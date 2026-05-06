Con trai Chế Linh về nước, làm môi giới bất động sản ở Đà Nẵng

Mới đây, con trai danh ca Chế Linh là ca sĩ Chế Phong đã về nước thực hiện một số công việc.



Trong chuyến về nước lần này, Chế Phong tới Đà Nẵng, Hội An để tham quan. Điều khiến khán giả bất ngờ nhất là Chế Phong bất ngờ lấn sân làm môi giới bất động sản.

Anh giới thiệu và review một tòa chung cư cao cấp, đắt tiền ở Đà Nẵng và nói thẳng: "Hôm nay là ngày thứ 3 tôi có mặt ở Đà Nẵng. Tôi tới Đà Nẵng không phải để du lịch đâu mà thực hiện một số công việc mới.

Tôi muốn giới thiệu một căn hộ cao cấp tới mọi người, vừa xây xong và đã hoàn thiện gần hết, chỉ chờ vài ngày nữa là đi vào hoạt động. Người ta đã mua hết 80 phần trăm căn hộ ở tòa này rồi, chỉ còn 20 phần trăm chưa bán thôi.

Ai có duyên muốn mua căn hộ ở đây thì tìm tôi, tôi giới thiệu căn hộ cho".

Nói rồi, Chế Phong hào hứng dẫn mọi người đi tham qua toàn bộ tòa chung cư và căn hộ, nhiệt tình review một cách chuyên nghiệp.

Thời gian gần đây, khá nhiều nghệ sĩ lấn sân làm bất động sản, giới thiệu các sản phẩm nhà, đất thông qua kênh Vlog riêng của mình như Tiết Cương, Color Man, Kim Tiểu Long...

Có nghệ sĩ bán bất động sản của chính mình như Kim Tiểu Long, Lê Giang, Cát Tường… hoặc chuyên về review bất động sản nhưng không tham gia môi giới như Tiết Cương.

Chế Phong là con trai út của danh ca Chế Linh với người vợ đầu, sở hữu giọng hát có nhiều nét tương đồng và kế thừa được âm sắc đặc trưng từ cha. Dù có nền tảng gia đình nghệ thuật và từng theo đuổi dòng nhạc trữ tình, bolero, sự nghiệp của anh không rực rỡ hay tạo được sức ảnh hưởng lớn như thời hoàng kim của cha mình.

Anh được khán giả biết đến nhiều qua các sản phẩm âm nhạc song ca và một số liveshow riêng lẻ thay vì những bản "hit" bùng nổ. Đời tư của Chế Phong từng gây chú ý với cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền trước khi sang Mỹ định cư. Hiện tại, anh duy trì cuộc sống khá kín tiếng, thỉnh thoảng tham gia biểu diễn.