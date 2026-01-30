Cơn rung chấn Microsoft: Mất 350 tỷ USD trong 1 ngày vì AI

Hãng tin CNBC cho hay đợt bán tháo thảm khốc nhất kể từ đầu đại dịch COVID-19 đã "thổi bay" hơn 350 tỷ USD giá trị vốn hóa của Microsoft chỉ trong một phiên giao dịch.

Khi ánh hào quang của trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu đối mặt với những câu hỏi thực tế về hiệu quả đầu tư, gã khổng lồ phần mềm đang đứng trước một bài toán hóc búa: Làm sao để biến những trung tâm dữ liệu tốn kém thành những con số tăng trưởng đột phá?

Cú sụt giảm lịch sử

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/1/2026, cổ phiếu Microsoft ghi nhận mức giảm kỷ lục 10%, đánh dấu ngày tồi tệ nhất của doanh nghiệp này kể từ tháng 3/2020. Sự sụt giảm này kéo vốn hóa thị trường của hãng xuống còn 3,22 nghìn tỷ USD.

Trong khi chỉ số Nasdaq Composite chỉ giảm nhẹ 0,7%, Microsoft đã vô tình trở thành "tội đồ" kéo tụt nhóm cổ phiếu phần mềm, khiến quỹ ETF iShares Expanded Tech-Software Sector lao dốc 5%.

Trớ trêu thay, cùng một thời điểm, Meta (công ty mẹ của Facebook) lại chứng kiến cổ phiếu bật tăng 10%. Sự đối lập này cho thấy dòng tiền đang trở nên kén chọn hơn bao giờ hết. Nhà đầu tư không còn mua cổ phiếu công nghệ một cách mù quáng theo phong trào, họ đang tìm kiếm những kết quả thực chất và những dự báo doanh thu vững chắc.

Dù nhìn qua các con số báo cáo tài chính của Microsoft vẫn khá ấn tượng, nhưng giới phân tích tại Wall Street đã nhanh chóng bóc tách được những điểm yếu chí tử. Trọng tâm của sự thất vọng nằm ở Azure, "đứa con cưng" trong mảng dịch vụ đám mây của Microsoft. Tốc độ tăng trưởng của Azure đạt 39%, thấp hơn mức kỳ vọng 39,4% mà các chuyên gia của StreetAccount dự báo.

Bên cạnh đó, mảng More Personal Computing, bao gồm cả hệ điều hành Windows, dự kiến chỉ mang về 12,6 tỷ USD trong quý tài chính thứ ba, hụt hơi so với con số 13,7 tỷ USD mà thị trường mong đợi.

Biên lợi nhuận hoạt động thấp hơn dự tính cũng là một gậy giáng mạnh vào niềm tin của các cổ đông, những người vốn đã quen với sự tối ưu hóa chi phí hoàn hảo của Microsoft dưới thời Satya Nadella.

Bà Amy Hood, Giám đốc Tài chính của Microsoft, đã đưa ra một lời giải thích đầy thú vị cho sự chậm lại của Azure. Theo bà, con số tăng trưởng thực tế có thể đã vượt ngưỡng 40% nếu công ty không dành quyền ưu tiên sử dụng hạ tầng chip đồ họa (GPU) cho các nhu cầu nội bộ thay vì cho khách hàng thuê ngoài.

"Nếu tôi lấy toàn bộ lượng GPU vừa đi vào hoạt động trong quý 1 và quý 2 để phân bổ hoàn toàn cho Azure, chỉ số KPI chắc chắn đã vượt mốc 40", bà Amy Hood khẳng định.

Điều này cho thấy một thực tế khắc nghiệt rằng dù đã chi hàng tỷ USD, Microsoft vẫn đang trong tình trạng "đói" hạ tầng.

Đồng quan điểm, nhà phân tích Ben Reitzes từ Melius Research nhận định rằng Microsoft đang gặp vấn đề trong khâu vận hành. Theo ông, công ty cần "xây dựng các tòa nhà trung tâm dữ liệu nhanh hơn nữa" để kịp đáp ứng cơn khát của thị trường.

Thế nhưng một trong những hoài nghi lớn nhất đến từ các chuyên gia tại UBS. Họ đặt câu hỏi về chiến lược ưu tiên tài nguyên cho các sản phẩm như Microsoft 365 Copilot, một công cụ bổ trợ làm việc có trả phí. Dù được kỳ vọng là "cỗ máy in tiền" mới, nhưng Copilot dường như chưa tạo ra cú hích doanh thu như cách ChatGPT đã làm được cho OpenAI.

Nhóm phân tích của UBS dẫn đầu bởi Karl Keirstead nhận định rằng tăng trưởng doanh thu của M365 không hề tăng tốc nhờ Copilot, và các kiểm tra thực tế cho thấy tỷ lệ sử dụng công cụ này vẫn chưa thực sự bùng nổ. Trong một thị trường AI đang trở nên chật chội và ngốn vốn kinh khủng, Microsoft đang đứng dưới áp lực phải chứng minh rằng những khoản đầu tư khổng lồ này là xứng đáng.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là màu xám. Một bộ phận nhà đầu tư dài hạn vẫn đặt niềm tin vào tầm nhìn của Microsoft. Các nhà phân tích tại Bernstein, dẫn đầu bởi Mark Moerdler, cho rằng việc cổ phiếu giảm chỉ là phản ứng ngắn hạn. Họ tán dương quyết định của ban lãnh đạo khi ưu tiên lợi ích dài hạn của công ty thay vì tìm cách đẩy giá cổ phiếu trong một vài quý.

Theo Bernstein, việc chấp nhận những hạn chế về công suất ở hiện tại để xây dựng một nền móng vững chắc cho tương lai là một bước đi tỉnh táo. Trong khi đó, bà Amy Hood cũng tiết lộ rằng chi tiêu vốn (CapEx) dự kiến sẽ giảm nhẹ trong quý này, một tín hiệu cho thấy công ty đang bắt đầu kiểm soát nhịp độ đầu tư sau giai đoạn bùng nổ.

Cuộc chơi AI đang bước vào giai đoạn sàng lọc. Microsoft, với vị thế là người tiên phong, đang phải gánh chịu những cơn đau tăng trưởng đầu tiên. Câu hỏi lúc này không còn là "AI có thể làm được gì", mà là "Microsoft sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ AI và bao giờ thì điều đó xảy ra?".

*Nguồn: CNBC