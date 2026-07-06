"Con học giỏi nhưng lại không biết giao tiếp": Bài đăng của người mẹ sau bữa tiệc mừng con đạt 28 điểm thi tốt nghiệp gây bão mạng

Một bài chia sẻ của một người mẹ có con vừa đạt 28 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Mỗi mùa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, MXH lại ngập tràn những câu chuyện về thành tích học tập. Có gia đình vỡ òa trong niềm vui vì con đạt kết quả như mong đợi, cũng có những phụ huynh bắt đầu nhìn lại hành trình nuôi dạy con sau khi kỳ thi khép lại. Bởi bên cạnh điểm số, nhiều người nhận ra rằng sự trưởng thành của một đứa trẻ còn được thể hiện qua cách giao tiếp, ứng xử, khả năng hòa nhập và bản lĩnh khi bước vào cuộc sống.

Mới đây, chia sẻ của một người mẹ có con trai đạt 28 điểm tốt nghiệp THPT đã thu hút nhiều sự quan tâm khi niềm vui sau kỳ thi lại kéo theo những trăn trở rất khác về cách nuôi dạy con.

Trong bài đăng của mình, người mẹ kể rằng gia đình vừa đón tin vui khi con trai đạt 28 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vì quá hạnh phúc, hai vợ chồng quyết định làm tới 30 mâm cỗ để chung vui với họ hàng và bạn bè.

Theo lời người mẹ, ai đến dự cũng mong được gặp "nhân vật chính" của buổi tiệc. Nhiều người còn giục gia đình gọi con xuống để nhận những lời chúc mừng sau quãng thời gian nỗ lực học tập. Thế nhưng, đến sát giờ ăn vẫn không thấy con xuất hiện. Khi lên phòng tìm, người mẹ thấy con trai đang nằm ngủ. Gọi mãi, cậu mới tỉnh dậy với vẻ mặt ngơ ngác rồi chỉ nhẹ nhàng đáp: "Con buồn ngủ lắm" .

Bài đăng đang gây tranh luận của người mẹ (Ảnh chụp màn hình)

Chính khoảnh khắc ấy khiến người mẹ bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Chị chia sẻ rằng con trai từ nhỏ gần như chỉ tập trung vào việc học, rất ít khi tham gia đám cưới, đám giỗ hay những buổi tụ họp đông người nên không quen giao tiếp với họ hàng. Nhiều người thân đến dự hôm đó, cậu cũng không biết là ai. Trong khi đó, con trai của người chú trong họ chỉ đạt 18 điểm nhưng lại rất nhanh nhẹn. Cậu bé liên tục chạy trước chạy sau, bê mâm, tiếp nước, chào hỏi khách khứa và hỗ trợ mọi người rất tự nhiên.

Sự đối lập giữa hai đứa trẻ khiến người mẹ trăn trở. Chị tự hỏi liệu có phải suốt nhiều năm qua, gia đình đã quá chú trọng vào điểm số mà quên mất việc dạy con những kỹ năng giao tiếp và thích nghi với cuộc sống. Người mẹ băn khoăn: "Có phải chính mình suốt bao năm chỉ quan tâm điểm số mà quên dạy con cách giao tiếp, cách va chạm với cuộc sống?".

Đồng thời, chị cũng đặt câu hỏi liệu khi con đã 18 tuổi thì còn kịp để rèn luyện những kỹ năng ấy hay đây đơn giản chỉ là tính cách tự nhiên của con và gia đình nên để con phát triển theo cách của riêng mình.

Cuối bài viết, người mẹ cũng bày tỏ mong muốn không chỉ hy vọng con học giỏi mà còn đủ tự tin, bản lĩnh để bước ra ngoài xã hội, đồng thời mong nhận được lời khuyên từ những phụ huynh từng trải qua hoàn cảnh tương tự.

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác và tạo nên nhiều cuộc tranh luận. Không ít người cho rằng vấn đề không nằm ở việc cậu con trai thiếu kỹ năng giao tiếp, mà ở cách gia đình tổ chức một bữa tiệc quá lớn mà chưa hỏi trước cảm nhận của chính "nhân vật chính":

- Gặp con thì chắc con khóc ra đấy luôn ấy ạ. Tận 30 mâm, quá nhiều người. Con nghĩ trước khi làm cô cũng nên hỏi ý kiến bạn trước.

- Chị ơi, thay vì đặt câu hỏi về kỹ năng sống của con thì nên tự hỏi lại mình về cách ứng xử với con 18 tuổi trước chị.

- Con xin lỗi nếu khiến cô đau lòng nhưng cô chỉ yêu thương con bằng những gì cô cho là đúng đắn, chứ cô chưa thật sự chọn cách để hiểu con trai mình.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác cũng bày tỏ những góc nhìn đa chiều:

- 28 điểm là rất đáng tự hào, nhưng không phải bạn nào cũng thích trở thành trung tâm của một bữa tiệc đông hàng trăm người.

- Có những đứa trẻ học giỏi nhưng hướng nội. Hướng nội không đồng nghĩa với thiếu kỹ năng sống.

- Nếu là mình chắc cũng xin trốn. Thi xong đã mệt, lại còn phải xuống tiếp gần cả họ hàng thì đúng là quá sức. Người lớn đôi khi nghĩ tổ chức linh đình là vì con, nhưng chưa chắc điều đó là điều con mong muốn.

- Đừng so sánh hai đứa trẻ. Một bạn giỏi giao tiếp, một bạn giỏi học tập, mỗi người có điểm mạnh riêng.

- Có khi bạn ấy chỉ thiếu ngủ thật. Sau cả năm ôn thi, được ngủ một giấc cũng là phần thưởng rồi. Điều đáng quý là người mẹ đã biết nhìn lại bản thân và sẵn sàng hỏi ý kiến mọi người thay vì chỉ trách con.

- Không phải cứ hoạt bát mới thành công , nhưng đúng là kỹ năng giao tiếp cũng rất cần được rèn luyện từ nhỏ.

- Nhiều phụ huynh đầu tư cho con học thêm đủ môn nhưng lại ít khi tạo cơ hội để con được va chạm, trải nghiệm hoặc tự đưa ra quyết định.

Ảnh minh hoạ

Thực tế, kỹ năng xã hội và kết quả học tập vốn là hai khía cạnh khác nhau của quá trình trưởng thành. Một đứa trẻ có thể học rất tốt nhưng lại hướng nội, ít thích giao tiếp. Ngược lại, cũng có những em hoạt bát, tự tin nhưng không quá nổi bật về thành tích.

Điều quan trọng không phải biến con thành phiên bản giống người khác mà là giúp con phát huy thế mạnh đồng thời từng bước cải thiện những kỹ năng còn hạn chế theo đúng nhịp phát triển của bản thân. Và để làm được điều đó, phụ huynh có thể bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong cách đồng hành cùng con.

Đừng áp đặt chuẩn mực của người lớn lên tính cách của con

Có những đứa trẻ thích giao tiếp, nhưng cũng có những em cần nhiều thời gian để làm quen với môi trường mới. Hướng nội không phải là khuyết điểm cần sửa chữa. Điều cha mẹ cần là giúp con tự tin hơn từng chút một, thay vì ép con phải trở thành người hoạt bát chỉ vì đó là điều người lớn mong muốn.

Trao đổi với con trước những quyết định liên quan trực tiếp đến con

Một buổi tiệc chúc mừng, một chuyến đi hay bất kỳ sự kiện nào cũng nên có sự đồng thuận của chính nhân vật chính. Khi được lắng nghe và tôn trọng ý kiến, trẻ sẽ cảm thấy mình thực sự là một thành viên bình đẳng trong gia đình, đồng thời học được cách chịu trách nhiệm với những lựa chọn của bản thân.

Rèn kỹ năng sống bằng những trải nghiệm hằng ngày thay vì chỉ chờ đến khi có việc lớn

Giao tiếp, ứng xử hay sự tự tin không thể hình thành sau một buổi tiệc đông người. Cha mẹ có thể cho con tham gia các buổi gặp gỡ gia đình, hoạt động tình nguyện, câu lạc bộ, những công việc nhỏ trong nhà hoặc đơn giản là khuyến khích con chủ động chào hỏi, trò chuyện với mọi người trong cuộc sống hằng ngày.

Khen ngợi điểm mạnh nhưng cũng kiên nhẫn đồng hành với những điểm con còn thiếu

Một đứa trẻ học giỏi hoàn toàn có thể học thêm kỹ năng giao tiếp. Một đứa trẻ hướng nội cũng có thể trở nên bản lĩnh hơn theo thời gian. Điều các em cần không phải là những phép so sánh với người khác, mà là một môi trường đủ an toàn để được thử, được sai và được cha mẹ tin tưởng trên hành trình trưởng thành.