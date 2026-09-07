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Con gái NSƯT Vũ Dậu đăng ảnh hiếm, có cả người anh trai ruột nổi tiếng đã mất

Tùng Ninh
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"Và dưới đây là bức ảnh duy nhất của gia đình tôi, 1 tấm duy nhất quý giá" – Khánh Linh chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Khánh Linh (con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu) đã chia sẻ bức ảnh hiếm chụp chung đầy đủ cả 4 thành viên trong gia đình cô. Trong đó có cả anh trai đã mất nhiều năm của Khánh Linh là cố nhạc sĩ Ngọc Châu. Khánh Linh chia sẻ: "Có một điều kì lạ nhất của gia đình tôi.

Con gái NSƯT Vũ Dậu đăng ảnh hiếm, có cả người anh trai ruột nổi tiếng đã mất - Ảnh 1.

Gia đình tôi khoảng cách tuổi tác là của bố và mẹ, anh và em luôn rất dài. Bố hơn mẹ tôi 9 tuổi, anh trai tôi hơn tôi 16 tuổi. Bố hơn anh Châu 31 tuổi, hơn tôi 47 tuổi, mẹ hơn anh Châu 22 tuổi, hơn tôi 38 tuổi.

Nhìn như vậy là cũng hiểu tôi là đứa con bé nhất trong nhà và là người trẻ nhất nhà. Khoảng cách thế hệ đó cho tôi nhiều câu chuyện, chuyện về thời bố mẹ lúc bé trong chiến tranh trong lúc đất nước còn nhiều biến động.

Anh tôi lúc bé còn đi sơ tán cùng mẹ, chui xuống hầm trú ẩn và kể lại khi chờ tin bố đi công tác từ Huế về mà thấy tin bom đánh vào đoàn tàu hoả, mẹ và anh đã tưởng không được gặp bố nữa.

Con gái NSƯT Vũ Dậu đăng ảnh hiếm, có cả người anh trai ruột nổi tiếng đã mất - Ảnh 2.

Thời thơ ấu của tôi vẫn được ngồi ghế mây, quàng khăn bông bay đỏ trên xe đạp, được ngồi xe 102, xe simson, nằm ở phía trên xe oto ca đi về quê. Con đường làng gạch đỏ bé xinh ở quê đi chơi cùng mấy đứa trẻ con xem lũ gà con bé xíu ở các hốc tường. Cùng làm đám ma cho con dế của đứa trong làng bị thua trận.

Về thành phố, tôi là dân Thành Công 5 năm, Đê La Thành 9 năm, Cầu Giấy 4 năm. Những nơi tôi sống đều có bọn trẻ con cùng khu rủ nhau đi làm diều, chơi cỏ gà, chơi tìm kho báu. Trong lúc ấy bố mẹ về hưu với độ tuổi đã ngoài 50, mọi thứ bắt đầu từ con số 0 và 2 cụ thật dũng cảm khi liều kinh doanh, nghệ sỹ mà kinh doanh thì phải dũng cảm lắm đấy.

Nhờ thế mà anh Châu và tôi được ăn học, sự nghiệp của anh Châu cũng được bố mẹ hỗ trợ phần nào về trang thiết bị và anh kiếm được bao nhiêu tiền đều đầu tư hết vào máy móc. Tôi được học tử tế ở Nhạc viện có cái nghề mà mình yêu thích và đến giờ vẫn được làm điều mình chọn.

Tôi nhận ra ngoài truyền thống nghệ thuật ra thì gia đình đã truyền cho tôi một tinh thần vượt khó rất lớn lao. Mẹ vẫn nói với tôi, con đang rất hạnh phúc vì được làm một công việc thiện lành và niềm hạnh phúc này lấp lánh hay giản dị nó vẫn là một điều đáng quý nhất cuộc đời mình.

Trong nhiều năm tháng trong cuộc đời, bao lần định chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm gia đình mà rồi cứ bị trượt. Và dưới đây là bức ảnh duy nhất của gia đình tôi, 1 tấm duy nhất quý giá".

Chia sẻ của Khánh Linh nhận được nhiều quan tâm từ bạn bè đồng nghiệp và khán giả. Khánh Linh là con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và nghệ sĩ ưu tú đàn bầu Phạm Ngọc Hướng.

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Tags

Khánh Linh

Ngọc Châu

vũ dậu

nghệ sĩ miền bắc

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