Con gái Lâm Tâm Như đẹp đến mức ai cũng sốc, có "gu" bạn trai khiến bố mẹ ngỡ ngàng

Ngày 13/3, tờ Sohu đưa tin Lâm Tâm Như vừa có cuộc gặp gỡ với cánh truyền thông tại 1 sự kiện và có những chia sẻ gây chú ý về con gái 9 tuổi Tiểu Cá Heo. Theo nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách, ái nữ nhà cô hiện đã cao hơn 1,4 m, nằm trong top học sinh cao nhất trong lớp và đứng gần chạm vai mẹ. Lâm Tâm Như tự hào cho biết con gái cô được khen rất nhiều về ngoại hình. Ai xem ảnh từ nhỏ đến lớn của Tiểu Cá Heo cũng tròn mắt, há miệng kinh ngạc vì bé đáng yêu, có ngoại hình nổi bật.

Đáng chú ý, Lâm Tâm Như chia sẻ rằng cô không lo lắng chuyện con gái có bạn trai ở trường. Theo minh tinh hàng đầu xứ Đài, con gái cô không thích chơi với các bạn nam cùng tuổi mà chỉ thích chơi cùng các anh trai lớn hơn mình. "Gu bạn trai của Tiểu Cá Heo khiến tôi và ông xã phải ngỡ ngàng. Con bé chẳng thích chơi với mấy bạn nam cùng tuổi chung lớp, mà chỉ bám theo các anh trai. Một người bạn của tôi có con trai lớn Tiểu Cá Heo vài tuổi, con gái tôi cứ đòi gặp thằng bé suốt. Tôi hỏi thì Tiểu Cá Heo bảo rằng bé thấy các anh lớn hơn cái gì cũng biết, rất giỏi nên rất thích chơi cùng các anh" , Lâm Tâm Như nói.

Lâm Tâm Như cho biết con gái 9 tuổi của cô nằm trong top học sinh cao nhất trong lớp, và chỉ thích chơi cùng các anh lớn hơn. Ảnh: Sina.

Tiểu Cá Heo sinh năm 2017, là ái nữ nhà sao được quan tâm bậc nhất Cbiz hiện nay. Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa rất thoải mái trong việc chia sẻ về quá trình trưởng thành của con, nhưng tuyệt nhiên không để lộ mặt của Tiểu Cá Heo. Năm 2023, hình ảnh cận mặt của Tiểu Cá Heo trong sinh nhật 6 tuổi đã bị rò rỉ. Lâm Tâm Như phải lên mạng xin dân tình gỡ ảnh để bảo vệ sự riêng tư của con.

Theo nghệ sĩ trong showbiz Đài Loan (Trung Quốc), Tiểu Cá Heo thừa hưởng tất cả những gen trội ngoại hình từ bố nam thần Hoắc Kiến Hoa và mẹ ngọc nữ Lâm Tâm Như. Tiểu Cá Heo không chỉ gương mặt xinh xắn mà tỷ lệ cơ thể và chiều cao cũng rất lý tưởng.

Trong show truyền hình Mao Tuyết Uông , Trần Nghiên Hy tiết lộ Tiểu Cá Heo có diện mạo xinh xắn đến choáng ngợp, thừa hưởng mọi nét đẹp của cha mẹ. Trần Nghiên Hy còn bày tỏ nguyện vọng được trở thành thông gia với nhà Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như trong tương lai. "Con gái của chị Như và anh Hoa đẹp lắm. Con trai Tiểu Tinh Tinh của tôi và bé Tiểu Cá Heo là thanh mai trúc mã. Tôi rất muốn bé trở thành con dâu tương lai của tôi", nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp khen ngợi ái nữ nhà Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa.

Trần Nghiên Hy tiết lộ con gái của Lâm Tâm Như xinh đẹp đến choáng ngợp, và mong Tiểu Cá Heo có thể trở thành con dâu của cô trong tương lai. Ảnh: Sohu.

Tiểu Cá Heo đang theo học tại 1 ngôi trường quốc tế danh tiếng ở Đài Loan (Trung Quốc), với mức học phí 720.000 TWD/năm (gần 562 triệu đồng). Là con của cặp sao nổi đình nổi đám, Tiểu Cá Heo có cuộc sống nhung lụa từ khi chào đời.

Lâm Tâm Như từng gây xôn xao khi để lộ hình ảnh cho con ăn cháo vi cá mập trong chiếc bát mạ vàng. Từ năm lên 3 tuổi, con gái Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã sở hữu bộ trang sức kim cương, có giá 61 triệu USD (gần 1.500 tỷ đồng) . Đây là gia tài nữ trang nàng "Hạ Tử Vy" tặng con gái để làm của hồi môn. Vợ chồng người đẹp Hoàn Châu Cách Cách cho biết mỗi năm đều sẽ tặng con 1 món trang sức đắt giá cho cho đến khi Tiểu Cá Heo tròn 18 tuổi.

Con gái Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa lớn lên trong nhung lụa, được nuôi lớn bằng hàng hiệu và những thứ đắt đỏ. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu