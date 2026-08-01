Con gái quyết yêu trai gần nhà, tôi cấm mãi không được, cho đến khi bố mẹ cậu ta tìm đến đề nghị khiến tôi "phát điên"

Tôi nghe mà lạnh cả người.

Con gái tôi năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và may mắn xin được một công việc khá tốt. Tôi từng nghĩ sau khi ra trường, điều nó cần nhất là tập trung làm việc, tích lũy kinh nghiệm, vài năm nữa ổn định rồi hãy tính chuyện lấy chồng.

Vậy mà một ngày tôi phát hiện con bé có bạn trai.

Điều khiến tôi không thể chấp nhận là cậu ấy sống ngay gần nhà tôi, gia đình bình thường, học hành cũng không nổi bật, công việc thì chưa ổn định. Tôi nhìn con gái mà không hiểu nổi. Nó học đại học mấy năm, cuối cùng lại yêu một người mà theo mắt tôi, chẳng có gì đặc biệt.

Mẹ con tôi cãi nhau lên xuống suốt mấy tháng. Tôi càng phản đối, con bé càng bênh bạn trai. Có hôm hai mẹ con nói chuyện đến mức nó khóc lóc rồi đóng cửa phòng.

Ông nhà tôi lại bảo tôi càng cấm càng khiến con bé muốn chống đối. Ông ấy khuyên tôi cứ để chúng nó tự tìm hiểu nhau, nếu không hợp thì sau này con tự nhận ra.

Tôi nghe cũng có lý nên dần thay đổi. Tôi không còn hỏi con đi đâu với ai, cũng không nói những câu khó nghe về bạn trai nó nữa. Tôi nghĩ thôi thì con lớn rồi, nó phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Tôi mới học cách chấp nhận được một thời gian thì hôm qua xảy ra chuyện.

Buổi chiều, bố mẹ cậu bạn trai sang nhà tôi. Tôi còn tưởng hai bên muốn gặp mặt nói chuyện nghiêm túc về chuyện của hai đứa. Không ngờ sau vài câu hỏi thăm, mẹ cậu ấy nói thẳng rằng gia đình đang cần một khoản tiền và muốn vợ chồng tôi cho vay.

Tôi ngồi chết lặng. Tôi không biết họ nghĩ gì mà hành động như thế.

Ảnh minh họa

Nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn là lúc ra về, mẹ cậu ấy còn nói một câu đại ý rằng sau này hai đứa thành vợ chồng thì tiền bạc cũng là chuyện của hai nhà, giúp con cái lúc này coi như tạo nền tảng cho tương lai.

Tôi nghe mà lạnh cả người.

Tôi từng phản đối con gái yêu cậu ấy vì nghĩ cậu ấy không xứng với con mình. Sau đó tôi cố gắng bỏ định kiến, chấp nhận rằng người trẻ có quyền chọn người họ yêu.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện “chấp nhận một người” lại có thể kéo theo việc gia đình mình phải có trách nhiệm với người đó.

Tối qua tôi hỏi con gái có biết chuyện bố mẹ bạn trai sang vay tiền không. Nó nói không biết, thậm chí còn rất bất ngờ. Nó cũng bảo chưa bao giờ yêu cầu bố mẹ tôi phải hỗ trợ bạn trai, càng không đồng ý chuyện hai người tự ý sang nhà nói chuyện tiền bạc.

Tôi nghe vậy mới bớt giận con. Nhưng tôi lại bắt đầu lo một chuyện khác.

Cậu ấy có thể chưa làm gì sai, bởi vay tiền để làm ăn cũng không phải chuyện xấu. Bố mẹ cậu ấy cũng có thể chỉ nghĩ đơn giản rằng hai đứa yêu nhau thì hai gia đình nên hỗ trợ nhau.

Nhưng tôi sợ chính con gái mình chưa đủ trải nghiệm để nhận ra ranh giới giữa người yêu và trách nhiệm của gia đình người yêu.

Tôi đã cố học cách tôn trọng lựa chọn của con. Bây giờ tôi lại đứng trước một câu hỏi khác: nên tiếp tục im lặng để con tự trải nghiệm, hay phải nói rõ ngay từ đầu rằng yêu ai là quyền của con, nhưng tiền bạc và trách nhiệm với gia đình người yêu là một chuyện hoàn toàn khác?

Tôi thật sự không biết lần này mình nên can thiệp đến đâu mới là đúng.