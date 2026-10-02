“Cơn lốc” tuyển dụng chưa từng có từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Thợ xây, sơn, ốp lát... lương tới 41 triệu đồng/tháng, đã có 120.000 công nhân vẫn tuyển thêm 80.000 người nữa

Chưa đầy 1 năm triển khai kế hoạch tuyển gấp 100.000 công nhân xây dựng, quy mô nhân sự của VinCons đã vượt xa con số này, mục tiêu tiếp theo nâng lực lượng công nhân cơ hữu lên 200.000 người.

“Cơn lốc” tuyển dụng và quy mô nhân sự lớn chưa từng có

Chỉ trong vòng khoảng 7 tháng triển khai, đến tháng 7/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng VinCons thuộc Tập đoàn Vingroup đã chính thức cán đích và vượt mốc 100.000 cán bộ nhân viên, thợ xây dựng cơ hữu trên toàn hệ thống. Cột mốc này hiện thực hóa kế hoạch tuyển gấp 100.000 công nhân xây dựng từng được VinCons công bố hồi tháng 12/2025.

Đáng chú ý, quy mô nhân sự tiếp tục gia tăng nhanh chóng sau đó. Theo thông tin từ doanh nghiệp, đến tháng 9/2026, VinCons có hơn 130.000 nhân sự, trong đó khoảng 120.000 người là công nhân cơ hữu. Đáng chú ý, hơn 95% lực lượng này là nhân sự tuyển mới, chủ yếu đến từ các khu vực nông thôn và miền núi.

Về danh mục công việc, VinCons đang tuyển dụng nhiều nhóm nghề trực tiếp trên công trường, từ các vị trí hoàn thiện như xây, trát, sơn bả, ốp lát đến các hạng mục kết cấu gồm cốt thép, cốp pha, bê tông, giàn giáo ngoài, thạch cao đến điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy…

Mức thu nhập được phân theo tay nghề.

Bên cạnh tiền lương, người lao động được bố trí ký túc xá và hỗ trợ ăn ở, nhận lương 2 lần mỗi tháng, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định và có lộ trình nâng bậc tay nghề để tăng thu nhập.

Đáng chú ý, VinCons không chỉ tuyển những người đã có kinh nghiệm. Doanh nghiệp cho biết người chưa biết nghề có thể được đào tạo miễn phí, sau đó từng bước tham gia công việc tại công trường. Đây cũng là cách VinCons mở rộng nguồn tuyển dụng thay vì chỉ cạnh tranh để thu hút những công nhân xây dựng đã có tay nghề trên thị trường.

Việc VinCons xây dựng lực lượng công nhân cơ hữu lên tới 120.000 người tạo ra khoảng cách rất lớn nếu đặt cạnh quy mô nhân sự của các nhà thầu xây dựng niêm yết lớn trên thị trường.

Theo công bố của Coteccons hồi tháng 8/2026, doanh nghiệp có hơn 4.000 nhân sự. Trong khi đó, báo cáo tài chính quý II/2026 của Xây dựng Hòa Bình ghi nhận tại thời điểm 30/6/2026, doanh nghiệp có 1.658 lao động. Như vậy, nếu chỉ xét quy mô 120.000 công nhân cơ hữu của VinCons, lực lượng này đã gấp 30 lần Coteccons và gấp 72 lần số lao động của Xây dựng Hòa Bình.

Đáng chú ý, con số 120.000 công nhân hiện nay đã vượt mục tiêu 100.000 công nhân xây dựng mà VinCons đưa ra từ cuối năm 2025. Doanh nghiệp tiếp tục đặt mục tiêu nâng lực lượng công nhân cơ hữu lên 200.000 người trong thời gian tới.

VinCons đang đứng sau những đại công trường nào?

VinCons chính thức thành lập vào tháng 5/2022, có trụ sở chính đặt tại tòa nhà TechnoPark Tower (Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội). Hiện Vingroup nắm 100% quyền biểu quyết tại VinCons và 73,5% quyền lợi kinh tế. Bà Nguyễn Mai Hoa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và ông Nguyễn Hồng Phong đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc.

Để chuẩn bị năng lực đón đầu các đại công trình nghìn tỷ, VinCons đã thực hiện bước nâng vốn điều lệ vào giữa năm 2024, tăng gấp 10 lần từ 100 tỷ đồng lên mức 1.000 tỷ đồng.

Chỉ sau 3 năm, tổng sản lượng của VinCons đã tăng trưởng gấp 5 lần: từ mức 5.000 tỷ đồng trong 8 tháng đầu thành lập (năm 2022) lên con số hơn 25.000 tỷ đồng vào năm 2025. Đồng thời, năng lực bàn giao thực tế tăng vọt từ 3.258 căn lên gần 16.000 căn thấp tầng mỗi năm (gấp gần 5 lần), nhanh chóng đưa VinCons vào Top 3 tổng thầu xây dựng lớn nhất Việt Nam.

Từ vai trò tham gia thi công các cấu phần tại Ocean Park 1, 2, 3 và Smart City, năng lực sản lượng bứt phá đã đưa VinCons chính thức đảm nhiệm vai trò Tổng thầu thi công toàn diện cho danh mục các siêu dự án quy mô hàng tỷ USD trên khắp cả nước như Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vinhomes Green Paradise (TP.HCM)...

Bên cạnh khối lượng xây lắp dân dụng và hạ tầng, VinCons còn trực tiếp đảm nhiệm vai trò tổng thầu thi công những siêu công trình mang tính biểu tượng kỷ lục, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật và tiến độ khắt khe điển hình Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Sân vận động Trống Đồng - VinFast, Biển hồ nhân tạo Crystal Lagoon…

Trung tâm Triển lãm Việt Nam thi công “thần tốc” hoàn thành sau chưa đầy 10 tháng.



Từ kế hoạch tuyển 100.000 công nhân được đưa ra cuối năm 2025, hiện mục tiêu của VinCons hướng tới mốc 200.000 người. Đội quân nhân sự chưa từng có tiền lệ này gắn liền với nhu cầu triển khai đồng loạt hàng loạt đại công trường quy mô hàng nghìn ha trải dài khắp cả nước.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025–2030, VinCons xác định mục tiêu trở thành tổng thầu xây dựng hiện đại, quy mô và chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Không dừng lại ở thị trường nội địa, doanh nghiệp đặt tầm nhìn vươn ra khu vực, từng bước khẳng định năng lực thi công và vị thế cạnh tranh ngang tầm với các tập đoàn xây dựng hàng đầu châu Á.