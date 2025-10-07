Con gái Trường Giang 6 tuổi được học đủ thứ chuẩn "cầm kỳ thi họa"

Mới đây, Nhã Phương đã đăng tải đoạn clip bé Hope theo chân chị hai Destiny (tên thật Thiên Ý) đi học catwalk. Có thể thấy, lên 6 tuổi, bé Destiny sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ cùng vóc dáng mảnh mai. Cô bé thẳng lưng, ưỡn ngực, thể hiện phong thái tự tin khi catwalk, nhận nhiều lời khen ngợi.

Con gái 6 tuổi của Nhã Phương tự tin catwalk.

Được biết, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương dành nhiều thời gian, tâm huyết và tiền bạc để đầu tư cho việc học hành của con gái đầu lòng. Cô bé được học tiếng Anh và cả tiếng Pháp. Không những thế, con gái Nhã Phương còn được học đàn và đệm đàn rất khéo từ năm 6 tuổi.

Cô bé Desity đệm đàn cực khéo.

Không những thế, Trường Giang cho biết đã chuẩn bị một quỹ trưởng thành cho ái nữ. Mỗi tháng, anh sẽ chuyển một khoản tiền vào quỹ cho con. Khi chạm cột mốc 18 tuổi, cô bé Destiny có quyền sử dụng khoản quỹ này.

Con gái đầu lòng của Trường Giang và Nhã Phương năm nay đã 6 tuổi. Trước đây, cặp đôi nổi tiếng luôn giữ kín thông tin về bé, chỉ tiết lộ biệt danh ở nhà là Destiny và đăng tải những hình ảnh khéo léo che mặt.

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương hiếm khi để lộ mặt con gái.

Khi Destiny lớn hơn và ngày càng cứng cáp, vợ chồng Trường Giang trở nên thoải mái hơn trong việc chia sẻ về con. Cô bé không chỉ xuất hiện trong nhiều video đời thường mà còn được cho tham gia chương trình truyền hình thực tế, đồng thời chính thức lộ diện gương mặt.

Trong một chương trình, nam danh hài từng tiết lộ: “ Chuyện này chưa ai biết luôn nè, Destiny tên thật là Võ Thanh Thiên Ý ”. Như vậy, tên đầy đủ của bé gồm 4 chữ, cách gieo vần hài hòa với thanh bằng - trắc, tạo cảm giác êm tai khi đọc lên. Đặc biệt, cái tên này còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc mà vợ chồng anh dành tặng cho con gái.

Ảnh cận mặt hiếm hoi của con gái Nhã Phương.

Ít ai biết rằng, để có được một Destiny đáng yêu như hiện tại, vợ chồng Trường Giang – Nhã Phương từng trải qua quãng thời gian khá vất vả khi con gái còn nhỏ. Mới đây, nữ diễn viên Tuổi thanh xuân đã có những chia sẻ hiếm hoi trong một video ghi lại lúc cô đến thăm nhà người chị thân thiết.

Trong lúc trò chuyện, khi thấy người chị bận rộn chăm sóc da cho con gái, Nhã Phương đã nhớ lại kỷ niệm về bé Destiny. Cô tiết lộ rằng khi mới chào đời, con gái từng mắc bệnh chàm khá nghiêm trọng khiến cả gia đình lo lắng không yên.

Trường Giang tự tay chăm sóc cho con gái.

“ Từ nhỏ, Destiny nhà em đã bị chàm rồi. Mà chàm khá nặng, nhìn vào là xót xa lắm. Bé bị nổi chàm ở hai bên má, tay, chân và khắp cơ thể ” - Nhã Phương kể lại.

Ban đầu, gia đình nghĩ con có thể bị dị ứng theo cơ địa vì bố mẹ từng có tiền sử bệnh ngoài da. Thế nhưng sau khi tìm hiểu kỹ, cả Trường Giang và Nhã Phương mới phát hiện không ai trong nhà từng mắc chàm. Vậy là hai vợ chồng chạy chữa khắp nơi, nghe ai chỉ cách gì cũng thử, từ lá thuốc dân gian đến các phương pháp hiện đại, nhưng kết quả không mấy khả quan. Chỉ duy nhất một loại thuốc mang lại hiệu quả, song lại không thể sử dụng lâu dài, khiến cặp đôi càng thêm lo lắng trong hành trình chăm sóc con gái.







