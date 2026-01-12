Con người thật của Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng M-TP từ lâu đã là một trong những cái tên có sức hút bền bỉ nhất Vbiz. Ở vị thế ngôi sao hạng A, mỗi lần anh xuất hiện, đăng ảnh hay chỉ viết một dòng caption ngắn cũng đủ tạo thành chủ đề bàn tán. Thậm chí, Sơn Tùng còn là người tạo nên nhiều trend khiến giới trẻ thích thú. Trước đây, Sơn Tùng thường được gắn với hình ảnh “chủ tịch”, “sếp”, kín tiếng đời tư, ít chia sẻ cảm xúc cá nhân nhưng xem loạt bài đăng gần đây của anh netizen nhận ra một khía cạnh rất khác.

Nếu để ý kỹ các caption Sơn Tùng viết trong thời gian gần đây, dễ thấy anh không bỏ sót bất kỳ "trend" nào của giới trẻ. Từ cách chơi chữ, dùng icon đúng thời điểm cho đến những câu nói tưởng vu vơ nhưng lại cực kỳ bắt sóng gen Z, tất cả tạo nên cảm giác vừa gần gũi vừa… lầy lội. Những dòng như "Đầu tư vào anh thì cứ gọi là ngon luôn", hay "3 bài hát cho 1 đêm đúng là có như muối bỏ biển"... nhanh chóng được fan chia sẻ rầm rộ vì quá đáng yêu. Không cần chiêu trò, chỉ bằng vài dòng chữ, Sơn Tùng vẫn khiến người ta bật cười, hoá ra anh im im nhưng anh biết hết.

Nhìn loạt bài đăng trên fanpage của "sếp" Tùng mới thấy anh không bỏ sót câu nói nào đang viral giới trẻ (ảnh: FBNV)

Giờ thì công chúng tin bên trong Sơn Tùng vui và lầy lội cỡ nào rồi (ảnh: FBNV)

Điều thú vị là hình ảnh Sơn Tùng trên mạng này hoàn toàn trùng khớp với con người anh mỗi khi bước xuống sân khấu và giao lưu cùng khán giả. Trong các sự kiện âm nhạc, nam ca sĩ luôn nổi tiếng với cách trò chuyện duyên dáng, tự nhiên, sẵn sàng tung hứng với fan, thậm chí tự "dìm" bản thân để tạo không khí vui vẻ. Chính sự nhất quán đó khiến nhiều người nhận ra: đằng sau vẻ ngoài có phần lạnh lùng, Sơn Tùng thực chất là người hài hước, tinh tế và rất biết cách tạo năng lượng tích cực cho những người xung quanh.

Sự đáng yêu này cũng là một phần lý do giúp Sơn Tùng duy trì sức hút suốt nhiều năm. Không chỉ là âm nhạc, mà cách anh xây dựng hình ảnh, vừa đủ bí ẩn để tò mò, vừa đủ gần gũi để yêu mến. Giữa một showbiz luôn thay đổi, nơi nghệ sĩ phải liên tục làm mới mình để không bị lãng quên, Sơn Tùng chọn cách rất đơn giản chỉ cần là chính mình. Và có lẽ, chính con người thật ấy mới là thứ khiến khán giả ở lại lâu dài, bất chấp thời gian hay xu hướng có đổi thay thế nào đi chăng nữa.

Sơn Tùng thân thiện giao lưu với người hâm mộ sau khi diễn xong (Nguồn: @bautroisky)

Sơn Tùng "lão hoá ngược", càng ngày càng nhí nhảnh (ảnh: FBNV)

Sơn Tùng còn hào hứng xem fan cosplay đủ nhân vật (ảnh: FBNV)

Dù thị trường ngày càng xuất hiện nhiều tài năng trẻ nhưng Sơn Tùng M-TP vẫn có sức hút đặc biệt, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi nhắc đến. Sức ảnh hưởng của nam ca sĩ quê Thái Bình không chỉ được khẳng định trong âm nhạc, thời trang mà bất kỳ hành động nào của anh cũng có thể trở thành xu hướng, được cư dân mạng quan tâm.

Trong sự nghiệp của mình, Sơn Tùng từng được chuyên trang phê bình về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp uy tín của Mỹ - TC Candler xếp vào danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất năm 2023. Trước đó, vào năm 2021, Sơn Tùng cũng đã từng lọt top đề cử ở hạng mục tương tự. Và đặc biệt hơn, Sơn Tùng cũng là đại diện duy nhất từ Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng này, bên cạnh những tên tuổi như: Taz Skylar, Dino (SEVENTEEN), Baris Kilic, BamBam (GOT7), Trevor Noah, Vinn Sander & Daniel Radcliffe...

Nói về chặng hành trình làm nghề của mình, Sơn Tùng thổ lộ: "Tôi nghĩ rằng không chỉ nghề âm nhạc mà bất kì nghề nào, khi mình bắt đầu với nó thì đầu tiên đều bằng đam mê. Sau đam mê là khả năng, tiếp theo là sự chăm chỉ, và sau đó là hiểu mong muốn bản thân mình sẽ đạt đến cái gì. Nếu một người họ quyết tâm và nhìn ra đầy đủ bốn yếu tố đó thì con đường thành công của họ sẽ rộng lớn hơn rất nhiều. Không có một nghề nghiệp nào tự dưng trải đầy hoa hồng để cho chúng ta chỉ việc chạy trên nó, giật chiếc cúp vào tay. Nghề gì cũng cần phải có thời gian, nghề gì cũng cần phải nước mắt, đánh đổi rất nhiều thứ".