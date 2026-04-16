Ngày 4/4, một phụ nữ tại Quảng Đông (Trung Quốc) phát hiện chiếc xe đạp trị giá 2.000 NDT (khoảng 7 triệu VNĐ) dựng tại tầng trệt tòa nhà đã biến mất. Sau nhiều ngày tìm kiếm, cô phát hiện một bé trai trong cùng khu chung cư đang sử dụng chiếc xe này.

Với ý định giải quyết nhẹ nhàng, chủ xe đã yêu cầu bé trai cung cấp số điện thoại của phụ huynh để trao đổi về việc giáo dục trẻ không tự ý lấy đồ của người khác. Tuy nhiên, phản ứng của người mẹ sau đó đã khiến sự việc đi quá xa.

Thái độ gây sốc của phụ huynh: Từ "đạo đức giả" đến vu khống ngược

Thay vì xin lỗi vì hành vi của con mình, người mẹ này đã có thái độ vô cùng gay gắt. Bà cho rằng chủ xe đang "chuyện bé xé ra to" và có "lối sống hẹp hòi" khi tính toán với một đứa trẻ. Đỉnh điểm của sự vô lý là khi người mẹ này yêu cầu chủ xe phải xin lỗi ngược lại vì đã làm con trai bà hoảng sợ khi chặn xe hỏi chuyện.

Ngay cả khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, người mẹ vẫn kiên quyết phủ nhận hành vi trộm cắp, cho rằng đứa trẻ chỉ vì "tò mò" nên đạp thử. Thậm chí, bà còn tố cáo ngược lại rằng gia đình mình từng mất 3 chiếc xe đạp và nghi ngờ chủ xe là thủ phạm. Khi người cha xuất hiện, ông đề nghị bồi thường tiền mặt để kết thúc sự việc nhưng bị chủ xe từ chối.

"Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần một lời xin lỗi chân thành và một cam kết giáo dục lại đứa trẻ," chủ xe khẳng định.

Chiếc xe đạp tang vật

Bước ngoặt từ người bà và bài học về giáo dục gia đình

Vụ việc rơi vào bế tắc cho đến ngày hôm sau khi bà nội của bé trai biết chuyện. Khác với thái độ của con dâu, người bà đã kịch liệt phê phán sự bao che mù quáng và yêu cầu con dâu cùng cháu nội phải đến đồn cảnh sát để xin lỗi trực tiếp chủ xe. Trước sự cứng rắn của mẹ chồng, người mẹ mới chấp nhận thực hiện nghĩa vụ.

Sự việc sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút hàng triệu lượt quan tâm. Đa số ý kiến chỉ trích gay gắt cách hành xử của người mẹ:

- Sự bao che độc hại: Việc dung túng cho sai lầm của trẻ không phải là yêu thương mà là đang trực tiếp hủy hoại nhân cách của con.

- Trách nhiệm của phụ huynh: "Đứa trẻ hư" thường là tấm gương phản chiếu của những bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm hoặc lệch lạc trong tư duy.

Vụ việc tại Quảng Đông là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh về ranh giới giữa bảo vệ và bao che. Một chiếc xe đạp có thể bồi thường bằng tiền, nhưng một nhân cách lệch lạc nếu không được uốn nắn kịp thời sẽ để lại hệ lụy khôn lường. Giáo dục con trẻ biết tôn trọng tài sản của người khác và dám chịu trách nhiệm về hành vi của mình chính là nền tảng cốt lõi của một gia đình văn minh.