Ju Ae, con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, thu hút sự chú ý sau khi những hình ảnh cô trượt tuyết tại một khu nghỉ dưỡng đang được xây dựng được truyền thông nhà nước công bố. Bộ trang phục màu trắng của Ju Ae được cho là đến từ các thương hiệu thể thao cao cấp châu Âu.

Theo South China Morning Post, Ju Ae tháp tùng cha trong chuyến thị sát các công trường xây dựng thuộc khu du lịch thành phố Samjiyon. Đến ngày 17/11, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố thông tin về chuyến đi kèm loạt ảnh con gái ông Kim Jong-un trực tiếp trượt tuyết.

Ảnh: AFP

Ngay sau khi hình ảnh xuất hiện, truyền thông Hàn Quốc nhanh chóng chú ý đến bộ trang phục toàn màu trắng mà Ju Ae sử dụng. Một số ý kiến nhận định áo khoác có thể thuộc thương hiệu Rossignol của Pháp, dựa trên logo hình tam giác ở tay áo. Trong khi đó, chữ "S" xuất hiện gần đầu gối khiến chiếc quần trượt tuyết được cho là sản phẩm của Salomon, một thương hiệu thể thao khác đến từ Pháp.

Theo thông tin trên website chính thức của Rossignol tại Hàn Quốc, áo khoác trượt tuyết dành cho nữ của hãng có giá khoảng 490.000-1,02 triệu won (tương đương 9,4 - 19,7 triệu đồng).

Trong khi đó, quần trượt tuyết nữ trên website Salomon tại Mỹ có giá dao động từ 160-700 USD (khoảng 4,1-17,9 triệu đồng).

Đáng chú ý, cả gậy và ván trượt tuyết của Ju Ae đều mang logo của thương hiệu Stöckli (Thụy Sĩ). Các mẫu ván trượt của hãng này có giá bán khoảng 1.100 USD (khoảng 28 triệu đồng).

Không chỉ gây chú ý bởi trang phục, Ju Ae còn thường xuyên xuất hiện cùng cha tại các sự kiện và hoạt động công khai của Triều Tiên. Theo thông tin từ Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) trong cuộc họp báo cáo với các nghị sĩ năm 2023, Ju Ae được cho là học tại nhà ở Bình Nhưỡng, đồng thời có sở thích cưỡi ngựa và trượt tuyết.

Sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của Ju Ae trong các hoạt động cùng cha tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế.

Nguồn: SCMP, The Straits Times