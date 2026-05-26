Con rể trả lại bố mẹ vợ 6 cây vàng quà cưới, lý do khiến ông bà bối rối

Nhiều người nói tôi may mắn khi lấy được vợ có bố mẹ khá giả. Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Ngày cưới cách đây 7 năm, bố mẹ vợ cho hai vợ chồng tôi 6 cây vàng làm vốn. Với một thằng đàn ông đi lên từ hai bàn tay trắng như tôi, đó là món quà quá lớn.

Tôi nhớ hôm ấy, bố vợ cầm tay tôi, bảo: “Bố mẹ cho các con chút của để yên tâm làm ăn". Tôi cảm động thật sự. Từ lúc cưới Quỳnh đến giờ, bố mẹ vợ luôn đối xử với tôi tử tế, chưa bao giờ phân biệt con rể hay con ruột.

6 cây vàng ấy, vợ chồng tôi không động đến. Một phần vì muốn để dành phòng thân, phần khác vì nghe lời bố mẹ. Những năm gần đây, giá vàng tăng chóng mặt. Từ vài trăm triệu, số vàng ấy giờ đã thành một khoản tiền rất lớn.

Ban đầu, tôi cũng thấy vui. Ai mà chẳng vui khi tài sản tự nhiên tăng giá. Nhưng dần dần, niềm vui ấy biến thành áp lực. Mỗi lần về nhà vợ ăn cơm, kiểu gì bố mẹ cũng nhắc đến vàng: “Đấy, số hai đứa sướng nhé, chẳng làm gì mà giờ có gần tỷ rồi" hay “Hồi đó bố mẹ cho vàng chứ cho tiền chắc tiêu hết từ lâu"; “Đừng bán non đấy, cứ giữ đi, sau này còn tăng nữa”.

Có hôm bố vợ còn cười bảo: “Hai đứa làm công ăn lương bao giờ mới dành được từng ấy tiền”. Nghe thì tưởng câu nói vui, nhưng nghe mãi thành nặng nề.

Tôi biết bố mẹ không có ý xấu. Ông bà chỉ tự hào vì món quà năm xưa giờ có giá trị lớn. Nhưng cứ lặp đi lặp lại suốt mấy năm trời, tôi bắt đầu thấy chạnh lòng. Nhiều lúc tôi có cảm giác mọi cố gắng của hai vợ chồng đều bị phủ mờ bởi 6 cây vàng ấy.

Tôi và Quỳnh đi làm từ sáng đến tối. Hai vợ chồng gom góp từng đồng mua nhà, nuôi con, trả nợ. Có những tháng áp lực đến mức tôi mất ngủ. Nhưng mỗi lần nghe câu “chẳng làm gì cũng có gần tỷ”, tôi lại thấy công sức của mình bị xem nhẹ.

Quỳnh cũng mệt mỏi không kém. Có lần vợ tôi ngồi thở dài rồi bảo: “Em biết bố mẹ thương mình, nhưng em áp lực quá anh ạ. Cứ như mình đang sống nhờ số vàng ấy”.

Câu nói đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Vợ chồng sống với nhau, điều khó nhất không phải thiếu tiền, mà là cảm giác tự trọng bị tổn thương âm thầm. Mà điều đau nhất là mình lại không thể trách ai, bởi người ta vốn xuất phát từ ý tốt.

Sau nhiều đêm bàn bạc, cuối cùng tôi nói với Quỳnh: “Hay mình trả lại bố mẹ đi”. Vợ tôi im lặng rất lâu rồi gật đầu.

Mấy hôm trước, hai vợ chồng mang toàn bộ 6 cây vàng về nhà ngoại. Trên đường đi, tôi hồi hộp còn hơn ngày cưới. Đến nơi, Quỳnh là người mở lời trước. Cô ấy nhẹ nhàng nói: “Bố mẹ cho chúng con món quà quá lớn, vợ chồng con biết ơn nhiều lắm. Nhưng tụi con nghĩ mình nên tự phấn đấu bằng sức của mình. Số vàng này, con xin phép gửi lại bố mẹ giữ”.

Mẹ vợ tôi sững người. Bố vợ thì cau mày: “Các con nghĩ bố mẹ tính toán với các con à?”.

Tôi vội giải thích. Tôi nói rằng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ xấu cho bố mẹ. Chỉ là hai vợ chồng muốn sống nhẹ lòng hơn, muốn tự tạo dựng mọi thứ bằng chính khả năng của mình.

Tôi còn nói: “Con mang ơn bố mẹ vì đã thương con như con ruột. Nhưng nhiều khi tụi con tự áp lực với chính mình. Con sợ một ngày nào đó, giá trị của tụi con chỉ còn được nhắc đến bằng số vàng bố mẹ cho năm xưa”.

Cả căn nhà im lặng rất lâu. Rồi mẹ vợ tôi khóc, bà bảo không ngờ những câu nói vô tình của mình lại khiến chúng tôi suy nghĩ nhiều như vậy. Bố vợ tôi cũng trầm xuống. Ông thở dài, nói rằng ông chỉ nghĩ đơn giản là mừng cho các con chứ chưa từng có ý coi thường công sức của hai đứa.

Hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, cả nhà ngồi nói chuyện thật lòng với nhau. Bố vợ vỗ vai tôi rồi nói: “Bố mẹ già rồi, nhiều khi nói không để ý. Nhưng bố mẹ chưa bao giờ nghĩ con là người ngoài. Số vàng bố mẹ cho con, con chứ cầm, làm gì với số vàng ấy là tùy các con, từ nay bố mẹ không nhắc đến nữa".

Sau hôm đó, tôi thấy nhẹ lòng vô cùng. Tôi nhận ra, trong gia đình, điều quan trọng nhất không phải vàng bạc hay tiền bạc tăng bao nhiêu lần. Mà là khi có khúc mắc, mọi người vẫn còn đủ yêu thương để ngồi xuống, lắng nghe nhau và giữ cho nhau sự tôn trọng.

