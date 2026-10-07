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Con trai 32 tuổi xin tôi một việc rất lạ trước khi cưới, tôi nghe xong lập tức đổi ý

Vỹ Đình
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Tôi nghe mà sững người.

- Ảnh 1.

Con trai tôi năm nay 32 tuổi, yêu bạn gái được hơn 3 năm và hai đứa đã quyết định tổ chức đám cưới. Tôi từng nghĩ việc lớn nhất trước ngày cưới là chuẩn bị cỗ bàn, khách khứa và tiền bạc. Không ngờ một tháng trước ngày cưới, con trai gọi tôi sang nhà rồi nói một chuyện khiến tôi lập tức muốn nó suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này.

Nó bảo: “Mẹ, con muốn mẹ đừng cho vợ chồng con bất cứ thứ gì sau khi cưới. Nếu mẹ định cho tiền, cho vàng hay mua nhà thì mẹ cứ giữ lại”.

Tôi nghe mà sững người.

Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ con trai cưới vợ lại từ chối sự hỗ trợ của mẹ. Tôi hỏi có phải bạn gái nó không thích mẹ cho tài sản hay hai đứa đang có chuyện gì không.

Nó lắc đầu. Nó bảo điều con muốn mẹ làm còn khó hơn: “Sau này nếu vợ chồng con cãi nhau, mẹ đừng đứng về phía con. Mẹ cũng đừng gọi điện trách cô ấy. Nếu con kể chuyện gì với mẹ, mẹ chỉ cần bảo con về tự giải quyết”.

- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi càng nghe càng khó hiểu. Tôi hỏi thẳng nó dặn nhiều như thế để làm gì.

Con trai tôi cười, rồi giải thích rằng chính nó là người từng chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân của bạn bè rạn nứt vì bố mẹ hai bên can thiệp quá sâu. Có người vợ chồng đang giận nhau nhưng mẹ chồng gọi điện trách con dâu, bố mẹ vợ lại kéo con gái về nhà. Chuyện ban đầu chỉ là một mâu thuẫn nhỏ, cuối cùng thành cuộc chiến giữa hai gia đình.

Nó không muốn cuộc hôn nhân của mình đi theo cách đó.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là nó nói thêm: “Con không sợ vợ con cãi nhau với con. Con chỉ sợ lúc hai đứa nóng giận lại có thêm người lớn đứng vào, lúc ấy chuyện sẽ không còn là chuyện của hai vợ chồng nữa”.

Tôi nghe mà nghẹn lại. Trước đó, tôi từng nghĩ cưới con trai là mình có thêm một người con gái. Tôi đã chuẩn bị một ít vàng và dự định cho hai đứa một khoản tiền để làm vốn. Nhưng lời con nói khiến tôi thay đổi.

Tôi vẫn tặng hai đứa một món quà cưới, nhưng không cho tiền riêng để con trai tự giữ. Tôi nói với chúng rằng khoản nào tôi hỗ trợ thì coi như dành cho cả hai vợ chồng, còn cuộc sống sau này do hai đứa tự quyết.

Ngày cưới, tôi cũng nói với con dâu rằng nếu sau này có chuyện gì khó xử, nó có thể nói với tôi, nhưng tôi sẽ không đứng về phía bất kỳ ai chỉ vì đó là con mình.

Sau chuyện ấy, tôi mới hiểu con trai không xin tôi một việc lạ. Nó chỉ đang cố đặt ranh giới cho cuộc hôn nhân của mình trước khi bước vào đó.

Làm cha mẹ, ai cũng thương con và có lúc bản năng khiến mình muốn bảo vệ con bằng mọi giá. Nhưng một cuộc hôn nhân trưởng thành cần hai người tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Cha mẹ có thể là chỗ dựa khi con thực sự cần, nhưng không nên trở thành người thứ ba trong mọi cuộc cãi vã.

Tôi từng nghĩ mình phải chuẩn bị thật nhiều cho đám cưới của con. Cuối cùng, điều con trai cần nhất ở tôi lại là một lời hứa rất đơn giản: Mẹ sẽ thương con, nhưng mẹ sẽ không sống thay cuộc hôn nhân của con.

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Tags

hôn nhân

cha mẹ

con trai

đám cưới

gia đinh

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