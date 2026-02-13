Con giáp phạm Thái Tuế nhưng được nhiều cát tinh hỗ trợ, "gặp dữ hóa lành" năm 2026

Theo quan niệm văn hóa Á Đông, mỗi người đều có con giáp gắn với năm sinh. Nhiều người khi tìm hiểu về con giáp của mình sẽ gặp khái niệm Thái Tuế - vị thần hộ mệnh của từng năm. 12 con giáp tương ứng với chu kỳ 12 năm quay quanh Mặt Trời của sao Mộc.

Mỗi năm âm lịch lại gắn với một vị thần trên trời đối nghịch với sao Mộc, còn được gọi là Thiên tướng, Tuế quân hay Thái Tuế. Khi con giáp của một người "xung" với Thái Tuế của năm đó, dân gian tin rằng có thể gặp trắc trở hoặc xáo trộn trong cuộc sống, theo SCMP.

Theo các bảng tính truyền thống, mỗi trong số 60 vị Thái Tuế sẽ xung với những con giáp nhất định và từ đó dự báo những khó khăn có thể xảy ra trong năm.

Trong năm Ngọ 2026 (Ngọ Hỏa), các con giáp Ngọ, Tý, Sửu và Mão được cho là sẽ xung với Thái Tuế.

Với người tuổi Mão (sinh năm 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999), năm mới đánh dấu thời điểm xung Thái Tuế. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng được đánh giá là khá nhẹ. Tác động chính nằm ở các mối quan hệ, có thể gây xáo trộn trong chuyện tình cảm, gia đình hoặc giao tiếp xã hội.

Tử vi tuổi Mão năm 2026

Dù vậy, tổng thể vận trình của người tuổi Mão trong năm Ngọ lại khá tích cực. Đây được xem là năm có tài lộc dồi dào, thành quả đến từ những nỗ lực trước đó. Dưới sự hỗ trợ của nhiều cát tinh, người tuổi Mão được dự báo sẽ có bước tiến rõ rệt về công việc và tài chính, "gặp nguy hóa an", nhận được sự hỗ trợ đúng lúc và vượt qua trở ngại.

Tuy nhiên, năm nay cũng xuất hiện một số hung tinh. Khi kết hợp với việc xung Thái Tuế, những sao này có thể ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong gia đình và các mối quan hệ xung quanh, dễ gây căng thẳng.

Dưới đây tử vi tuổi Mão chi tiết theo từng năm sinh trong năm 2026 về những điều cần tránh.

Tử vi năm 2026 tuổi Quý Mão sinh năm 1963 (Kim)

Những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 sẽ khó có một năm Bính Ngọ 2026 nhẹ nhàng. Họ nên hết sức thận trọng, đặc biệt là trong vấn đề tài chính.

Việc tin tưởng người khác có thể dễ dàng dẫn đến lừa đảo và tổn thất tài chính không đáng có. Đặc biệt khi xử lý những khoản tiền lớn, điều quan trọng là phải suy nghĩ kỹ và tham khảo ý kiến gia đình hoặc bạn bè đáng tin cậy.

Trong công việc (nếu chưa nghỉ hưu), họ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và tình huống phức tạp tại nơi làm việc, có thể cản trở công việc và làm giảm sút uy tín cá nhân.

Bản mệnh cần chú ý hơn đến giao tiếp và hợp tác với đồng nghiệp, đặc biệt là với cấp dưới, hãy khoan dung và cởi mở, tôn trọng ý kiến của họ để tránh xích mích do sự bướng bỉnh gây ra.

Về sức khỏe, tuổi Mão cần đặc biệt chú ý tránh té ngã, nhất là trên bề mặt trơn trượt và nên duy trì chế độ ăn uống nhẹ nhàng, tránh ăn quá nhiều để ngăn ngừa chứng khó tiêu.

Tử vi năm 2026 tuổi Ất Mão sinh năm 1975 (Thủy)

Những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 có thể gặp phải những thách thức lớn trong sự nghiệp vào năm 2026, nhưng họ vẫn có cơ hội tốt để vượt qua khó khăn nhờ sự phù hộ kịp thời của cát tinh, cùng với kinh nghiệm và năng lực của bản thân.

Năm nay, bản mệnh có thể sẽ phải đối mặt với một số áp lực cạnh tranh tại nơi làm việc nhưng họ vẫn có cơ hội đạt được những đột phá thông qua sự chăm chỉ và chiến lược của riêng mình.

Trong khi đó, những người tuổi Mão tham gia vào kinh doanh hoặc đầu tư cũng sẽ nhìn thấy những cơ hội đầy hứa hẹn nhưng họ phải cảnh giác với các đối thủ cạnh tranh tiềm năng.

Về sức khỏe, người tuổi này nên đặc biệt chú ý đến cơ bắp và xương khớp, nhất là khi thời tiết trở lạnh, đồng thời cần hạn chế uống rượu bia để tránh các vấn đề về gan và túi mật.

Tử vi năm 2026 tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 (Hỏa)

Những người sinh năm 1987 tuổi Đinh Mão sẽ cần chuẩn bị tinh thần thật vững vàng khi cả sự nghiệp lẫn tài chính đều sẽ phải đối mặt với những thách thức.

Trong công việc, sự cạnh tranh sẽ trở nên gay gắt hơn, dễ vướng vào những lời đàm tiếu và tin đồn, có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân và hiệu quả công việc. Để tránh những tranh chấp không đáng có, bạn nên giữ thái độ khiêm tốn, nói ít làm nhiều.

Đối với những người làm kinh doanh hoặc đầu tư, vận may tài chính sẽ kém, đặc biệt khi phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường. Tuổi Mão nên đặc biệt cảnh giác với các đối thủ có thể sử dụng các chiến thuật không công bằng.

Tử vi năm 2026 tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 (Thổ)

Những người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 sẽ trải qua một năm có thăng có trầm. Mặc dù phải đối mặt với áp lực gay gắt trong sự nghiệp, bạn vẫn may mắn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cấp trên và quý nhân.

Bạn được kỳ vọng sẽ đạt một vài thành tích quan trọng trong công việc nếu chủ động nắm bắt cơ hội và phát huy sự siêng năng cùng kỹ năng chuyên môn.

Về tình yêu, những người còn độc thân dự kiến sẽ gặp được một người bạn đời phù hợp vào năm 2026. Nếu điều kiện chín muồi, đây là một năm tốt để bạn kết hôn.

Những người đã kết hôn nên quan tâm hơn đến gia đình, duy trì kỷ luật tự giác để tránh những căng thẳng tình cảm không cần thiết.

Tử vi năm 2026 tuổi Tân Mão sinh năm 2011 (Mộc)

Những bạn trẻ sinh năm 2011 có một năm 2026 bình ổn. Tuổi này vốn nhanh trí, tư duy rõ ràng, nắm bắt kiến thức mới khá nhanh. Sự hướng dẫn của giáo viên cũng có thể giúp các em phát huy hết tiềm năng và đạt được kết quả học tập xuất sắc.

Tuy nhiên, trong quá trình này, các em nên tránh tự mãn khi đạt điểm số cao kẻo ngủ quên trên chiến thắng.

Năm nay cũng là năm chuyển cấp, nên xác định mục tiêu học tập là trên hết, chớ lười biếng, cần có thêm sự đốc thúc từ gia đình.

Về sức khỏe, các em nên đặc biệt cẩn thận trong năm nay để tránh bị té ngã hoặc bong gân khi tập luyện hay chơi đùa thể thao.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm