Con gái sinh con thứ hai, mẹ chồng ngày nào cũng bồi bổ yến, canh cá, gà tần… còn tôi thì nhất quyết bắt con ly hôn

1.

Khi con gái tôi sinh đứa thứ hai, nó gọi điện cho tôi, lúc đó tôi đang đi công tác ở nước ngoài nên không kịp về.

“Bà thông gia cứ yên tâm, mọi việc bên cạnh hai mẹ con nó đã có tôi lo” – mẹ chồng con bé liên tục đảm bảo với tôi.

Tôi áy náy nên lập tức chuyển 360 triệu, dặn mẹ chồng và con rể phải bồi bổ cho con gái tôi thật tốt. Dù là sinh con thứ hai, nhưng ở cữ là chuyện hệ trọng, không thể qua loa.

Nhìn trên MXH bạn bè của mẹ chồng con bé, ngày nào bà cũng đăng hình cho con gái tôi ăn yến sào, canh cá, canh gà… tôi rất cảm động. Ngồi trên máy bay, tôi còn lên kế hoạch, đợi xong đơn hàng bên này sẽ giao lại nhà máy cho cấp dưới quản lý. Một phần vì tôi cũng có tuổi rồi, phần khác là muốn tận hưởng niềm vui gia đình.

Xuống máy bay, tôi không báo trước mà đến thẳng nhà con gái, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi tức đến suýt “ức đến phun ra máu”.

“Dung, yến này bổ lắm, ăn thêm bát nữa đi! Ra tháng rồi thì tranh thủ sinh thêm cho nhà họ Trương một đứa cháu trai béo tốt nhé!” – mẹ chồng đang ép con gái tôi ăn.

“ Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc! Không biết mẹ mày kiếp trước làm nghiệp gì mà sinh ra cái đồ tốn tiền như mày!” – con rể tỏ vẻ khó chịu với đứa trẻ mới sinh vài ngày.

Nước mắt con gái tôi lưng tròng, có lẽ nhìn thấy tôi đứng ở cửa, nó vội quay đi lau nước mắt, rồi cười nói: “Mẹ về mà không báo trước, để con còn bảo chồng con đi đón mẹ.”

2.

Con rể và mẹ chồng lập tức đổi thái độ. Một người kéo tôi xem sắc mặt con gái tốt thế nào để khoe công chăm sóc. Người kia kéo tôi xem cháu ngoại đáng yêu ra sao để tôi nhanh chóng lì xì. Nhưng phản ứng của tôi hôm đó lại nằm ngoài dự đoán của họ.

“Bà thông gia, những gì bà vừa nói tôi nghe hết rồi. Nhà các người có ngai vàng cần kế thừa hay sao? Con gái tôi còn đang ở cữ mà bà đã giục nó sinh tiếp cháu trai?”

“Còn con rể quý, lời cậu nói quá đáng rồi. Người ta nói con gái là ‘bình rượu mơ’ của cha, sao qua miệng cậu lại thành ‘đồ tốn tiền’?”

Tôi vừa dứt lời, con gái không kìm được mà òa khóc. Con rể và mẹ chồng tái mặt.

“Con đừng khóc, con đang ở cữ, khóc không tốt cho sức khỏe. Yên tâm, mẹ sẽ đứng ra bảo vệ con.” – tôi ngồi xuống ôm con vào lòng an ủi. Đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm, hai mẹ con tôi gần gũi như vậy.

Năm xưa, tôi bị gia đình chồng cũ hãm hại, ra đi tay trắng. Vì muốn cho con cuộc sống tốt hơn, tôi lao vào làm việc không biết mệt. Cũng vì vậy mà con gái chưa bao giờ thân thiết với tôi. Trong mắt nó, mẹ người ta dịu dàng, còn tôi lúc nào cũng nghiêm khắc. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, con bé không học tiếp, tôi cho nó vào làm ở xưởng của mình. Tôi nghĩ để nó làm việc dưới tầm mắt mình sẽ an toàn hơn.

Nhưng tôi đã sai hoàn toàn. Chồng nó hiện tại là người đầy toan tính. Không lâu sau khi con gái tôi vào làm, anh ta đã nhắm đến “miếng mồi béo bở” này. Khi tôi phát hiện chuyện tình cảm của họ, con gái tôi đã mang thai 5 tháng.

3.

Dù mạnh mẽ đến đâu, ai cũng có điểm yếu. Tôi từng khuyên con bỏ thai, vì chồng nó hơn nó 13 tuổi, lại chỉ học hết cấp hai.

“Con không bỏ! Nó là máu thịt của con. Con sẽ không vô tình như mẹ. Nếu mẹ ép nữa, con sẽ chết cho mẹ xem! ” – con gái lấy cái chết ra uy hiếp, tôi đành nhượng bộ.

22 tuổi, nó trở thành mẹ.

Ban đầu, tôi định chờ cháu biết đi sẽ tổ chức một đám cưới đàng hoàng cho con. Không ngờ, lại nhận tin nó mang thai lần hai. Tôi tiếp tục khuyên bỏ, vì lúc đó đứa đầu mới 5 tháng, cơ thể con chưa hồi phục.

“Mẹ, con còn trẻ, chịu được. Sinh xong đứa này con sẽ không sinh nữa.” – lần đầu tiên nó dịu dàng cầu xin tôi.

Tôi lại mềm lòng, đồng ý.

Không ngờ, gia đình chồng coi con gái tôi như “máy đẻ”, nhất quyết phải sinh bằng được con trai.

“Bà thông gia, bà nói vậy không đúng rồi. Người xưa coi trọng nối dõi tông đường. Nhà tôi chỉ có mỗi thằng con, phải có con trai chứ.” – Bà ta cười xòa giải thích.

Tôi liếc bà ta rồi đáp:

“Hai năm sinh hai đứa, người sắt cũng không chịu nổi, huống chi ba năm ba đứa. Tôi thấy hai ông bà còn khỏe, hay là tự sinh thêm cho một đứa em trai đi? Yên tâm, tôi sẽ bảo con gái tôi chăm bà ở cữ thật tốt.”

Mẹ chồng bị tôi nói đến cứng họng.

“Mẹ, mẹ nói vậy sao được, mẹ con cũng có ý tốt, muốn nhà con còn trẻ thì sinh đủ nếp đủ tẻ.” – Con rể bênh mẹ nó.

4.

Trước đây, tôi từng nghĩ có tiền là có tất cả, có thể che chở cho con gái. Nhưng giờ tôi hiểu mình đã sai. Cuộc đời là của con, lời nói dạy không bằng trải nghiệm dạy.

“Dung, mẹ hỏi con, con có muốn sinh thêm con trai không?”

“Không… nuôi con mệt lắm, từ khi làm mẹ con chưa ngủ trọn một giấc nào…” – con gái khóc, kể lại tất cả.

Hóa ra, ngày xưa vì giận dỗi mà nó bỏ nhà theo chồng, nhưng gia đình chồng không hề đối xử tốt với nó.

“Lần ở cữ trước con chỉ ăn được vài bữa có thịt. Lần này nếu không có tiền mẹ chuyển, làm sao con được ăn ngon?”

Nghe đến đây, tôi thực sự nổi giận. Đứa con tôi nâng niu như công chúa lại bị đối xử như vậy.

“Ly hôn! Đợi đầy tháng xong thì ly hôn ngay!” – tôi nói dứt khoát.

Hai năm qua, mỗi lần tôi đòi đến thăm, con đều nói mình sống rất hạnh phúc. Hóa ra tất cả chỉ là giả vờ. Từ nhỏ thiếu tình cảm của cha, con bé thiếu an toàn và rất nhạy cảm. Gia đình chồng đã lợi dụng điều đó để thao túng tâm lý nó.

“Mẹ… cuộc đời con còn làm lại được không?” – nó đỏ mắt hỏi.

“Tất nhiên là được. Con chỉ vô tình làm mẹ sớm, đi đường vòng một chút thôi.” – tôi an ủi.

Sau nhiều năm gây dựng, tài sản của tôi đã lên đến hàng chục triệu tệ, đủ để nuôi ba mẹ con nó. Nếu nhà chồng thích con trai, thì đi mà sinh với người khác!

Con gái tôi cũng tỉnh ngộ, hiểu rằng cuộc hôn nhân này không phải điều nó mong muốn, và đồng ý ly hôn. Tôi thuê luật sư giỏi giúp, thủ tục diễn ra suôn sẻ. Sau này nghe nói chồng cũ của con tái hôn, sinh thêm hai con gái nhưng đẻ mãi vẫn chưa có con trai

Có những thứ đúng là số mệnh!

Sau biến cố này, con gái tôi dần trưởng thành, theo tôi bước vào kinh doanh và bắt đầu khẳng định bản thân. Hai mẹ con tôi cùng hai cháu gái sống hạnh phúc bên nhau.

Những năm gần đây, tôi cũng dần buông tay, giao lại công việc cho con. Năm sau tôi có thể nghỉ hưu hoàn toàn. Có hai cháu ngoại bên cạnh, cuộc sống ấm áp và đủ đầy.

Vì vậy, tôi khuyên các cô gái: đừng yêu mù quáng. Con gái tôi có tôi đứng phía sau, nhưng không phải ai cũng may mắn có cha mẹ làm chỗ dựa như vậy.