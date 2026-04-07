Con trai có hành động kỳ quặc với bé gái, nữ diễn viên nổi tiếng Lưu Đào thốt lên 1 câu không giống ai: MXH bùng nổ tranh cãi!

Hiểu Đan |

Bạn chọn cách phản ứng nào khi con trẻ có những hành động vượt ngoài mong đợi?

Vài năm trước, trong chương trình "Cùng con trưởng thành" của Trung Quốc, những đứa trẻ con cùa người nổi tiếng đã cùng nhau chơi trò chơi. Trong đó, con trai của nữ diễn viên nổi tiếng Lưu Đào đóng vai chú chó nhỏ và bất ngờ thè lưỡi liếm lên mặt con gái nữ diễn viên Dĩnh Nhi.Cô bé đã bật khóc nức nở ngay tại chỗ.

Thế là một cuộc "đối đầu" giữa bố mẹ "nhà trai" và bố mẹ "nhà gái" đã nổ ra.

Xung đột giữa hai gia đình bùng phát ngay lập tức, gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Từ góc độ của Lưu Đào: Cô cho rằng đây chỉ là sự thể hiện tình cảm thuần khiết giữa những đứa trẻ. Cậu bé chỉ đang đóng vai chú chó nhỏ và thể hiện cảm xúc theo cách của loài vật đó mà thôi, hoàn toàn không có ý xấu. Dưới góc nhìn của Dĩnh Nhi: Cô lại coi đây là vấn đề nghiêm trọng về "gia giáo", do cậu bé thiếu sự giáo dục nên mới có hành vi khiếm nhã như vậy.

Xung đột giữa hai gia đình bùng phát ngay lập tức, gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Có người cho rằng trẻ con nói năng hồn nhiên, chỉ là lời nói bâng quơ! Nhưng cũng có người lo ngại rằng, trẻ còn nhỏ mà đã có những suy nghĩ như vậy là rất nguy hiểm...

Trên thực tế, dù gây tranh cãi, nhưng Lưu Đào luôn được khen dạy con khéo. Năm 2008, nàng A Châu của Thiên Long bát bộ kết hôn với doanh nhân Vương Kha và có 2 con, 1 gái, 1 trai.

Trong các chương trình, Lưu Đào nhiều lần chia sẻ rằng cô thường tự tay đưa đón con đi học, sau đó về nhà chuẩn bị bữa tối. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, cô sẽ dành thời gian vui chơi cùng các con. Khi đã chơi thỏa thích, cô sẽ tắm rửa cho con và đọc truyện cho chúng nghe trước khi đi ngủ. Từ những việc nhỏ nhặt hằng ngày này, có thể thấy Lưu Đào cực kỳ coi trọng việc giáo dục con cái.

Lưu Đào

Bên cạnh việc học văn hóa, Lưu Đào cũng rất chú trọng đến sở thích cá nhân, đặc biệt là khả năng sáng tạo của trẻ. Cô thường mua các loại đồ chơi trí tuệ, sách báo và cùng con vẽ tranh, khuyến khích con phát huy trí tưởng tượng để sáng tạo nên những tác phẩm của riêng mình, từ đó bồi dưỡng gu thẩm mỹ cho con. Ngoài ra, Lưu Đào còn đặc biệt quan tâm đến sức khỏe thể chất vì cô tin rằng một cơ thể khỏe mạnh là điều quan trọng nhất. Cô đã gửi con vào trường võ thuật để vừa rèn luyện thân thể, vừa tăng cường khí chất nam tính, rèn luyện bản lĩnh và lòng can đảm. Không chỉ có võ thuật, cô còn cho con đi học bơi, tóm lại là bất cứ hoạt động nào giúp con khỏe mạnh, Lưu Đào đều cho con thử sức. Đôi khi cô còn cùng con đi học, cùng con tiến bộ mỗi ngày.

Có thể nói, Lưu Đào đã làm rất tốt vai trò này và đây là tấm gương đáng để các bậc phụ huynh chúng ta tham khảo, học hỏi. Người viết luôn cho rằng giáo dục là một hành trình dài và gian nan, nhưng nếu tìm đúng phương pháp phù hợp thì việc dạy con sẽ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chẳng hạn như bản thân tôi, khi dạy con, tôi rất chú trọng vào việc bồi dưỡng sở thích và rèn luyện năng lực thực tế.

Câu chuyện của Lưu Đào có thể gây tranh cãi, nhưng nó nhắc nhở chúng ta rằng: Giáo dục giới tính và quy tắc ứng xử chưa bao giờ là quá sớm. Còn bạn, bạn chọn cách phản ứng nào khi con trẻ có những hành động vượt ngoài mong đợi?

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Soi cận mặt "nghi phạm" thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

