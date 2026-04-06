Con gái Vũ Linh bật khóc nức nở: "Ba ơi, ba có nghe thấy không?"

Tùng Ninh |

Vì quá xúc động, Hồng Loan đã bật khóc nức nở.

Mới đây, con gái nuôi của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã làm đám giỗ cho cha tại chùa khá đình đám và long trọng. Đám giỗ quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Kim Tử Long, Lâm Hùng cùng anh em, bạn bè, người thân và đông đảo khán giả mộ điệu.

Vì tổ chức quy mô lớn nên đám giỗ có cả nhạc, loa dàn để các nghệ sĩ lên biểu diễn góp vui. Hồng Loan cũng cầm mic hát một ca khúc được sáng tác riêng cho cố nghệ sĩ Vũ Linh để tưởng nhớ ông. Vì quá xúc động, Hồng Loan đã bật khóc nức nở. Cô thốt lên: "Ba ơi ba nghe thấy không". Nhiều khán giả chạy lên động viên, tặng phong bì tiền mặt cho Hồng Loan.

Được biết, Hồng Loan là người tự tay đứng ra lo liệu, chuẩn bị cho buổi giỗ Vũ Linh. Cô luôn tất bật để tiếp đón khán giả, khách khứa.

Ca sĩ Lâm Hùng cũng biểu diễn một vài tiết mục vui nhộn trong buổi giỗ. Anh tỏ ra thân thiện và giao lưu nhiệt tình với khán giả.

Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cũng tới buổi giỗ và trình diễn một vài ca khúc. Anh xúc động chia sẻ: "Tôi xin chúc cho gia đình Hồng Loan luôn được an lành, bình yên luôn được bà con yêu thương, làm việc ngày càng hanh thông, may mắn được bà con cô bác gần xa ủng hộ.

Tôi cũng xin cúi đầu cầu nguyện cho anh Năm Vũ Linh sẽ mãi mãi là thần tượng của bao nhiêu khán giả từ trong ra ngoài nước".

Võ Thị Hồng Loan sinh năm 1986, là con gái duy nhất của cố NSƯT Vũ Linh. Cô được ông mang về nuôi từ khi còn nhỏ và luôn được xem như con ruột trong gia đình. Hồng Loan có cuộc sống khá kín tiếng, không hoạt động nghệ thuật mà chủ yếu tập trung chăm lo cho tổ ấm riêng. Tuy nhiên, sau khi Vũ Linh qua đời vào năm 2023, cô bắt đầu nối nghiệp cha, được mời diễn ở nhiều nơi.

