Con trai cả bỏ họ Brad Pitt

People đưa tin con trai cả của Angelina Jolie và Brad Pitt, Maddox, đã bỏ họ “Pitt” ra khỏi tên mình trong phần giới thiệu bộ phim Couture - dự án điện ảnh mới nhất có đả nữ sinh năm 1975 đóng chính.

Maddox bỏ họ Brad Pitt trong phần giới thiệu của bộ phim Couture mà Angelina Jolie đóng chính. Ảnh: Reuters

Maddox đảm nhiệm vai trò trợ lý đạo diễn trong Couture . Angelina vào vai Maxine Walker - nữ đạo diễn Mỹ nhận chẩn đoán ung thư vú trong quá trình làm việc tại Tuần lễ Thời trang Paris.

Khi bộ phim do Alice Winocour đạo diễn ra mắt tại các rạp chiếu phim ở Pháp vào ngày 25/2, tên của Maddox được ghi trong phần giới thiệu cuối phim là “Maddox Jolie”.

Khi bộ phim được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto vào tháng 9/2025, các ghi chú sản xuất phim được cung cấp cho các báo giới cũng cho thấy tên của Maddox được ghi là Maddox Jolie.

Điều đáng nói là trong phần giới thiệu của Maria - tác phẩm có Jolie đóng vai nữ danh ca opera quá cố Maria Callas - vào năm 2024, Maddox vẫn giữ nguyên họ Jolie-Pitt ở mục “trợ lý sản xuất”.

Hiện chưa rõ nguyên nhân thanh niên gốc Campuchia làm vậy. Báo chí Âu - Mỹ đã liên hệ với người đại diện của Angelina nhưng chưa nhận được phản hồi. Trong khi đó, đại diện của Brad Pitt từ chối bình luận.

Angelina Jolie và Brad Pitt có tổng cộng 6 con, gồm Maddox, Pax Thiên (SN 2003), Zahara (SN 2005), Shiloh (SN 2006) cùng cặp song sinh Vivienne và Knox (SN 2008). Cậu cả không phải người con duy nhất từ bỏ họ cha.

Năm 2024, Shiloh gây xôn xao dư luận với động thái chối bỏ mối quan hệ cha con với Brad Pitt là đệ đơn yêu cầu bỏ họ cha vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi (27/5). Sau thời gian chờ đợi, nguyện vọng của cô được đáp ứng. Thẩm phán ở Los Angeles, Mỹ, ký thông qua đơn xin bỏ họ cha vào sáng 19/8/2024. Tên của vũ công trẻ tuổi được đổi từ Shiloh Nouvel Jolie-Pitt thành Shiloh Nouvel Jolie.

Vào thời điểm đó, luật sư của Shiloh, Peter Levine, khẳng định với People quyết định được đưa ra một cách độc lập sau những sự kiện đau lòng. Theo đại diện pháp lý, Shiloh vốn không muốn công khai việc đổi họ, nhưng phải làm theo yêu cầu của luật pháp California. Ông Levine cũng phủ nhận những lời đồn đoán được báo chí đăng tải xoay quanh việc đổi họ.

Đến nay, Shiloh được biết đến là người con duy nhất từ bỏ họ cha theo đúng trình tự pháp luật. Những thành viên khác chỉ đơn thuần loại chữ “Pitt” ra khỏi tên về mặt hình thức.

Tháng 5/2024, con gái út của Angelina và Brad, Vivienne, gây bất ngờ khi được giới thiệu là Vivienne Jolie trong phần thông tin của The Outsiders - vở kịch do Angelina Jolie đóng vai trò sản xuất, Vivienne làm trợ lý cho mẹ.

Một năm trước đó, khi gia nhập hội nữ sinh Alpha Kappa Mu Pi của trường Spelman College, Zahara tự giới thiệu: “Tên tôi là Zahara Marley Jolie”.

Pax Thiên từng chỉ trích Brad Pitt trên mạng xã hội, nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy thanh niên gốc Việt bỏ họ cha. Trong khi đó, Knox là người con duy nhất chưa từng thể hiện thái độ yêu hay ghét đối với người cha nổi tiếng.

Về phía Brad Pitt, nguồn tin của People tiết lộ anh đã biết và buồn khi Shiloh bỏ họ của mình. Trong lòng anh, Shiloh chiếm vị trí đặc biệt vì cô là con gái ruột đầu tiên. Trước đó, anh luôn mong có con gái và tràn ngập hạnh phúc khi con chào đời.

“Những lời nhắc nhở rằng anh đã mất các con dĩ nhiên không hề dễ dàng với Brad. Anh ấy yêu các con và nhớ chúng. Điều đó thật đáng buồn”, nguồn tin chia sẻ.