Con trai của phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phim Mưa Đỏ ngoài đời

Hòa cùng không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Mưa Đỏ đang là tựa phim được công chúng quan tâm. Sự thành công này giúp dàn diễn viên phim được chú ý hơn, trong đó có diễn viên Thúy Hà - gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các tựa phim như Sinh Tử, Về Nhà Đi Con,...

Diễn viên Thúy Hà (áo dài xanh) trong phim Mưa Đỏ

Trong phim Mưa Đỏ, Thúy Hà vào vai mẹ của nhân vật chính Cường (Đỗ Nhật Hoàng thủ vai), cũng là phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ở ngoài đời nữ diễn viên có 2 người con trai là Tuấn Minh và Nguyễn Kiệt. Mới đây, con trai út của Thúy Hà đã gây chú ý khi xuất hiện cùng mẹ tại sự kiện phim Mưa Đỏ.

Nữ diễn viên đăng ảnh con trai út và kể chuyện con đã chán ăn cơm một mình, nhớ cơm mẹ nấu. “Mình đang ghét nó mà thấy nó nói lại thương. May mà đẹp trai nên còn nhanh tha thứ đấy” - Thúy Hà cho biết.

Thúy Hà và con trai út

Đỗ Nhật Hoàng - con trai Thúy Hà trong phim và Tuấn Minh - con trai ngoài đời

Con trai út của Thúy Hà có tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Tuấn Minh, sinh năm 2007. Tuấn Minh vừa tốt nghiệp THPT và trở thành sinh viên năm nhất tại British University Vietnam (BUV - trường ĐH Anh Quốc Việt Nam).

Tuấn Minh có gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo và có niềm đam mê bóng rổ. Chàng trai 18 tuổi là cầu thủ U18 bóng rổ Hà Nội vừa cùng CLB tham gia giải 3x3 Vô địch Quốc gia.

Trên trang cá nhân, Thúy Hà thường xuyên cập nhật hình ảnh của con trai út, đi theo hỗ trợ con trong các giải đấu. Các bài đăng thường nhận được sự chú ý từ bạn bè, người thân và cư dân mạng với những lời khen dành cho cả 2 mẹ con.

Tuấn Minh có niềm đam mê với bóng rổ và là cầu thủ U18 Hà Nội

“Hai mẹ con xinh đẹp yêu quá! Lớn nhanh đẹp trai và thành công nhé”, “Hai mẹ con đẹp quá”, “Bạn ấy lớn quá rồi mẹ Hà ơi”, “2 mẹ con đẹp quá. Nhất là chị mẹ”, “Mẹ Hà đã tuyển dâu chưa”, “Con thì đẹp trai còn chị đẹp mãi không già luôn ạ, vẻ đẹp hiền lương lay động lòng người”,... là một số bình luận từ mọi người.

Được biết Thúy Hà hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2018. Từ đó trở đi cô tập trung vào công việc và chăm sóc 2 con trai. Cô cho biết chính 2 con là động lực cho mình vượt qua những khó khăn vào thời gian mới ly hôn.

“Tôi thường mơ mộng về tương lai nhưng hiện tại thì đang rất đẹp. Một con chó, 2 đứa con trai đã cao lớn (đứa nào bé thì giấu đi không khoe), bốn mùa luân chuyển đều bên nhau. Ngoại trừ lúc mình đổi tâm tính, còn lại thì đều tâm đầu ý hợp trong việc ăn và chơi, nhí nhố. Công cuộc dài lâu là cả 3 phải hợp sức kiếm nhiều tiền để tâm đầu ý hợp được bền lâu” - Thúy Hà chia sẻ.

Diễn viên Thúy Hà cùng 2 con trai

