Con gái nữ người mẫu và chủ tịch giàu có vừa lọt lòng đã được mời đóng quảng cáo, bố mẹ nhất quyết không nhận lời vì 1 lý do

Thời gian gần đây, câu chuyện bố mẹ sao Việt cho các nhóc tỳ nhận quảng cáo, tham gia sự kiện hay các hoạt đông thương mại từ sớm bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội. Một bên cho rằng đây là cơ hội giúp gia đình và bản thân em bé có thêm thu nhập, tiếp xúc sớm với môi trường chuyên nghiệp. Nhưng ở chiều ngược lại, không ít ý kiến lo ngại việc kiếm tiền từ quá sớm có thể ảnh hưởng đến tuổi thơ và sự phát triển tự nhiên của trẻ.

Giữa luồng ý kiến trái chiều đó, quyết định của vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang với con gái Suchin bất ngờ bị nhắc lại. Sinh ra trong gia đình có độ phủ sóng lớn, Suchin nhanh chóng trở thành một trong những nhóc tỳ hot, được quan tâm bậc nhất. Từ khi mới sinh ra, ái nữ của Cường Đô La đã được bố tặng bộ sưu tập túi 500 triệu đồng. Không giấu kín bưng, Cường Đô La và Đàm Thu Trang thoải mái khoe những khoảnh khắc đời thường của con. Mỗi hình ảnh hay video được đăng tải đều thu hút lượng tương tác lớn, đủ để thấy sức hút không thua kém nhiều gương mặt nổi tiếng.

Đàm Thu Trang từng chia sẻ con gái mới chào đời đã nhận được lời mời đóng quảng cáo

Chính vì vậy, không khó hiểu khi Suchin sớm nhận được hàng loạt lời mời quảng cáo từ các nhãn hàng. Theo chia sẻ từ gia đình, ngay từ khi còn rất nhỏ, cô bé đã có thể trở thành “gương mặt kiếm tiền” nếu bố mẹ đồng ý. Tuy nhiên, lựa chọn của Đàm Thu Trang và Cường Đô La lại hoàn toàn ngược lại. Họ từ chối tất cả lời mời liên quan đến việc quảng cáo của con gái.

Về vấn đề con gái nhận quảng cáo, Đàm Thu Trang từng chia sẻ: "Từ khi Suchin cất tiếng khóc chào đời, em đã nhận được vô số lời mời quảng cáo cho các nhãn hàng. Kể mà để kiếm tiền thì em Suchin cũng kiếm được ối tiền đấy. Nhưng ai lại thế nhỉ, tội em, hãy để tuổi thơ của em trong trẻo như tiếng cười của em. Từ quê nhà Lạng Sơn, bà ngoại cũng đã nói lời từ chối với một nhãn hàng rằng: 'Các bác thông cảm, ba mẹ Chin không cho Chin nhận quảng cáo đâu ạ'".

Quyết định này không chỉ đến từ góc nhìn cảm xúc mà còn phản ánh cách nuôi dạy con có định hướng. Trong bối cảnh nhiều em bé hot mạng trở thành gương mặt quảng cáo từ rất sớm, việc nói không đồng nghĩa với việc gia đình chấp nhận bỏ qua một nguồn thu không nhỏ để bảo vệ cuộc sống con gái.

Ở một góc nhìn khác, lựa chọn này cũng phần nào phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Là con của một doanh nhân nổi tiếng và một người đẹp showbiz, Suchin lớn lên trong môi trường đủ đầy, không chịu áp lực tài chính. Vì vậy, việc không tận dụng hình ảnh của con để kiếm tiền lại càng được xem là quyết định mang tính chủ động.

Dù không tham gia quảng cáo, cuộc sống của Suchin vẫn khiến nhiều người chú ý. Cô bé thường xuyên xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường nhưng toát lên sự chăm chút từ gia đình từ trang phục, không gian sống đến các hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, cách chia sẻ của bố mẹ vẫn giữ ở mức vừa phải, không khai thác quá đà.

Đàm Thu Trang từng nói về quan điểm chăm con: "Mỗi người có một vai trò riêng. Ba là người chơi, còn mẹ là người chăm. Hai bé Suchin và Sutin rất quấn ba, đơn giản vì ba luôn nói đồng ý với tất cả mọi điều. Còn mẹ thường là người phải đóng vai ác, là người giữ nguyên tắc và đưa ra giới hạn. Nhiều khi tôi cũng nói vui với anh rằng: 'Ba thử nói không với con một lần xem?' nhưng anh chỉ cười: 'Mẹ làm đủ rồi, ba mà nói không nữa thì lấy ai bênh con?'. Thật ra, tôi không trách anh. Ngược lại, tôi thấy đó là một sự cân bằng thú vị. Các con có thể tìm thấy sự tự do, sáng tạo, niềm vui từ ba, và sự ấm áp, ổn định, chăm sóc từ mẹ. Đó là cách chúng tôi cùng nhau đồng hành và bù trừ trong quá trình nuôi dạy con".

Hiện tại Suchin đã 6 tuổi, được bố mẹ cho học ở trường quốc tế

Ảnh: FBNV