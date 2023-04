"Cơn nghiện" một đặc sản của châu Á lan sang Mỹ: Thành công ngoạn mục nhờ ứng dụng của Trung Quốc

Thành công hiếm hoi ở Mỹ

Trà sữa trân châu ngon ngọt đã nhanh chóng phủ sóng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong 2 năm qua - đặc biệt là ở Mỹ. Dữ liệu thương mại năm 2022 cho thấy, những "viên ngọc trai" (viên trân châu) trong trà sữa hiện là mặt hàng thực phẩm nhập khẩu lớn nhất của Mỹ từ Đài Loan (Trung Quốc).

Đây được đánh giá là một thành công hiếm hoi trong thời điểm người tiêu dùng ở khắp mọi nơi đang cắt giảm chi tiêu và các cửa hàng thực phẩm phải vật lộn để duy trì hoạt động.

Ảnh: Getty

Bước nhảy vọt của thức uống đặc sản này được thúc đẩy bởi những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội không ngừng nhâm nhi nó trên các video ở nền tảng Tiktok.

Cùng với đó, sự bùng nổ toàn cầu của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc cũng đã giúp ích cho loại đồ uống này khi các thần tượng nhạc pop và các nhân vật truyền hình giúp cho hình ảnh cốc trà sữa xuất hiện nhiều hơn trước mắt khán giả.

Kody Wang, Phó giám đốc phát triển kinh doanh của CoCo Fresh Tea & Juice có trụ sở tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) - chuỗi trà sữa trân châu có số lượng cửa hàng ở Bắc Mỹ này tăng 77% từ năm 2019 đến năm 2022 cho biết: "Nhu cầu đang tăng lên rất nhiều."

Trân châu ở khắp mọi nơi

Vào năm 2022, Mỹ đã nhập khẩu khoảng 30,5 triệu kg tinh bột năng - một danh mục thương mại mà Đài Loan (Trung Quốc) tính làm chỉ số cho doanh số bán trân châu.

Giá trị xuất khẩu sản phẩm tinh bột năng của Đài Loan (Trung Quốc) ra thế giới đã tăng 23% lên hơn 100 triệu USD vào năm 2021, gần gấp 3 so với Thái Lan, theo phân tích của Bloomberg về dữ liệu thương mại mới nhất của Liên hợp quốc.

Sự thống trị của mặt hàng này tại thị trường Mỹ vẫn đang tăng lên dù giá trân châu của Đài Loan đắt hơn khoảng 64% so với trân châu từ Thái Lan.

"Bạn có thể ăn kem trân châu, Nếu bạn đến Costco ở California, họ có trà trân châu,” Yong Chen, giáo sư tại Đại học California, Irvine và là tác giả cuốn sách Chop Suey, USA: The Story of Chinese Food in America, cho biết. "Bây giờ, trân châu thực sự ở khắp mọi nơi. Mọi người yêu thích nó và nó đang trở thành xu hướng."

Ảnh: CNN

Trà sữa trân châu được phát minh ở Đài Loan (Trung Quốc) vào những năm 1980 và đã có mặt ở Mỹ trong nhiều thập kỷ, được bán chủ yếu ở các cửa hàng nhỏ phục vụ cho cộng đồng người châu Á. Công ty phân tích Market Insights ước tính rằng thị trường trà sữa trân châu trị giá 640 triệu USD vào năm 2023 sẽ đạt 2,2 tỷ USD sau 10 năm.

Từ năm 2019 đến năm 2022, 7 cụm thành phố của Mỹ — hầu hết là những nơi có dân số gốc Á lớn và ngày càng tăng — đã báo cáo số lượng cửa hàng trà sữa trân châu tăng hơn 60%, theo nền tảng đánh giá trực tuyến Yelp Inc.

Dư địa cho việc mở rộng kinh doanh trà sữa tại nền kinh tế lớn nhất thế giới vượt xa chính quê hương của nó: Đài Loan (Trung Quốc). Chuỗi cửa hàng trà sữa trân châu hàng đầu Sharetea, do Tập đoàn Kinh doanh Ăn uống Quốc tế Lian Fa của Đài Loan (Trung Quốc) điều hành, đã có nhiều cửa hàng ở Mỹ hơn ở Đài Loan (Trung Quốc).

Kung Fu Tea được coi là chuỗi trà sữa lớn nhất ở Mỹ

Bùng nổ nhờ Tiktok

Trên nền tảng TikTok, thuộc sở hữu của công ty ByteDance của Trung Quốc, các video về trà sữa trân châu nhận được hàng trăm nghìn lượt thích.

Một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội này đã thử thách bản thân chơi các trò chơi như uống trà sữa trân châu "ngập" miệng.

Lauren Godwin, một người có ảnh hưởng ở Los Angeles với hơn 22 triệu người theo dõi trên TikTok, đã thực hiện một video dài 33 giây quay cảnh uống một cốc trà sữa trân châu khổng lồ vào năm ngoái và video nhận được gần một triệu lượt thích.

Kashish Juneja, người sở hữu cửa hàng trà sữa trân châu Aura ở San Francisco, cho biết, sự bùng nổ của TikTok đã góp phần vào sự bùng nổ của trân châu.

Dữ liệu từ Google Xu cũng hướng cho thấy sự quan tâm của Mỹ đối với từ “trà sữa trân châu” đã tăng mạnh ở Mỹ vào năm 2021, khi các quy tắc của Covid được nới lỏng.

Trong khi đó, các nhà máy ở Đài Loan (Trung Quốc) đang tích cực mở rộng khả năng sản xuất nhiều trân châu hơn nữa.

Chia-Sheng Chen, chủ tịch của Shang Dao Food Co., nhà cung cấp nguyên liệu trà sữa, cho biết: “Đài Loan (Trung Quốc) có một bộ nguyên liệu thô rất đầy đủ và bạn chỉ có thể tìm thấy trọn bộ ở đây.

Theo Shang Dao, những "viên ngọc trai" này chứa khoảng 74% tinh bột và 24% nước, với một lượng nhỏ caramel và các hương liệu khác. Công ty sẽ mở một nhà máy sản xuất trân châu hoàn toàn tự động tại Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 4 để đáp ứng nhu cầu.

Ông Chen cho biết giờ hoạt động sẽ là 24/7, năng lực sản xuất sẽ tăng gấp ba lần và số lượng công nhân sẽ giảm xuống mức thấp bằng một phần ba so với các nhà máy khác. Ông nói: “Chúng tôi hy vọng thị trường Mỹ có thể là nơi ươm mầm để trà sữa trân châu lan rộng ra thế giới."