền bạc, con cái, bố mẹ hai bên, những lúc khó khăn mới là thứ thử thách tình cảm.

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Tôi cũng nói thẳng rằng tôi cảm thấy bạn gái nó có vẻ thích cuộc sống vật chất hơn mức mà gia đình tôi có thể đáp ứng. Con trai tôi nghe xong thì khó chịu. Nó bảo tôi mới gặp người ta một lần đã đánh giá. Nó còn nói cô ấy quê tỉnh lẻ nhưng tự lập, đi làm kiếm tiền và có quyền ăn mặc theo sở thích. Tôi thừa nhận nó nói cũng có phần đúng, nhưng tôi vẫn không yên tâm.

Những ngày sau đó, mẹ con tôi liên tục tranh luận. Tôi càng khuyên, nó càng bênh bạn gái. Tôi tìm đủ cách giải thích nhưng nó đều cho rằng tôi không hiểu con người cô ấy nên nghĩ sai.

Có lần tôi chỉ nói nếu hai đứa xác định cưới thì nên tìm hiểu kỹ về quan điểm tiền bạc, cách sống và kế hoạch tương lai, con trai tôi lập tức nổi nóng. Nó bảo nếu tôi nhất quyết phản đối, nó sẽ chuyển ra ngoài sống cùng người yêu.

Tôi nghe mà choáng váng. Tôi chưa từng nghĩ một đứa con mình nuôi gần 30 năm lại có thể nói với mẹ một câu như vậy.

Nhưng điều làm tôi bất lực nhất là tôi biết càng ép, nó càng muốn chống lại.

Tôi bắt đầu tự hỏi có phải mình đã quá khắt khe không? Có thể tôi nhìn cách ăn mặc của cô gái ấy rồi suy diễn về tính cách. Có thể cô ấy thực sự là một người tốt, chỉ đơn giản có gu sống khác tôi. Nhưng làm mẹ, tôi vẫn không thể không lo. Tôi sợ con trai vì tình yêu mà bỏ qua những khác biệt đang nhìn thấy trước mắt.

Cuối cùng, tôi đành nói với con rằng tôi không cấm nó yêu ai. Tôi chỉ mong trước khi cưới, nó đủ trưởng thành để tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Còn chuyện cô gái ấy có thật sự giống những gì tôi đang nghĩ hay không, có lẽ thời gian mới là câu trả lời chính xác nhất.