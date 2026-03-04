Con gái nam NSND 90 tuổi nói lí do từ Mỹ về nước

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, diva Hà Trần đã chia sẻ lí do năm nay cô về nước lâu hơn mọi lần. Cô nói: "Lần này tôi về Việt Nam lâu hơn những lần trước và vừa ăn Tết ở Việt Nam luôn.

Bố tôi (NSND Trần Hiếu) nói rằng năm nay ông cũng lớn tuổi quá rồi, sang 2026 là tròn 90 tuổi, nên bố rất mong các con về nước ăn Tết".

Được biết, Hà Trần là con gái NSND Trần Hiếu, một cây đại thụ của nền sư phạm thanh nhạc và nhạc cổ điển Việt Nam. Ông là thầy của nhiều thế hệ ca sĩ nổi danh như NSND Thanh Hoa, NSND Y Moan, NSND Quốc Hưng, Hà Trần, Bằng Kiều, NSND Tấn Minh, Trọng Tấn…

Ở tuổi gần 90, NSND Trần Hiếu đang chống chọi với bệnh ung thư di căn xương, kèm tiểu đường và suy thận. Vừa qua, ông nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau đó chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương để điều trị dài ngày.

Tiếp đó, Hà Trần chia sẻ lí do nhận lời tham gia talkshow của MC Nguyên Khang: "Tôi là một fan hâm mộ của chương trình này và ở bên Mỹ cũng xem suốt. Tôi rất hạn chế xuất hiện trên truyền thông hay các talkshow. Tôi rất chọn chương trình để tham gia.

Trước khi Nguyên Khang mời tôi tham gia show thì tôi đã xem các số khác như chị Ý Lan, chị Kỳ Duyên, Hiền Thục, chị Thanh Lam, chị Hồng Nhung, chị Thu Phương…

Tôi rất thích cách Nguyên Khang dẫn dắt, trò chuyện với khách mời. Lúc đó trông gương mặt của Nguyên Khang rất háo hức, tò mò, như một đứa trẻ, lắng nghe câu chuyện của các nghệ sĩ khách mời.

Nguyên Khang cố gắng đặt ra các câu hỏi chạm vào cuộc sống của nghệ sĩ khách mời để thành một cuộc đối thoại giữa hai người. Người hỏi thực sự quan tâm đến khách mời còn người trả lời cảm thấy được quan tâm, không bị gượng gạo.

Nguyên Khang không bao giờ đặt cái tôi của mình vào cuộc nói chuyện, khi hỏi nghệ sĩ khách mời".

MC Nguyên Khang nghe vậy liền chia sẻ: "Tôi như cậu bé háo hức vì tôi rất thích cảm giác được lắng nghe câu chuyện, tính cách của mỗi con người vì nó mở ra cho tôi bài học, thông điệp, cách họ thành công".