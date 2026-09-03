Con gái mượn điện thoại bố xem YouTube, tôi mở giúp rồi lặng người khi phát hiện một chuyến đi của chồng cách đây vài ngày

Nếu anh nói không có chuyện gì, tôi sẽ không tin. Còn nếu anh nói có thì cuộc hôn nhân này sẽ rơi vào bế tắc.

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại nghi ngờ chồng cho đến hôm ấy, con gái mượn điện thoại của bố để xem YouTube. Con bé loay hoay mãi không mở được ứng dụng nên mang sang nhờ tôi. Tôi cầm điện thoại của chồng, định mở giúp con như bao lần khác.

Trong lúc thao tác, tôi vô tình nhìn thấy ứng dụng đặt xe đang mở. Có một mục lịch sử chuyến đi hiện lên. Tôi vốn chẳng để ý, nhưng một dòng địa điểm ở điểm đến khiến tay tôi khựng lại. Đó là một khách sạn nhỏ cách công ty chồng khoảng 3-4 km. Điểm đón là công ty chồng tôi.

Điều khiến tôi rụng rời hơn là thời gian đặt xe. Đó là một buổi chiều cách đây không lâu, đúng hôm anh nói với tôi rằng phải ở lại công ty xử lý công việc.

Tôi đứng chết lặng vài giây, con gái vẫn ngồi bên cạnh giục mẹ mở YouTube. Tôi vội dùng điện thoại của mình chụp lại màn hình rồi đưa điện thoại cho con, cố tỏ ra bình thường.

Ảnh minh họa

Suốt bữa tối hôm ấy, tôi gần như không ăn nổi. Tôi cứ nghĩ về chồng. Anh là người mà tôi từng rất tin tưởng. Bao nhiêu năm chung sống, anh ít khi tụ tập, cũng chẳng có thói quen nhắn tin mập mờ với phụ nữ. Thậm chí mỗi lần trên mạng xuất hiện chuyện đánh ghen, bóc phốt ngoại tình, anh đều tỏ thái độ rất gay gắt, chê những người đàn ông phản bội vợ là không có trách nhiệm.

Có lần tôi còn đùa rằng đàn ông mà ai cũng được như anh thì phụ nữ chẳng phải lo. Anh khi ấy chỉ cười, bảo gia đình là phải biết giữ. Chính vì vậy, tôi càng không muốn tin vào điều mình vừa nhìn thấy.

Tối đó, tôi nằm cạnh chồng nhưng không ngủ được. Anh vẫn vô tư lướt điện thoại, thỉnh thoảng còn hỏi sao hôm nay tôi ít nói. Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc bên cạnh mà trong lòng xuất hiện một cảm giác rất lạ.

Tôi muốn hỏi thẳng nhưng lại sợ. Nếu anh nói không có chuyện gì, tôi sẽ không tin. Còn nếu anh nói có... thì cuộc sống của vợ chồng tôi có lẽ sẽ không bao giờ trở lại như trước.

Tôi không biết lịch sử đặt xe kia có phải bằng chứng của một cuộc ngoại tình hay có khi nào anh đặt xe cho người khác? Hoang mang hơn cả là tôi không biết mình muốn tìm thấy sự thật hay muốn cả đời không biết nó?