Con gái ở Nhật Bản báo chuyển khoản thành công 140 triệu đồng, mẹ kiểm tra tài khoản rồi báo luôn công an xã

Mới đây, Công an xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên vừa ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền 140 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 9h00 ngày 23/1, chị Vũ Thị V đến Công an xã Đồng Phúc với tâm lý lo lắng, hoang mang. Chị V cho biết trong buổi sáng cùng ngày, một đối tượng nhiều lần gọi điện video bằng tài khoản messenger giống với tài khoản messenger con gái chị V (hiện đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản). Tuy nhiên khi gọi điện, đối tượng giả danh con gái chị V không để hiển thị hình ảnh và âm thanh. Đối tượng lấy lý do là điện thoại hỏng nên không hiển thị được hình ảnh và âm thanh.

Sau đó, người này tắt cuộc gọi và nhắn tin với chị V kể rằng hiện tại đang làm dịch vụ nhận chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam cho những người đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Mỗi giao dịch thành công sẽ được hưởng phần trăm chênh lệch. Đối tượng cho biết cần người có tài khoản ở Việt Nam để chuyển tiền cho gia đình của những người sử dụng dịch vụ nêu trên.

Đối tượng nói sẽ chuyển tiền vào tài khoản của chị V để chị giao dịch với những người ở Việt Nam. Sau đó, đối tượng gửi ảnh biên lai chuyển khoản thành công 140 triệu đồng cho chị V.

Tuy nhiên, khi kiểm tra, chị chưa thấy có tiền chuyển về tài khoản của mình. Nghi ngờ đây có thể là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chị V nhanh chóng đến Công an xã Đồng Phúc để trình báo.

Công an xã đã hướng dẫn với chị V về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trong quá trình Công an xã đang giải thích, chị V vẫn liên tục nhận được điện thoại cũng như tin nhắn messenger của đối tượng thúc giục, hướng dẫn cách chuyển tiền.

Công an xã Đồng Phúc hướng dẫn, cảnh báo chị Vũ Thị V không tin vào các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng trên mạng xã hội. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Sau khi được tuyên truyền, nhận thấy đây là hành vi lừa đảo qua không gian mạng để chiếm đoạt tài sản nên chị V đã không thực hiện các thao tác chuyển tiền như đối tượng yêu cầu, sau đó đối tượng đã xóa tin nhắn và chặn liên lạc của chị V.

Trước phương thức và thủ đoạn như vụ việc trên, công an địa phương cho biết người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền ngay và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh và nhanh chóng trình báo công an địa phương hoặc báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên