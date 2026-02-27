Con ruột lẫn con nuôi của Brad Pitt và Angelina Jolie thi nhau bỏ họ cha

Maddox không còn sử dụng họ cha nuôi Brad Pitt trong tên mình

Truyền thông giải trí phương Tây đang thông tin việc Maddox được ghi tên là Maddox Jolie trong phần giới thiệu ê-kíp tham gia phim "Couture" vào cuối tác phẩm. Đây là phim mới có Angelina Jolie tham gia trong vai trò diễn xuất, Maddox có mặt với vai trò trợ lý đạo diễn.

Maddox và mẹ nuôi Angelina Jolie

Trong phim "Couture", Angelina Jolie đóng vai Maxine Walker, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Phim do Alice Winocour đạo diễn, đã được chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto vào tháng 9-2025 và ra rạp phục vụ khán giả tại Pháp từ ngày 25-2.

Việc Maddox sử dụng tên Maddox Jolie một cách công khai đã tạo chú ý với công chúng vì đây là lần đầu anh công khai bỏ họ cha. Năm 2024, Maddox vẫn dùng tên Maddox Jolie-Pitt khi tham gia đoàn phim "Maria" của Angelina Jolie.

Truyền thông đã liên hệ với người đại diện của Angelina Jolie và cả Brad Pitt để hỏi vấn đề này nhưng chưa nhận được phản hồi.

Shiloh đã hoàn thiện thủ tục pháp lý, chính thức bỏ họ cha ruột vào năm 2024

Maddox được Angelina Jolie và Brad Pitt nhận làm con nuôi. Anh đã theo học ngành hóa sinh tại Cao đẳng quốc tế Underwood - trực thuộc Đại học Yonsei, tại Seoul, Hàn Quốc. Tuy nhiên, con trai cả của Angelina Jolie dành nhiều thời gian cho hoạt động làm phim cùng mẹ.

Angelina Jolie thường đưa con trai nuôi tháp tùng tại các sự kiện

Maddox tham gia các phim có mẹ sản xuất hoặc diễn xuất

Brad Pitt và Angelina Jolie từng một thời mặn nồng

Tuy nhiên, sau khi ly dị, cả 6 con đều sống cùng Angelina Jolie

Maddox đã từng tham gia đội ngũ thực hiện các phim: "By The Sea", "Without Blood". Anh từng làm giám đốc sản xuất cho phim "First They Killed My Father".

Trước Maddox, cô con gái nuôi Zahara cũng bỏ họ cha khỏi tên mình, tự xưng Zahara Marley Jolie khi giới thiệu bản thân tại một sự kiện của trường Spellman College, nơi cô đang theo học. Shiloh – con chung của Brad Pitt và Angelina Jolie cũng đã công khai bỏ họ cha. Một con chung khác của họ là Vivienne cũng được ghi tên là Vivienne Jolie khi tham gia sản xuất nhạc kịch "The Outsiders" cùng mẹ.

Tuy nhiên, Shiloh là người con duy nhất tính đến hiện nay của Brad Pitt đã bỏ họ cha một cách công khai theo đúng thủ tục pháp lý vào năm 2024. Những người con khác cả con ruột lẫn con nuôi chỉ mới công bố tên theo họ mẹ trên các dự án nghệ thuật họ tham gia thực hiện, chưa rõ đã trải qua thủ tục pháp lý hay chưa.

Brad Pitt và Angelina Jolie đã ly hôn từ năm 2016 và trải qua thời gian dài giải quyết rắc rối pháp lý trước khi đạt được thỏa thuận năm 2024. Hiện tại, Brad Pitt đang mặn nồng cùng tình mới.