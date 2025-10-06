Con lân đáng sợ nhất Trung thu 2025: Bỏ chạy hoảng loạn khi nhìn thấy, tìm hiểu ra mới biết cực ý nghĩa

Đến hẹn lại lên, Trung thu 2025 với Hằng Nga, chú Cuội, “đại chiến” bánh nướng - bánh dẻo hay thập cẩm - đậu xanh,... đang là câu chuyện được chú ý nhất lúc này. Và nhắc đến Trung thu thì không thể không nhắc đến những chú lân rực rỡ sắc màu, nhảy múa vui nhộn được trẻ con yêu thích.

Có điều không nhiều người nghĩ lân cũng có muôn hình vạn trạng, có màu xanh đỏ tím vàng và có cả hình thù lạ thường. Mới đây, dân tình chứng kiến một chú lân kỳ lạ, được mệnh danh là đáng sợ nhất mùa trăng năm nay. Đáng sợ cỡ nào thì cứ xem đoạn clip đang viral dưới đây là rõ!

Trong đoạn clip, 2 em bé đang đứng trước nhà chờ xem múa lân Trung thu bỗng bỏ chạy khi chú lân tìm đến nhà mình. "Mẹ ơi! Con lân vào nhà mình rồi. Cứu con" - một trong hai bạn nhỏ hét lên thất thanh.

Nguyên nhân đến từ hình thù đáng sợ, không phải màu mè rực rỡ mà chú lân này có màu lông nâu gỗ, gương mặt dữ tợn. Ngay cả khi chú lân đã nằm xuống giữa nhà tỏ vẻ dễ thương thì cũng không bớt phần đáng sợ.

Chú lân nằm giữa phòng khách (Ảnh chụp màn hình)

Chỉ sau 13 tiếng đăng tải, đoạn clip về chú lân kỳ lạ này khiến nhiều người tò mò, thu về 2,4 triệu lượt xem cùng với gần 100k lượt yêu thích. Ai nấy đều thừa nhận lân Trung thu này vừa dữ dằn, vừa sống động đến mức… người lớn còn phải né, chứ đừng nói trẻ con.

“Con lân này người lớn còn sợ chứ nói gì trẻ con”, Giờ ai đem con lân này lại chỗ tui thì 90% là tui xỉu cái đùng”, “Vừa sợ vừa mắc cười”, “Tui thấy tui còn sợ. Con này là con sâu chứ con lân gì”, “Mới coi khúc đầu đang nghĩ ‘Có con lân thôi có gì phải khóc’, ai ngờ lúc lân vào thì đồng cảm với hai đứa nhóc luôn”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Thực tế, chú lân có vẻ đáng sợ này không phải trò hù dọa trẻ con mà chứa đựng cả một câu chuyện văn hóa lâu đời.

Được biết đây là kỳ lân làng Búng (xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên). Trước kia, làng Búng nổi tiếng với nghề trồng đay và có cả xưởng chế biến sợi đay. Nhờ nguồn nguyên liệu sẵn có, vào những lúc nông nhàn, cánh đàn ông trong làng lại tụ tập làm đầu lân, thân lân từ sợi đay để con trẻ vui chơi dịp Trung thu. Từ những sản phẩm thô sơ ấy, kỳ lân làng Búng dần lan rộng, trở thành truyền thống tự hào của cả làng.

Cận cảnh những chiếc đầu lân làng Búng (Nguồn: @anh.kin.shop1)

Theo báo Thái Bình điện tử, trước đây - khi điều kiện kinh tế còn khó khăn, để làm được một con lân có khi mất vài tháng trời. Bây giờ thời gian đã được rút ngắn đi nhưng vẫn đòi hỏi sự khéo léo và niềm đam mê của người làm. Ðến nay, thế hệ trẻ làng Búng vẫn có nhiều người yêu thích thú chơi và làm kỳ lân.

Ngoài làm kỳ lân, việc múa lân cũng là một phần quan trọng, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 người múa và người đánh trống, gõ thanh la. Người múa lân cũng phải có thể lực cực tốt, bởi chỉ riêng phần đầu kỳ lân đã nặng từ 15 - 20kg, lại phải vừa vác đầu vừa nhảy múa liên tục trong tiếng trống rộn rã. Người giữ phần thân sau phải thật ăn ý với người cầm đầu để từng cú uốn lượn, cú nhảy trở nên nhịp nhàng, uyển chuyển. Bên cạnh đó, không thể thiếu hình ảnh ông Địa và chú Tễu - những nhân vật phụ mang quạt mo, làm trò, khuấy động không khí và tăng sức hút cho màn múa.

Theo lệ làng xưa, kỳ lân chỉ xuất hiện vào dịp Trung thu, khi vụ mùa đã hoàn tất. Người dân tin rằng việc rước lân vào nhà không chỉ mang đến niềm vui, mà còn giúp xua đuổi tà khí, cầu cho một năm mới an lành, sung túc.

Múa lân ở sân vận động của làng (Nguồn: @anh.kin.shop1)

Khác với các đội lân chuyên nghiệp, kỳ lân làng Búng mang đậm dấu ấn cộng đồng. Không có đầu tư hoành tráng, mỗi đội lân đều được người dân góp sức, góp công cùng tạo dựng. Múa lân không chỉ để vui Trung thu mà còn là dịp gắn kết làng xóm, giữ lửa văn hóa truyền thống.

Một số hình ảnh khác của lân làng Búng:

Đông đảo người dân đi xem múa lân làng Búng (Ảnh chụp màn hình/ @anh.kin.shop1)

Lân làng Búng năm 2016 (Ảnh: Báo Thái Bình)

Kỳ lân diễu hành trên đường làng (Ảnh: Quê Tôi Thái Bình)



