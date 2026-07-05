Con trai dậy từ 5 giờ sáng ra đồng nhổ lạc, mẹ đến nơi chỉ biết ôm đầu vì cảnh tượng trước mắt

Con trai 17 tuổi chỉ muốn giúp mẹ một buổi làm đồng, nhưng sự việc xảy ra sau đó lại khiến cả gia đình và hàng xóm đều không khỏi bất ngờ.

Con trai ra đồng phụ mẹ từ sáng sớm, 40 phút sau xảy ra chuyện không ai ngờ

Con trai 17 tuổi ở thành phố Quý Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), không ngờ buổi ra đồng phụ mẹ thu hoạch lại trở thành kỷ niệm khó quên. Theo Jimu News, nam sinh này thường được gọi là Tiểu Pan, bố em đang làm việc tại tỉnh Quảng Đông, còn mẹ ở quê chăm lo ruộng đồng. Sáng 28/6, khoảng 5 giờ, mẹ gọi em thức dậy để cùng ra đồng thu hoạch lạc (đậu phộng) vì vụ mùa đã đến thời điểm thu hoạch.

Thửa ruộng của gia đình cách nhà khoảng 3 km và được gieo trồng từ sau Tết Nguyên đán. Đến cuối tháng 6, những cánh đồng xung quanh phủ kín ngô, mía và sắn, khiến khung cảnh thay đổi hoàn toàn so với vài tháng trước. Sợ đi nhầm, Tiểu Pan còn chủ động gọi video cho mẹ để xác định vị trí.

Sau khi quan sát qua màn hình, cả hai đều tin rằng đã tìm đúng ruộng. Tiểu Pan lập tức bắt tay vào công việc, cẩn thận nhổ từng khóm lạc, phủi đất rồi xếp thành từng bó ngay ngắn.

Khoảng 40 phút sau, khi mẹ đến nơi, bà chỉ biết ôm đầu vì con trai đã nhổ nhầm gần nửa ruộng lạc của hàng xóm.

Con trai 17 tuổi không ngờ buổi ra đồng phụ mẹ thu hoạch lại trở thành kỷ niệm khó quên. (Ảnh: Sohu)

"Lúc đó tôi vừa buồn vừa bực. Tôi còn trách mẹ vì đã nhận nhầm ruộng khi gọi video", Tiểu Pan kể với truyền thông Trung Quốc.

Điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là phản ứng của chủ ruộng. Theo Sina News, sau khi mẹ Tiểu Pan chủ động gọi điện xin lỗi và giải thích, người hàng xóm không hề trách móc. Ngược lại, ông cho biết việc cậu bé đã giúp thu hoạch lạc khiến mình tiết kiệm được rất nhiều công sức. Không những vậy, ông còn mời Tiểu Pan sang nhà dùng bữa cơm.

Sau sự việc, Tiểu Pan đăng câu chuyện lên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Phải làm sao nếu lỡ nhổ nhầm lạc của người khác?". Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một tình huống "dở khóc dở cười", đồng thời dành nhiều lời khen cho sự chăm chỉ, thật thà của nam sinh cũng như sự bao dung của người hàng xóm.

Con trai hiểu hơn nỗi vất vả của mẹ sau một ngày làm đồng

Đằng sau câu chuyện hài hước là trải nghiệm khiến Tiểu Pan có cái nhìn hoàn toàn khác về nghề nông.

Nam sinh cho biết buổi thu hoạch diễn ra dưới thời tiết nắng nóng gay gắt. Việc liên tục cúi người nhổ lạc trong nhiều giờ khiến lưng cậu đau cứng, gần như không thể đứng thẳng. Sau khi thu hoạch, cậu còn phải khuân những bao lạc nặng khoảng 35-40 kg từ tầng một lên tầng ba. Mỗi lần bước lên cầu thang, cậu đều phải dừng nghỉ nhiều lần vì vai đau nhức và chân run rẩy.

Đằng sau câu chuyện hài hước là trải nghiệm khiến Tiểu Pan có cái nhìn hoàn toàn khác về nghề nông. (Ảnh: Sohu)

"Có lúc tôi mệt đến mức chỉ muốn ngồi bệt xuống đất rất lâu. Đến khi ăn cơm, ngay cả việc giơ tay lên cũng thấy rất khó", Tiểu Pan chia sẻ.

Chính trải nghiệm ấy đã giúp cậu hiểu rõ hơn những nhọc nhằn mà mẹ đã âm thầm gánh vác suốt nhiều năm.

"Mẹ tôi gần như chưa bao giờ có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Sau lần này, tôi càng thương mẹ hơn và sẽ cố gắng giúp mẹ làm nhiều việc đồng áng hơn trong tương lai", nam sinh bày tỏ.

Theo The Paper, câu chuyện không chỉ lan truyền vì sự cố nhổ nhầm ruộng hiếm gặp mà còn bởi cách ứng xử đầy bao dung của người hàng xóm. Nhiều người cho rằng đây là minh chứng đẹp về tình làng nghĩa xóm ở nông thôn, đồng thời nhắc nhở mỗi người thêm trân trọng sự vất vả của những người làm nông và những giá trị bình dị trong cuộc sống.

Theo Jimu News, Sina, The Paper

