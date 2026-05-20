Con gái tiểu học bị "tống tiền", bố đưa luôn 1,7 triệu cho mang đến lớp và cái kết khiến kẻ bắt nạt hoảng sợ

Bạo lực học đường chưa bao giờ là câu chuyện mới, nhưng cách mỗi gia đình đối diện và xử lý khi con mình trở thành nạn nhân lại luôn là chủ đề khiến chúng ta phải suy ngẫm. Ngày 11/5 vừa qua, khi đến trường đón con gái như thường lệ, một phụ huynh ở Quảng Đông (Trung Quốc) đã nhận ra sự bất thường của con. Bình thường mỗi khi tan học, cô bé luôn tíu tít kể đủ thứ chuyện với cha mẹ, nhưng hôm đó, suốt cả quãng đường về nhà đứa trẻ lại im lặng bất thường.

Nhận thấy biểu hiện lạ ở con gái, cha mẹ em gặng hỏi có chuyện gì không, cô bé chỉ trả lời là không có gì. Ban đầu, họ nghĩ có thể con mệt vì áp lực học tập, hoặc chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ với bạn bè. Thấy con không muốn nói nhiều, cả hai không ép buộc mà âm thầm quan sát mọi nhất cử nhất động của con suốt cả buổi tối.

Tối đó, sau khi làm xong bài tập về nhà, cô bé không chạy nhảy vui đùa như mọi khi mà ngồi thẫn thở một chỗ, thỉnh thoảng lại cầm bút vẽ bậy một cách vô định. Trước giờ đi ngủ, sau khi tắm cho con xong, người mẹ giúp con dọn dẹp cặp sách. Và chính lúc này, chị đã phát hiện ra vấn đề.

Người mẹ tìm thấy một mẩu giấy bị vò nát thành cục dưới đáy cặp. Vừa thắc mắc tại sao con lại bỏ rác vào cặp, chị vừa tò mò mở mẩu giấy ra xem. Những dòng chữ trên giấy khiến người mẹ ngay lập tức nghẹn ứ vì tức giận.

Trên đó là những nét chữ nguệch ngoạc, méo mó với nội dung: "Ngày mai mang 20 tệ (khoảng 77k đồng) đến đây, không được kể với ai, nếu không thì liệu hồn".

Nhìn những nét chữ vẹo vọ mang đầy tính đe dọa ấy, người mẹ không khỏi xót xa khi nghĩ đến cảnh con gái mình đang phải chịu đựng sự bắt nạt này ở trường. Nhìn bóng dáng nhỏ bé, đơn độc của con, chị vô cùng hối hận vì đã không bảo vệ con tốt hơn.

Sau đó, chị gọi chồng vào bàn bạc, rồi cả hai nhẹ nhàng gặng hỏi con về sự việc.

Đến lúc này, cô bé bật khóc nức nở như thể chính mình mới là người làm sai, rồi kể lại toàn bộ việc bị bạn học bắt nạt. Người mẹ ôm chặt lấy con an ủi: "Không sao đâu con, mọi chuyện đã có bố mẹ ở đây rồi".

Người cha bên cạnh tức giận đến run người. Tuy nhiên, sợ làm con gái hoảng sợ, anh cố kìm nén cơn giận, lẳng lặng rút ra 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng) đưa cho con, giọng run run nói: "Ngày mai con mang chỗ tiền này đưa cho nó, để xem nó có dám nhận không. Sáng mai bố bận xong việc sẽ đến trường gặp phụ huynh của nó".

Ngày hôm sau, cô bé mang số tiền đó đến lớp. Đứa trẻ viết giấy tống tiền khi nhìn thấy số tiền có mệnh giá lớn như vậy cũng đã hoảng sợ. Cùng lúc đó, cha của cô bé cũng có mặt tại trường và gọi điện báo cảnh sát.

Sau khi bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến trường, phụ huynh của học sinh bắt nạt đã vô cùng giận dữ khi biết con mình làm ra chuyện như vậy ở trường. Đứa trẻ còn nhỏ đã không học điều hay ý đẹp, bất kỳ bậc làm cha làm mẹ nào rơi vào hoàn cảnh này cũng đều vô cùng tức giận.

Kẻ bắt nạt khi nhìn thấy người cha và các chú cảnh sát thì sợ hãi tột độ. Phụ huynh của cậu bé đã kéo con lại để xin lỗi cô bé và người cha. Người cha vẫn không giấu nổi sự tức giận, phụ huynh đối phương lại tiếp tục nói đỡ, hy vọng anh thấy đứa trẻ còn nhỏ mà cho một cơ hội sửa sai.

Nhìn thấy thái độ thành khẩn của đối phương, người cha dần nguôi giận. Nghĩ đến việc đứa trẻ còn nhỏ và sự việc chưa đến mức không thể cứu vãn, thái độ của anh cũng dịu lại.

Nhân cơ hội đó, phụ huynh đối phương đề xuất người cha xóa video bóc phốt đã đăng trên mạng xã hội trước đó. Tuy nhiên, người cha thẳng thừng từ chối. Anh có thể cho đứa trẻ kia cơ hội sửa sai và không truy cứu thêm, nhưng video thì tuyệt đối không xóa. Dù đối phương có ra sức thuyết phục thế nào, anh vẫn kiên quyết giữ lập trường.

Đối phương lại muốn nhờ các chú cảnh sát khuyên nhủ người cha xóa video và cảnh sát cũng đưa ra lời khuyên tương tự. Thế nhưng, người cha khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ không xóa. Thấy thái độ kiên quyết của anh, họ cũng không nài ép thêm.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên MXH, nhiều người cho rằng cách xử lý của người cha này quả thực rất đáng khen ngợi. Sau khi phát hiện ra vấn đề, anh đã dùng phương pháp hợp lý, mượn sự can thiệp của lực lượng chức năng để khôi phục lại cảm giác an toàn cho con gái. Có lẽ trong lòng anh cũng muốn cho đối phương một bài học, nhưng sự trưởng thành và tâm lý của con gái mới là điều quan trọng nhất.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội, cách xử lý của người cha đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán với nhiều luồng ý kiến đa chiều từ dư luận.

Phần lớn ý kiến bày tỏ sự đồng tình và dành lời khen ngợi cho phản ứng vừa dứt khoát, vừa tâm lý của người cha. Bằng việc mượn sự can thiệp của lực lượng chức năng, anh không chỉ giải quyết triệt để vấn đề mà còn khôi phục lại cảm giác an toàn cho con gái, chứng minh cho con thấy cha mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Việc anh kiên quyết không xóa video cũng được nhiều phụ huynh ủng hộ, vì họ cho rằng đây là bài học thích đáng để răn đe, giúp những đứa trẻ khác không rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, không ít người lại tỏ ra băn khoăn về việc tiếp tục công khai video trên mạng xã hội. Họ cho rằng, dù sao đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ tiểu học, nhận thức chưa chín chắn và phụ huynh của bé cũng đã có thái độ hối lỗi, thúc giục con xin lỗi chân thành.

Việc tiếp tục lan truyền clip có thể vô tình tạo ra áp lực dư luận quá lớn, đẩy đứa trẻ vào con đường bị "tẩy chay" hoặc cô lập ở trường, điều này có thể để lại những hệ lụy tiêu cực đến tâm lý của một đứa trẻ 11 tuổi. Thay vào đó, việc phối hợp chặt chẽ giữa hai gia đình và nhà trường để giáo dục, uốn nắn lại hành vi của trẻ trong môi trường học đường mới là giải pháp bền vững và nhân văn hơn.

Phụ huynh nên làm gì khi con bị bắt nạt nhưng không dám nói?

Thực tế, không phải đứa trẻ nào khi bị bắt nạt ở trường cũng dũng cảm chia sẻ với gia đình. Nỗi sợ hãi bị trả thù hoặc lo lắng sẽ bị cha mẹ khiển trách khiến nhiều trẻ chọn cách im lặng chịu đựng. Để kịp thời bảo vệ con trước khi quá muộn, cha mẹ cần nắm vững 4 bước ứng phó cốt lõi sau:

1. Nhận diện các dấu hiệu bất thường về tâm lý và sinh hoạt

Khi bị bắt nạt, trẻ luôn có những thay đổi đột ngột mà cha mẹ có thể quan sát được nếu để ý kỹ. Về tâm lý, trẻ đột nhiên trở nên im lặng, thẫn thờ, dễ giật mình, sợ hãi hoặc tìm cớ né tránh việc đến trường. Về sinh hoạt, trẻ có thể chán ăn, mất ngủ, gặp ác mộng hoặc thường xuyên làm mất, làm hỏng đồ dùng học tập, sách vở mà không giải thích được lý do thỏa đáng.

2. Tiếp cận tinh tế, tuyệt đối không chất vấn hay đổ lỗi

Nếu nghi ngờ con đang gặp chuyện ở trường, cha mẹ đừng gặng hỏi bằng những câu mang tính áp lực lớn. Thay vào đó, hãy tiếp cận nhẹ nhàng như một người bạn để tạo không gian an toàn cho con mở lòng: "Dạo này mẹ thấy con hơi mệt, nếu có chuyện gì ở lớp làm con không vui, con luôn có thể nói với mẹ, bố mẹ luôn đứng về phía con". Khi trẻ chịu nói ra, tuyệt đối không dùng những câu hỏi mang tính quy kết trách nhiệm như "Tại sao nó chỉ bắt nạt mỗi con mà không bắt nạt đứa khác?".

3. Cùng con thu thập chứng cứ và thiết lập mạng lưới bảo vệ

Cha mẹ cần chủ động hướng dẫn và giúp con lưu lại tất cả các bằng chứng cụ thể liên quan đến vụ việc, bao gồm tin nhắn đe dọa trên mạng xã hội, các hiện vật (như thư tay, giấy tờ ép buộc), hoặc chụp ảnh lại các vết bầm tím trên cơ thể (nếu có bạo lực thể xác). Khi đã có đủ minh chứng, phụ huynh cần lập tức liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường để yêu cầu một cuộc gặp chính thức với các bên liên quan. Sự can thiệp kịp thời, nghiêm túc từ phía nhà trường và các cơ quan chức năng sẽ phát đi một tín hiệu mạnh mẽ, giúp ngăn chặn hành vi bắt nạt tiếp diễn.

4. Tái xây dựng cảm giác an toàn và trang bị kỹ năng ứng phó cho con

Nhiệm vụ quan trọng nhất của cha mẹ sau khi sự việc xảy ra là giúp trẻ giải tỏa tâm lý sợ hãi, khôi phục niềm tin vào môi trường xung quanh bằng sự đồng hành và bảo vệ tuyệt đối. Bên cạnh việc làm chỗ dựa tinh thần, hãy trang bị cho con các kỹ năng tự vệ và phản kháng cần thiết trong thực tế.

Hãy dạy con cách nhìn thẳng vào mắt đối phương để nói "Không" một cách dứt khoát khi bị uy hiếp, cách tìm kiếm sự trợ giúp từ những người có thẩm quyền như bảo vệ, thầy cô giáo ngay khi gặp nguy hiểm, và hướng dẫn con thói quen đi lại theo nhóm bạn thay vì di chuyển một mình ở những khu vực khuất tầm nhìn.