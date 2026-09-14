Con trai của Thiếu tá Trần Văn Tùng: 'Bố đâu rồi, sao đêm muộn rồi bố chưa về với con'

Gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, vừa thông báo chương trình tang lễ sau khi anh hy sinh trong lúc dũng cảm lao xuống sông Trà Lý cứu người gặp nạn.

Theo thông báo của gia đình, Thiếu tá Trần Văn Tùng (sinh năm 1987) - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Quân khu 3, đã hy sinh ngày 12/9/2026 khi lao xuống sông Trà Lý, khu vực cầu Bo, để cứu một người gặp nạn.

Anh ra đi khi đang thực hiện hành động dũng cảm, thể hiện trách nhiệm và phẩm chất của người quân nhân. Sự hy sinh đột ngột của anh để lại nỗi đau, mất mát lớn đối với gia đình, người thân, đồng chí, đồng đội và những người biết đến câu chuyện.

Nhiều người đã chia buồn cùng gia đình Trung tá Trần Văn Tùng.

Trước đó, trong những ngày gia đình thấp thỏm chờ tin Thiếu tá Trần Văn Tùng, chị Đàm Thị Loan (vợ của anh) đã có những chia sẻ xúc động trên mạng xã hội.

Sau khi thông tin anh Tùng lao xuống sông Trà Lý cứu người rồi mất tích được đăng tải, gia đình nhận được sự quan tâm, động viên của đông đảo người dân. Nhiều người chưa từng gặp anh cũng tìm cách liên hệ, gửi lời chia sẻ và hỗ trợ gia đình.

Trước tình cảm của cộng đồng, chị Loan gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mọi người. Theo chị, trong thời điểm gia đình trải qua những giờ phút đau đớn, hoang mang nhất, sự sẻ chia của cộng đồng là nguồn động viên lớn đối với mẹ con chị và người thân. “Trong lúc gia đình đang trải qua những giờ phút đau đớn và hoang mang nhất, những tình cảm ấy thực sự là nguồn động viên vô cùng lớn đối với mẹ con tôi và gia đình. Tôi xin cúi đầu trân trọng cảm ơn tất cả những tấm lòng yêu thương của mọi người”, chị Loan chia sẻ.

Tuy nhiên, trước sự hỗ trợ ngày càng lớn từ cộng đồng, người vợ xin phép dừng tiếp nhận các khoản hỗ trợ về vật chất để gia đình có thể tập trung cho việc tìm kiếm anh Tùng. “Chúng tôi xin phép không tiếp nhận sự ủng hộ về vật chất để gia đình có thể tập trung hoàn toàn cho việc tìm kiếm anh. Gia đình chỉ mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, những lời động viên và đặc biệt là những lời cầu nguyện của tất cả mọi người”, chị Loan nói.

Hình ảnh chia sẻ của chị Đàm Thị Loan, vợ Thiếu tá Trần Văn Tùng.

Lời chia sẻ của người vợ trong những ngày gia đình đứng giữa nỗi đau và hy vọng mong manh đã khiến nhiều người xúc động. Phía sau hành động lao xuống dòng nước cứu người của Thiếu tá Trần Văn Tùng là một gia đình nhỏ với hai người con và cuộc sống còn nhiều bộn bề. Vợ chồng anh vừa tích cóp xây dựng được căn nhà mới nhưng vẫn còn khoản nợ ngân hàng. Anh Tùng mới chuyển công tác về đơn vị mới, trong khi chị Loan làm kế toán. Do đặc thù công việc quân ngũ, anh thường xuyên vắng nhà. Việc chăm sóc hai con phần lớn do người vợ đảm nhiệm.

Gia đình cho biết, anh Tùng có hai con nhỏ. Con gái lớn đang học lớp 2 và là học sinh xuất sắc. Ngày xảy ra sự việc, anh vẫn mang theo chiếc phong bì quà thưởng đầu năm học mới mà đơn vị gửi tặng con gái. Chiếc phong bì ấy chưa kịp trao đến tay con thì anh đã lao xuống dòng nước để cứu người.

Với gia đình, đó là một chi tiết đặc biệt đau lòng trong những ngày chờ đợi tin anh. Cậu con trai nhỏ mới 4 tuổi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bé nhiều lần hỏi người thân: “Bố đâu rồi, sao đêm muộn rồi bố chưa về với con?”. Những người thân chỉ biết nén nước mắt, tìm cách giải thích rằng bố đang đi làm nhiệm vụ và sẽ sớm trở về.

Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Thiếu tá Trần Văn Tùng được tổ chức tại thôn An Bình, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên:

Lễ viếng diễn ra từ 7h30 đến 14h15 ngày 14/9/2026.

Lễ truy điệu và tiễn đưa: 14h25 cùng ngày.

Lễ di quan: 15h50.

Lễ an táng: 16h50 tại quê nhà.