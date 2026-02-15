Con trai bị hỏi "Thích ăn Tết ở nhà bà nội hay bà ngoại?": Bà mẹ gợi ý 3 cách trả lời EQ cao, lại được lòng đôi bên

Mỗi dịp Tết đến, không khí sum vầy luôn đi kèm những câu hỏi của họ hàng. Đặc biệt “Con thích ăn Tết ở nhà bà nội hay bà ngoại?” là câu hỏi quen thuộc có thể khiến một đứa trẻ bối rối, còn người lớn thì ngại ngần. Bởi đằng sau đó không chỉ là lựa chọn địa điểm, mà còn là cảm xúc, sự kỳ vọng của hai bên gia đình.

Chị Trương Minh (35 tuổi, Thượng Hải, Trung Quốc) từng rơi vào tình huống khó xử khi con trai 7 tuổi được họ hàng hỏi đúng câu này trong bữa cơm tất niên. Con trai chị ngập ngừng vài giây rồi trả lời: “Con thích nhà bà ngoại hơn vì được chơi nhiều”. Không khí trên bàn ăn chùng xuống. Bà nội im lặng, còn người lớn vội vàng chuyển chủ đề.

“Trẻ con vốn thật thà, thích đâu nói đó. Nhưng người lớn thì dễ chạnh lòng. Sau lần đó, tôi nhận ra mình cần dạy con cách trả lời khéo léo hơn, không phải để giả dối, mà để biết tôn trọng cảm xúc người khác”, chị Trương Minh chia sẻ.

Ảnh minh hoạ

Theo chị, thay vì né tránh câu hỏi, cha mẹ có thể hướng dẫn con 3 cách trả lời thể hiện trí tuệ cảm xúc (EQ) cao, vừa giữ được sự chân thành, vừa khiến đôi bên gia đình đều vui.

Thứ nhất, nhấn mạnh điểm chung thay vì chọn một bên

Trẻ có thể được gợi ý trả lời theo hướng bao quát: “Con thích ăn Tết ở cả hai nhà ạ. Vì mỗi nơi đều có điều vui riêng”. Câu trả lời này tránh việc đặt hai bên lên bàn cân so sánh.

Tết vốn là dịp đoàn viên. Khi đứa trẻ thể hiện sự trân trọng với cả hai bên ông bà, thông điệp được truyền đi không phải là “con thích ai hơn”, mà là “con yêu cả hai”. Đây cũng là cách giúp trẻ học tư duy dung hòa, thay vì rơi vào lối nghĩ yêu ai hơn ai.

Thứ hai, chuyển trọng tâm từ địa điểm sang con người

Nếu bị hỏi dồn dập, trẻ có thể nói: “Con thích ăn Tết ở đâu có đủ ông bà, bố mẹ và mọi người ạ”. Câu trả lời này khéo léo dịch chuyển trọng tâm từ việc chọn bà nội nội hay bà ngoại sang gia đình sum họp.

Thông điệp ở đây là giá trị của sự gắn kết, chứ không phải không gian hay điều kiện vật chất. Khi trẻ nói như vậy, cả hai bên đều cảm nhận được mình là một phần quan trọng trong ký ức tuổi thơ của cháu.

Thứ ba, dùng sự biết ơn để làm “lá chắn”

Một cách khác được chị Trương Minh áp dụng là hướng con bày tỏ lòng biết ơn: “Con thích Tết vì được ông bà lì xì và nấu cho con nhiều món ngon”. Khi sự chú ý chuyển sang niềm vui chung, câu chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Biết nói lời cảm ơn, biết ghi nhận điều tốt đẹp từ cả hai phía là nền tảng của EQ cao. Trẻ không cần phải trả lời hoàn hảo, nhưng nên học cách cân nhắc cảm xúc của người nghe. Điều này không đồng nghĩa với việc che giấu cảm xúc thật, mà là biết lựa chọn cách diễn đạt phù hợp bối cảnh.

Ảnh minh hoạ

Thực tế, những câu hỏi so sánh như vậy thường xuất phát từ sự đùa vui, nhưng lại có thể vô tình đặt trẻ vào thế khó. Nếu cha mẹ không định hướng, trẻ sẽ phản ứng theo bản năng, và người lớn lại là người suy nghĩ.

Quan trọng hơn, cách cha mẹ ứng xử mới là tấm gương lớn nhất. Khi người lớn thể hiện sự tôn trọng hai bên gia đình, không nói lời so bì, không thể hiện thiên vị, trẻ sẽ tự nhiên hình thành thái độ cân bằng.

Tết là dịp để yêu thương được bày tỏ, không phải để đo đếm. Một câu trả lời khéo léo của trẻ đôi khi không chỉ giúp bàn ăn giữ được không khí ấm áp, mà còn phản chiếu cách nuôi dạy đầy tinh tế của cha mẹ.

(Theo Toutiao)