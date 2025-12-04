Con gái lớp 6 bỗng nhiên hỏi: "Phim sex là gì?", mẹ Hà Nội ngay lập tức nhắn tin vào nhóm phụ huynh

Khi con bước vào tuổi dậy thì, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên mới lạ và hấp dẫn với trẻ. Những thay đổi về cơ thể, cảm xúc cùng sự tò mò về thế giới xung quanh khiến trẻ bắt đầu đặt ra những câu hỏi mà cha mẹ đôi khi cũng “đứng hình”. Chính sự tò mò tự nhiên này, kết hợp với ảnh hưởng từ bạn bè và môi trường xung quanh, có thể khiến cha mẹ bối rối, lo lắng, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để đồng hành, hướng dẫn và giúp trẻ hình thành nhận thức đúng đắn, tự tin bước qua giai đoạn nhạy cảm của tuổi dậy thì.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với bài đăng của một phụ huynh Hà Nội chia sẻ về tình huống khó xử mà gia đình chị đang phải đối mặt. Câu chuyện xoay quanh cô con gái đang học lớp 6 có tính cách hướng nội, bỗng nhiên đặt ra một câu hỏi khiến mẹ "đứng hình": "Phim sex là phim gì?".

Theo lời kể của người mẹ, cô bé vốn là một đứa trẻ tình cảm và hay tâm sự với mẹ. Tuy nhiên, sau một thời gian đi học, cô bé bắt đầu kể về những chuyện "không được bình thường" diễn ra trong lớp.

Thấy con như vậy, người mẹ ngay lập tức nhắn tin vào nhóm phụ huynh.

Phụ huynh này cho biết, con gái chị bộc bạch rằng có một nhóm bạn nam trong lớp thường xuyên lén lút xem điện thoại trong giờ học và có những hành động cười đùa vui vẻ. Đáng chú ý, cô bé đã hồn nhiên hỏi mẹ: "Phim sex là phim gì vì có mấy bạn trai ở lớp cầm điện thoại xem ở lớp cười với nhau vui lắm".

Không chỉ dừng lại ở đó, nhóm bạn này còn thường xuyên "nói chuyện bậy bạ" về chủ đề 18+. Người mẹ cho rằng, điều này khiến môi trường học đường trở nên không lành mạnh đối với một cô bé đang ở tuổi dậy thì và có tính cách nhạy cảm như con gái chị.

Người mẹ tâm sự rằng chị đã rất đắn đo, sợ con bị bạn bè tẩy chay nên ban đầu không muốn nói chuyện này trong nhóm phụ huynh. Tuy nhiên, lương tâm cắn rứt vì lo cho con nên cuối cùng, chị đã quyết định chia sẻ câu chuyện vào nhóm chat của các bố mẹ để răn đe con trẻ.

Sau khi được lan truyền, netizen nhanh chóng bày tỏ sự lo lắng và đồng cảm với mẹ bé, ai cũng thừa nhận việc con lớp 6 tiếp xúc sớm với chuyện 18+ là điều khiến phụ huynh phải bận tâm. Nhiều người chia sẻ kinh nghiệm để xử lý tình huống này, đồng thời nhắc nhở con kịp thời để tránh hình thành thói quen xấu.

Một số bình luận của dân tình:

- Ôi, đọc mà lo quá! Con mình mới lớp 5 mà đã bắt đầu tò mò về mấy chuyện kiểu này, không biết phải nói sao cho đúng mà vẫn nhẹ nhàng, để bé không sợ hãi hay xấu hổ.

- Thật sự đồng cảm với chị mẹ này. Tuổi dậy thì của trẻ rất nhạy cảm, tiếp xúc sớm với nội dung 18+ có thể ảnh hưởng tâm lý, cần có cách giáo dục giới tính phù hợp và kèm theo hướng dẫn cụ thể.

- Nhà trường cũng nên vào cuộc, không thể để mấy bạn nam xem điện thoại trong giờ học và trò chuyện bậy bạ như vậy.

- Mình từng trải qua tình huống tương tự, và thấy cách tốt nhất để bảo vệ con là trò chuyện thẳng thắn với con, giải thích mọi thứ theo cách vừa hiểu vừa không sợ hãi, kết hợp với việc hướng dẫn cách từ chối hoặc rút lui khi gặp tình huống không lành mạnh.

- Đúng là tuổi này rất hiếu kỳ. Chỉ cần trẻ có người lớn tin cậy để tâm sự thì sẽ an toàn hơn. Chị mẹ dũng cảm chia sẻ như vậy là đúng, vừa bảo vệ con vừa cảnh tỉnh phụ huynh khác.

- Rất may là con gái hay tâm sự với cha mẹ, nếu môi trường xung quanh toàn thông tin bậy bạ thì rất dễ hình thành thói quen xấu. Phụ huynh và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ hơn.

Cha mẹ cần làm gì khi đối mặt với tình huống này?

Tuổi dậy thì là giai đoạn trẻ bắt đầu tò mò về cơ thể, tình cảm và giới tính, đồng thời nhạy cảm với những hành vi xung quanh. Nỗi lo của cha mẹ là điều dễ hiểu, bởi tiếp xúc sớm với những nội dung không phù hợp có thể ảnh hưởng đến nhận thức và tâm lý của trẻ. Điều quan trọng là cha mẹ cần biết cách xử lý khéo léo, vừa bảo vệ con vừa hướng dẫn để trẻ hiểu đúng, không bị tò mò dẫn tới việc tự tìm kiếm thông tin sai lệch.

Trước hết, cha mẹ cần bình tĩnh lắng nghe và không phản ứng thái quá. Khi con thắc mắc, việc đầu tiên là giữ bình tĩnh, quan sát cảm xúc của bé và lắng nghe câu hỏi một cách tôn trọng. Điều này giúp trẻ cảm thấy an toàn khi chia sẻ, không xấu hổ và sẵn sàng hỏi thêm nếu còn băn khoăn. Hành động la mắng hoặc né tránh dễ khiến trẻ giấu giếm hoặc tìm hiểu từ những nguồn không đáng tin cậy, từ đó hình thành nhận thức sai lệch về vấn đề giới tính.

Tiếp theo, cha mẹ nên trả lời trung thực nhưng phù hợp độ tuổi, khéo léo hướng câu trả lời theo cách giúp trẻ hiểu khái niệm mà không bị kích thích tò mò thái quá. Với câu hỏi về “phim sex”, cha mẹ có thể giải thích rằng đó là loại phim dành cho người lớn, không phù hợp với trẻ, đồng thời nhấn mạnh các giá trị về tôn trọng bản thân, an toàn và đạo đức. Thông qua cách trả lời nhẹ nhàng, trẻ vừa nắm được ý nghĩa của câu hỏi, vừa không bị hoang mang hay sợ hãi.

Bên cạnh đó, việc thiết lập các giới hạn và quy tắc về thiết bị điện tử là cần thiết. Trong nhiều tình huống, trẻ tiếp xúc với nội dung 18+ thông qua điện thoại, máy tính hoặc mạng xã hội, đôi khi là do tò mò thấy bạn bè xem. Cha mẹ cần hướng dẫn con cách sử dụng thiết bị an toàn, cài đặt công cụ lọc nội dung, đồng thời theo dõi những nguồn thông tin mà trẻ tiếp cận. Việc này vừa giúp trẻ tránh khỏi những nội dung không phù hợp, vừa hình thành thói quen tự giác và biết bảo vệ bản thân.

Ngoài ra, cha mẹ nên giáo dục về giới tính và kỹ năng xã hội để trẻ phát triển toàn diện. Trao đổi với con về những thay đổi cơ thể, cảm xúc, mối quan hệ với bạn bè, cách từ chối hoặc rút lui khi gặp tình huống không lành mạnh sẽ giúp trẻ vừa hiểu biết, vừa tự tin khi đối mặt với tò mò của bản thân và ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Những buổi nói chuyện này có thể thực hiện tại nhà hoặc phối hợp với nhà trường qua các chương trình giáo dục giới tính phù hợp.

Đồng thời, cha mẹ cần theo dõi tâm lý và cảm xúc của trẻ, bởi tuổi dậy thì thường nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Tạo không gian để trẻ chia sẻ, trò chuyện thường xuyên, tránh thái độ hăm dọa hay quát mắng, giúp trẻ nhận biết đúng sai, đồng thời hình thành sự tin tưởng và gắn kết với cha mẹ.

Cuối cùng, phối hợp với nhà trường và phụ huynh khác là bước quan trọng để bảo vệ trẻ toàn diện. Khi môi trường học đường xuất hiện những hành vi không lành mạnh như xem điện thoại hoặc trò chuyện bậy bạ, cha mẹ cần trao đổi với giáo viên, ban giám hiệu và các phụ huynh khác để cùng nhắc nhở, răn đe và xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Tóm lại, khi con tò mò về nội dung 18+, đặc biệt vì thấy bạn bè trải nghiệm hoặc bàn tán, cha mẹ cần bình tĩnh lắng nghe, trả lời phù hợp, thiết lập giới hạn, giáo dục giới tính, theo dõi tâm lý và phối hợp với nhà trường. Đây không chỉ là cách bảo vệ trẻ khỏi thông tin không lành mạnh, mà còn giúp trẻ phát triển tư duy, kỹ năng xã hội, khả năng tự bảo vệ và tự tin bước qua giai đoạn nhạy cảm của tuổi dậy thì một cách lành mạnh. Sự đồng hành, trò chuyện cởi mở và tạo không gian an toàn của cha mẹ sẽ giúp trẻ tò mò một cách an toàn, hình thành những giá trị đúng đắn và sự tự tin cần thiết cho tương lai.