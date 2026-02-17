Con giáp nào vận đỏ như son, tiền vào như nước ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ

1. Tuổi Tý

Sự nghiệp: Mọi việc đã hoàn tất viên mãn. Bạn có một ngày thảnh thơi để nhìn lại những gì đã làm được. Sự nhạy bén giúp bạn nhận ra những cơ hội mới cho năm mới.

Tài lộc: Tài vận ổn định. Bạn hài lòng với số dư tài khoản hiện tại, đủ để lo cho gia đình một cái Tết sung túc.

Tình duyên: Không khí gia đình ấm cúng.

2. Tuổi Sửu

Sự nghiệp: Là người chăm chỉ, bạn vẫn lo toan chu toàn mọi việc. Sự tận tâm này sẽ mang lại hậu vận rất tốt.

Tài lộc: Có lộc ăn uống, quà cáp dồi dào. Tiền bạc không còn là gánh nặng.

Tình duyên: Bạn là trụ cột tinh thần cho cả nhà trong ngày hôm nay. Sự thấu hiểu giúp xóa tan mọi mâu thuẫn cũ.

3. Tuổi Dần

Sự nghiệp: Tinh thần hưng phấn, bạn đầy tự tin khi bước sang năm mới. Những kế hoạch lớn đã sẵn sàng để "bùng nổ".

Tài lộc: Có khả năng nhận được những khoản tiền bất ngờ (lì xì sớm hoặc thưởng thêm) ngay trong chiều 30.

Tình duyên: Một ngày ngập tràn niềm vui. Bạn và người ấy có thể cùng nhau đi xem pháo hoa hoặc dạo phố xuân rất lãng mạn.

4. Tuổi Mão

Sự nghiệp: Vận trình bình ổn. Dù năm qua có nhiều biến động nhưng bạn cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi thứ đã kết thúc êm đẹp.

Tài lộc: Chú ý quản lý chi tiêu trong các hoạt động vui chơi cuối ngày, tránh "vung tay quá trán".

Tình duyên: Cần sự nhường nhịn. Đừng để những việc nhỏ như dọn dẹp nhà cửa làm ảnh hưởng đến hòa khí đêm giao thừa.

5. Tuổi Thìn

Sự nghiệp: Bạn nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp và cấp trên cho những nỗ lực trong năm qua. Vị thế được củng cố.

Tài lộc: Tiền bạc rủng rỉnh, vận may đang mỉm cười với bạn.

Tình duyên: Đào hoa nở rộ vào đêm giao thừa. Người độc thân dễ có những cuộc gặp gỡ định mệnh hoặc nảy sinh tình cảm với người bạn cũ.

6. Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Ngày đầu tiên của năm mới, bạn cảm thấy trút bỏ được gánh nặng. Tâm thế sẵn sàng đón nhận những thay đổi tích cực của năm Bính Ngọ.

Tài lộc: Tài vận ở mức khá. Hãy trân trọng những gì mình đang có thay vì quá lo lắng về tương lai.

Tình duyên: Sự quan tâm từ gia đình giúp bạn cảm thấy bình yên và có thêm động lực.

7. Tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Bước vào năm bản mệnh (năm tuổi 2026), bạn cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ đang đến. Sự nghiệp hứa hẹn nhiều đột phá.

Tài lộc: Cực kỳ vượng phát. Đây là thời điểm "thu hoạch" tiền bạc cuối năm rất tốt.

Tình duyên: Tình cảm thăng hoa, sự sẻ chia giúp hai bạn thêm hiểu và yêu thương nhau hơn.

8. Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Quý nhân phù trợ xuất hiện ngay ngày đầu năm, mang đến những tin vui hoặc định hướng mới cho sự nghiệp sắp tới.

Tài lộc: Tài lộc hanh thông, việc mua sắm cuối đầu năm diễn ra thuận lợi, không lo thiếu hụt.

Tình duyên: Gia đạo yên ấm, con cái ngoan ngoãn là niềm hạnh phúc lớn nhất của bạn trong ngày hôm nay.

9. Tuổi Thân

Sự nghiệp: Một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Bạn đã hoàn thành tốt vai trò của mình và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ mọi người.

Tài lộc: Có lộc may mắn về tiền bạc. Có thể trúng thưởng trong các trò chơi hái lộc hoặc bốc thăm.

Tình duyên: Cảm xúc dâng trào trong phút giao thừa, bạn cảm thấy biết ơn vì có những người thân yêu bên cạnh.

10. Tuổi Dậu

Sự nghiệp: Vạn sự hanh thông. Những gì bạn gieo trồng trong năm qua đã đến ngày hái quả ngọt.

Tài lộc: Tài chính vững vàng, tiền bạc dư dả để thực hiện các dự định lớn ngay sau Tết.

Tình duyên: Tình cảm đôi lứa nồng nàn. Một món quà nhỏ đêm giao thừa sẽ khiến đối phương vô cùng cảm động.

11. Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Dù là ngày nghỉ nhưng bạn vẫn có thể nhận được một vài tin nhắn công việc mang tính tích cực cho tương lai.

Tài lộc: Cần cẩn trọng trong việc cho vay mượn hoặc giữ đồ đạc ở nơi công cộng đêm giao thừa.

Tình duyên: Nên kiềm chế cảm xúc, tránh nhắc lại những chuyện buồn cũ để đón một năm mới thật vui vẻ.

12. Tuổi Hợi

Sự nghiệp: Mọi áp lực tan biến. Bạn tận hưởng ngày cuối năm một cách thư thái và tràn đầy lạc quan.

Tài lộc: Thu nhập ổn định, nhận được nhiều lời chúc tụng và lộc lá từ mọi người xung quanh.

Tình duyên: Bạn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Đây là thời điểm tuyệt vời để gắn kết tình cảm với bạn bè và người thân.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!