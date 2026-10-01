Con gái xin tôi đứng tên căn nhà, tôi đồng ý nhưng một tuần sau con rể lại tìm đến và xin tôi đừng ký giấy

Tôi hỏi: “Hai đứa có chuyện gì sao?”.

Con gái tôi lấy chồng được gần 7 năm, hai đứa có một bé trai. Vợ chồng nó không giàu nhưng làm ăn ổn định, trước giờ chuyện tiền bạc tôi gần như không can thiệp. Vì thế khi con gái bất ngờ gọi điện nói muốn mua một căn hộ nhỏ rồi nhờ tôi đứng tên, tôi khá bất ngờ.

Nó bảo hai vợ chồng đã tích góp được một khoản, căn hộ này chủ yếu để làm chỗ ở cho con sau này. Nhưng vì muốn giữ một phần tài sản riêng nên nó muốn tôi đứng tên giúp. Tôi hỏi tại sao không để tên nó thì con gái chỉ nói sau này sẽ giải thích rõ hơn.

Tôi không thích chuyện vợ chồng mà phải nhờ mẹ đứng tên tài sản, nhưng con gái năn nỉ mãi. Nó còn nói tiền mua nhà là khoản tiền nó tự tích lũy từ trước và tiền thưởng trong công việc, không liên quan đến khoản vay hay nợ nần của gia đình. Thấy con nói vậy, tôi đồng ý về nguyên tắc, chỉ chờ hai đứa hoàn tất thủ tục rồi ký.

Một tuần sau, con rể bất ngờ tìm đến nhà tôi. Nó không trách tôi, cũng không nói xấu vợ. Nó chỉ xin tôi đừng ký giấy sang tên căn hộ.

Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao. Lúc này con rể mới kể rằng hai vợ chồng đang có một khoản vay mua căn nhà hiện tại. Khoản vay vẫn trả đều, không có nợ quá hạn, nhưng thời gian tới công việc của nó có khả năng thay đổi nên hai vợ chồng đang tính toán lại tài chính.

Ảnh minh họa

Điều khiến nó lo không phải căn hộ mới mà là cách con gái tôi muốn đứng tên riêng. Nó nói hai vợ chồng từng thống nhất rằng mọi khoản tiền lớn đều phải công khai với nhau. Nhưng gần đây vợ bắt đầu tách một phần thu nhập, tự mở tài khoản riêng và âm thầm chuẩn bị mua căn hộ.

Tôi hỏi: “Hai đứa có chuyện gì sao?”.

Con rể im lặng rồi nói giữa hai người từng có một thời gian mâu thuẫn vì tiền bạc. Nó từng tự ý dùng tiền tiết kiệm để đầu tư mà không bàn với vợ. Khoản đầu tư ấy không mất trắng nhưng khiến gia đình phải thắt chặt chi tiêu một thời gian. Từ đó, con gái tôi mất niềm tin vào việc để toàn bộ tài chính chung một chỗ.

Nghe đến đây, tôi mới hiểu vì sao con gái muốn có một tài sản riêng. Nhưng tôi cũng hiểu điều con rể lo: nếu tôi đứng tên một căn nhà mua bằng tiền của con gái mà mọi chuyện giữa hai vợ chồng chưa được nói rõ, tôi sẽ vô tình trở thành người đứng giữa cuộc hôn nhân của chúng.

Tối hôm đó, tôi gọi con gái về. Tôi không hỏi ai đúng ai sai, chỉ nói rằng nếu nó muốn có tài sản riêng thì cần xác định rõ nguồn tiền và quyền sở hữu ngay từ đầu. Nếu đây là tiền riêng hợp pháp của nó, tôi không phản đối. Nhưng nếu một phần tiền là tài sản chung của vợ chồng thì không nên dùng tên mẹ để che đi vấn đề.

Cuối cùng, hai vợ chồng ngồi lại với nhau và thống nhất chưa mua căn hộ ngay. Họ thuê luật sư tư vấn về tài sản riêng, tài sản chung rồi mới quyết định.

Tôi cũng thấy nhẹ lòng vì mình chưa ký gì cả.

Sau chuyện này, tôi mới hiểu một điều: đứng tên hộ con một tài sản lớn không phải là giúp con đơn giản như cầm một tập giấy rồi ký. Nếu nguồn tiền và quyền sở hữu chưa rõ ràng, cha mẹ rất dễ trở thành người bị kéo vào một vấn đề vốn thuộc về vợ chồng con.

Con cái lớn rồi, bố mẹ có thể giúp, nhưng có những chuyện tốt nhất vẫn nên để chúng tự ngồi xuống và giải quyết với nhau.