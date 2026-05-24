Con trai 14 tuổi của 1 nam MC vừa qua đời sau 5 tháng mắc bệnh hiểm nghèo

Ngày 23/5, tờ Page Six đưa tin Daniel Coleman - nam MC, người sáng tạo ra chương trình giáo dục tương tác dành cho trẻ em Danny Go - đã chia sẻ tin buồn con trai 14 tuổi của anh tên Isaac vừa qua đời. Theo Daniel Coleman, con trai anh ra đi chỉ sau 5 tháng được chẩn đoán mắc căn bệnh thiếu máu Fanconi (Fanconi Anemia - FA) và ung thư. Thiếu máu Fanconi là một hội chứng di truyền hiếm gặp ảnh hưởng đến tủy xương, làm suy giảm khả năng sản xuất tế bào máu, suy giảm khả năng sửa chữa DNA của cơ thể, khiến bệnh nhân có nguy cơ rất cao bị suy tủy xương và ung thư.

Trước khi tròn 11 tuổi, con trai của nam MC đình đám đã phải trải qua ca ghép thận và ghép tủy xương. Đến tháng 12/2025, Isaac được chẩn đoán mắc ung thư miệng, phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài tám tiếng để loại bỏ khối u. Tháng 2 vừa qua, bệnh tình của con trai của Daniel Coleman chuyển nặng, được cho biết đã mắc ung thư giai đoạn 3. Mặc dù khối u ung thư đã được loại bỏ trước đó, nhưng khả năng rất cao chúng vẫn tồn tại ở dạng vi mô và tiếp tục di căn trong cơ thể con trai của nam MC. Vì vậy, Daniel Coleman đã quyết định dừng mọi động nghệ thuật trong cả năm 2026 để chăm sóc cho con.

Daniel Coleman cho biết con trai anh đã qua đời vì bệnh thiếu máu Fanconi gây ung thư miệng. Ảnh: Page Six.

Trên trang cá nhân, Daniel Coleman không giấu được sự suy sụp, đau lòng tột cùng trước sự ra đi của con trai. Anh viết: "Có rất nhiều điều bố muốn nói với con, nhưng bố chưa biết nói thế nào. Bố nhớ con rất nhiều, và nỗi đau trong tim bố lớn hơn những gì bố có thể chịu đựng. Được làm bố của con là niềm vinh dự lớn nhất trong đời bố. Bố rất tự hào về con và bố yêu con mãi mãi. Hãy yên nghỉ, con trai".

Daniel Coleman kết hôn với Mindy Coleman vào năm 2009. Họ có với nhau 2 con trai là Isaac và Levi. Theo tờ Page Six, sự ra đi của con trai cả Isaac đang khiến Mindy Coleman sốc nặng. Cô đã khóa trang cá nhân sau biến cố mất con.

Vợ chồng MC Daniel Coleman suy sụp sau khi mất con trai cả. Ảnh: Getty Imagine.

Nguồn: Page Six